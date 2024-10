RPO o związkach partnerskich: jest obowiązek wprowadzenia tego typu rozwiązań

W koalicji rządzącej nie ma zgody co do projektu ustawy o związkach partnerskich, za który odpowiada ministra ds. równości Katarzyna Kotula . Projekt, oprócz Lewicy, popiera KO i Polska 2050. Natomiast PSL nie zgadza się na niektóre proponowane zapisy.

"Obowiązek wprowadzenia w życie rozwiązania tego typu"

"To jest wymóg minimum"

- Trybunał Praw Człowieka powiedział, co powinno się znaleźć w takiej ustawie i to jest taki wymóg minimum. Jeżeli nie dojdzie do wprowadzenia takiego rozwiązania, to Polska jest narażona wówczas na kolejne orzeczenia ETPC, stwierdzające naruszenie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i konsekwencje wynikające z niewykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wyjaśnił RPO.

Zaznaczył, że "wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy wykonywać niezwłocznie". - Czyli tak naprawdę powinniśmy jak najszybciej do polskiego prawodawstwa to wpisać - dodał.

W jego ocenie rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o związkach partnerskich "mieszczą się w sferze swobody ustawodawcy". - One wprowadzają to minimum, które jest wymagane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. I to minimum, które jest wymagane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, ono też ma wpływ na sposób rozumienia artykułu 18 Konstytucji. Bo Konstytucji nie należy rozumieć tylko w izolacji, ale również mając na względzie zobowiązania międzynarodowe państwa. I jeżeli Trybunał Praw Człowieka twierdzi, co powinno się znaleźć w takiej ustawie o związkach partnerskich, to my jesteśmy zobowiązani również z tej perspektywy patrzeć na artykuł 18.