Odnaleziono zaginioną 14-latkę

Śląska policja poinformowała w sobotę o zaginięciu 14-latki. "Najprawdopodobniej nad ranem opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia nastolatki" - podawano w komunikacie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu mikołowskiego.

W sobotę przed godziną 22 poszukiwania zostały odwołane. 14-latka została odnaleziona. "Życiu i zdrowiu nastolatki nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za przekazanie informacji, które przyczyniły się do odnalezienia zaginionej nastolatki" - napisała śląska policja.

