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Polska

Oni idą z Morawieckim. Pełna lista

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Mateusz Morawiecki
Pierwszy komentarz Mateusza Morawieckiego po rozłamie w PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Razem z Mateuszem Morawieckim kilkudziesięcioro polityków PiS nie podporządkowało się ultimatum kierownictwa partii. To 40 posłów, trzech europosłów i senator. Ostatni z nich nie był wcześniej wymieniany jako stronnik poprzedniego premiera.

- Jest nas 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów - ogłosił w piątek Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie. Dwie godziny wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że ponad trzydziestu posłów "zrezygnowało z członkostwa" w partii. Ma to związek z postawionym przez władze PiS ultimatum, mającym wymusić na członkach ugrupowania złożenie deklaracji, że nie będą należeć do stowarzyszeń pokroju "Rozwój Plus" założonego przez Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy
Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

17 lipca stronnik Morawieckiego i europoseł PiS Piotr Mueller opublikował w mediach społecznościowych listę polityków, którzy podpisali się pod listem skierowanym do Kaczyńskiego o potrzebie jedności. To wśród tych nazwisk znajdują się parlamentarzyści, którzy nie podpisali "lojalki". Wyłamała się dwójka - europoseł Daniel Obajtek i posłanka Anita Czerwińska (nie była członkinią stowarzyszenia "Rozwój Plus"). O złożeniu przez nich deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń informował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Kto zostaje z Morawieckim. Lista

Poniżej prezentujemy listę posłów, którzy w sporze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości stanęli po stronie Mateusza Morawieckiego. Lista uszeregowana alfabetycznie według nazwisk.

  1. Anna Baluch
  2. Ryszard Bartosik
  3. Anna Cicholska
  4. Michał Cieślak
  5. Zbigniew Chmielowiec
  6. Janusz Cieszyński
  7. Elżbieta Duda
  8. Robert Gontarz
  9. Andrzej Gut-Mostowy (formalnie nie należy do PiS)
  10. Marcin Gwóźdź
  11. Marcin Horała
  12. Paweł Jabłoński
  13. Marek Jakubiak (nie należał do klubu parlamentarnego PiS)
  14. Fryderyk Kapinos
  15. Łukasz Kmita
  16. Maria Koc
  17. Wiesław Krajewski
  18. Andrzej Kryj
  19. Anna Kwiecień
  20. Krzysztof Kubów
  21. Krzysztof Lipiec
  22. Grzegorz Lorek
  23. Marzena Machałek
  24. Grzegorz Macko
  25. Mateusz Morawiecki (lider stowarzyszenia Rozwój Plus)
  26. Monika Pawłowska
  27. Grzegorz Puda
  28. Paweł Rychlik
  29. Łukasz Schreiber
  30. Olga Semeniuk-Patkowska
  31. Sławomir Skwarek
  32. Mirosława Stachowiak-Różecka
  33. Krzysztof Szczucki (zawieszony w członkostwie w PiS)
  34. Szymon Szynkowski vel Sęk
  35. Agnieszka Ścigaj (formalnie nie należy do PIS)
  36. Ryszard Terlecki
  37. Włodzimierz Tomaszewski
  38. Sylwester Tułajew
  39. Wojciech Zubowski
  40. Ireneusz Zyska
Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy w Sejmie
Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy w Sejmie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Europosłowie i senator u boku Morawieckiego

Trzej europosłowie PiS, którzy zostali przy Morawieckim, to Piotr Mueller, Waldemar Buda i Michał Dworczyk. Wszyscy trzej w przeszłości pełnili funkcje w rządzie Morawieckiego.

Waldemar Buda, Piotr Mueller, Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Marcin Horała, Robert Gontarz i Krzysztof Szczucki w Toruniu (18.04.2026 r.)
Waldemar Buda, Piotr Mueller, Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Marcin Horała, Robert Gontarz i Krzysztof Szczucki w Toruniu (18.04.2026 r.)
Źródło zdjęcia: Agnieszka Bielecka/PAP

Senator Włodzimierz Bernacki potwierdził portalowi tvn24.pl, że to jego były premier wymienił w kontekście osób, które nie podpisały "lojalki". Informację jako pierwsza podała Interia.

Włodzimierz Bernacki
Włodzimierz Bernacki
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP
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Mateusz Morawiecki
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Źródło: tvn24.pl, Rzeczpospolita
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Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiPiotr MuellerWaldemar BudaMichał DworczykJanusz CieszyńskiPaweł JabłońskiMarek JakubiakŁukasz Kmita
Sebastian Zakrzewski
Sebastian Zakrzewski
Dziennikarz tvn24.pl
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