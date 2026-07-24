Oni idą z Morawieckim. Pełna lista
- Jest nas 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów - ogłosił w piątek Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie. Dwie godziny wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że ponad trzydziestu posłów "zrezygnowało z członkostwa" w partii. Ma to związek z postawionym przez władze PiS ultimatum, mającym wymusić na członkach ugrupowania złożenie deklaracji, że nie będą należeć do stowarzyszeń pokroju "Rozwój Plus" założonego przez Morawieckiego.
17 lipca stronnik Morawieckiego i europoseł PiS Piotr Mueller opublikował w mediach społecznościowych listę polityków, którzy podpisali się pod listem skierowanym do Kaczyńskiego o potrzebie jedności. To wśród tych nazwisk znajdują się parlamentarzyści, którzy nie podpisali "lojalki". Wyłamała się dwójka - europoseł Daniel Obajtek i posłanka Anita Czerwińska (nie była członkinią stowarzyszenia "Rozwój Plus"). O złożeniu przez nich deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń informował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Kto zostaje z Morawieckim. Lista
Poniżej prezentujemy listę posłów, którzy w sporze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości stanęli po stronie Mateusza Morawieckiego. Lista uszeregowana alfabetycznie według nazwisk.
- Anna Baluch
- Ryszard Bartosik
- Anna Cicholska
- Michał Cieślak
- Zbigniew Chmielowiec
- Janusz Cieszyński
- Elżbieta Duda
- Robert Gontarz
- Andrzej Gut-Mostowy (formalnie nie należy do PiS)
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Marek Jakubiak (nie należał do klubu parlamentarnego PiS)
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Kubów
- Krzysztof Lipiec
- Grzegorz Lorek
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Mateusz Morawiecki (lider stowarzyszenia Rozwój Plus)
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Łukasz Schreiber
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki (zawieszony w członkostwie w PiS)
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Agnieszka Ścigaj (formalnie nie należy do PIS)
- Ryszard Terlecki
- Włodzimierz Tomaszewski
- Sylwester Tułajew
- Wojciech Zubowski
- Ireneusz Zyska
Europosłowie i senator u boku Morawieckiego
Trzej europosłowie PiS, którzy zostali przy Morawieckim, to Piotr Mueller, Waldemar Buda i Michał Dworczyk. Wszyscy trzej w przeszłości pełnili funkcje w rządzie Morawieckiego.
Senator Włodzimierz Bernacki potwierdził portalowi tvn24.pl, że to jego były premier wymienił w kontekście osób, które nie podpisały "lojalki". Informację jako pierwsza podała Interia.