Polska Oni idą z Morawieckim. Pełna lista Sebastian Zakrzewski |

Pierwszy komentarz Mateusza Morawieckiego po rozłamie w PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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- Jest nas 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów - ogłosił w piątek Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie. Dwie godziny wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że ponad trzydziestu posłów "zrezygnowało z członkostwa" w partii. Ma to związek z postawionym przez władze PiS ultimatum, mającym wymusić na członkach ugrupowania złożenie deklaracji, że nie będą należeć do stowarzyszeń pokroju "Rozwój Plus" założonego przez Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

17 lipca stronnik Morawieckiego i europoseł PiS Piotr Mueller opublikował w mediach społecznościowych listę polityków, którzy podpisali się pod listem skierowanym do Kaczyńskiego o potrzebie jedności. To wśród tych nazwisk znajdują się parlamentarzyści, którzy nie podpisali "lojalki". Wyłamała się dwójka - europoseł Daniel Obajtek i posłanka Anita Czerwińska (nie była członkinią stowarzyszenia "Rozwój Plus"). O złożeniu przez nich deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń informował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Kto zostaje z Morawieckim. Lista

Poniżej prezentujemy listę posłów, którzy w sporze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości stanęli po stronie Mateusza Morawieckiego. Lista uszeregowana alfabetycznie według nazwisk.

Anna Baluch Ryszard Bartosik Anna Cicholska Michał Cieślak Zbigniew Chmielowiec Janusz Cieszyński Elżbieta Duda Robert Gontarz Andrzej Gut-Mostowy (formalnie nie należy do PiS) Marcin Gwóźdź Marcin Horała Paweł Jabłoński Marek Jakubiak (nie należał do klubu parlamentarnego PiS) Fryderyk Kapinos Łukasz Kmita Maria Koc Wiesław Krajewski Andrzej Kryj Anna Kwiecień Krzysztof Kubów Krzysztof Lipiec Grzegorz Lorek Marzena Machałek Grzegorz Macko Mateusz Morawiecki (lider stowarzyszenia Rozwój Plus) Monika Pawłowska Grzegorz Puda Paweł Rychlik Łukasz Schreiber Olga Semeniuk-Patkowska Sławomir Skwarek Mirosława Stachowiak-Różecka Krzysztof Szczucki (zawieszony w członkostwie w PiS) Szymon Szynkowski vel Sęk Agnieszka Ścigaj (formalnie nie należy do PIS) Ryszard Terlecki Włodzimierz Tomaszewski Sylwester Tułajew Wojciech Zubowski Ireneusz Zyska

Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy w Sejmie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Europosłowie i senator u boku Morawieckiego

Trzej europosłowie PiS, którzy zostali przy Morawieckim, to Piotr Mueller, Waldemar Buda i Michał Dworczyk. Wszyscy trzej w przeszłości pełnili funkcje w rządzie Morawieckiego.

Waldemar Buda, Piotr Mueller, Michał Dworczyk, Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Marcin Horała, Robert Gontarz i Krzysztof Szczucki w Toruniu (18.04.2026 r.) Źródło zdjęcia: Agnieszka Bielecka/PAP

Senator Włodzimierz Bernacki potwierdził portalowi tvn24.pl, że to jego były premier wymienił w kontekście osób, które nie podpisały "lojalki". Informację jako pierwsza podała Interia.

Włodzimierz Bernacki Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

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