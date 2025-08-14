Pierwsza taka rozmowa Nawrockiego z Tuskiem. Rozpoczęło się spotkanie

Karol Nawrocki przybył do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z premierem Źródło: TVN24

W czwartek w południe w Pałacu Prezydenckim spotkali się prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Przed godziną 12 do Pałacu Prezydenckiego przyjechał limuzyną Karol Nawrocki i wszedł do środka. Punktualnie o godzinie 12 na miejscu pojawił się również Donald Tusk. Prezydent nie przywitał go jednak przed budynkiem. Premier po wejściu do środka musiał dwie minuty poczekać na prezydenta. Kiedy Nawrocki pojawił się w sali, doszło do powitania.

Jak przekazali reporter TVN24 Jan Piotrowski i reporterka "Faktów" Arleta Zalewska, którzy są przed pałacem, po spotkaniu przedstawiciele obu kancelarii mają zabrać głos.

Na prośbę premiera

Jak przekazała KPRP, do spotkania doszło na prośbę szefa rządu. O szczegółach informował zaś rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- To będzie spotkanie w cztery oczy pana prezydenta z panem premierem. Oczywiście głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie, to co zapadło, czy też wymiana poglądów, opinii dotyczących tego jak powinny przebiegać rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem - zapowiadał w wPolsce24. Dodał, że rozmowa będzie dotyczyła również innych "spraw międzynarodowych".

W kluczowym momencie

Do rozmowy Nawrockiego i Tuska dochodzi dzień po spotkaniu europejskich liderów, w tym z Donaldem Trumpem, a dzień przed szczytem prezydenta USA z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Pierwsze środowe spotkanie odbyło się w wąskim gronie liderów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Putinem.

Drugie to była telekonferencja liderów europejskich z Trumpem i Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tej rozmowie odbyło się trzecie spotkanie trzydziestu liderów europejskich z udziałem Tuska.

Natomiast w piątek w Anchorage na Alasce dojdzie do szczytu Trump-Putin. Mają oni rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, która wybuchła w lutym 2022 roku w wyniku brutalnej rosyjskiej agresji.

Spotkanie to ogłosił 8 sierpnia amerykański lider. Zasugerował przy tym, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny może zakładać wymianę terytoriów.

W środę w "Jeden na jeden" w TVN24 były ukraiński ambasador w Polsce Andrij Deszczycia pytany był, czy Ukraina mogłaby zgodzić się na to, aby niektóre terytoria pozostały pod rosyjską okupacją wojskową, ale prawnie nadal należały do Ukrainy.

Odpowiedział, że "to będzie zależeć od tego, jaką pomoc będziemy dostawać po tych rozmowach, czy po tych negocjacjach na Alasce, czy po kolejnym spotkaniu trójstronnym". - Jeżeli tej pomocy wojskowej nie będziemy mieli, nie będziemy mieli czym walczyć, bronić się i atakować, to oczywiście będziemy zmuszeni zgodzić się z tym, że część terytorium ukraińskich jest pod okupacją rosyjską. Ale nie zgodzimy się nigdy prawnie, że te terytoria wchodzą do Rosji - oznajmił.

- Podejrzewam, że społeczeństwo ukraińskie zgodzi się na to, że linia frontu, która jest w tej chwili, będzie taką linią podziału, ale bez uznania tych terytoriów za rosyjskie. Z myślą o tym, że kiedyś te terytoria powrócą do Ukrainy. Czy wojskowo, czy dyplomatycznie, to będzie zależeć od sytuacji i wsparcia Ukrainy przez naszych sojuszników - zastrzegł dyplomata.

