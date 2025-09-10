Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Pisze o "jedności sojuszniczej"

Marcin Wrona: Trump ma rozmawiać z Nawrockim o rosyjskich dronach nad Polską Źródło: TVN24

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą" - napisał Karol Nawrocki.

Śledzą doniesienia z Polski

Rozmowę zapowiedziała wcześniej urzędniczka Białego Domu. - Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś - informowała.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona na antenie TVN24 podał, że około 17.30 polskiego czasu Trump powinien otrzymać codzienny briefing od wywiadu "dotyczący zagrożeń na całym świecie". Dodał, że to właśnie po tym briefingu prawdopodobnie dojdzie do rozmowy z polskim prezydentem.

Wieczorem szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekazał, że rozmowa się rozpoczęła. - Kiedy wyjeżdżałem z Pałacu, ta rozmowa jeszcze się nie rozpoczęła, ale teraz mam informację, że ta rozmowa właśnie trwa - powiedział na antenie Polsat News po godzinie 19.30.

Jak wskazał, to czwarta rozmowa tego typu – po dwóch telekonferencjach w szerszym gronie, które odbyły się przed spotkaniem i po spotkaniu Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce oraz po wrześniowej wizycie Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

- To, co powiedział wówczas prezydent USA, że wojska (amerykańskie w Polsce – red.) pozostaną, a być może będzie zwiększenie (obecności amerykańskiej - red.), w kontekście dnia dzisiejszego jest szczególnie ważne – powiedział Bogucki.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

