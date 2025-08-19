Rosja atakuje w Ukrainie, polskie myśliwce poderwane. "Stan najwyższej gotowości"

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane Źródło: TVN24

"W nocy z 18 na 19 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury" - przekazało we wtorek po godzinie 4.20 na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisano dalej.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.

Spotkanie w Waszyngtonie

Do rosyjskich ataków doszło niedługo po spotkaniu w Waszyngtonie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami. Rozmowy dotyczyły perspektyw pokoju między Rosją a Ukrainą.

Po rozmowach w Białym Domu Trump zadzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne, z jego udziałem.

Prezydent USA ocenił spotkanie z przywódcami europejskimi jako dobry pierwszy krok do zakończenia wojny i dodał, że omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być udzielone przez kraje europejskie "w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi". Wcześniej mówił o ochronie podobnej do tej wynikającej z artykułu 5. NATO.

Alarm w Ukrainie

Także czasie, gdy w Waszyngtonie prowadzono rozmowy, Siły Powietrzne Ukrainy ogłosiły w całym kraju alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych przez rosyjski myśliwiec MiG-31K.

Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie schowanie się do schronów ochrony cywilnej.

