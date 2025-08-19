Logo strona główna
Polska

Rosja atakuje w Ukrainie, polskie myśliwce poderwane. "Stan najwyższej gotowości"

Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane
Źródło: TVN24
Lotnictwo dalekiego zasięgu Rosji po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy - poinformowało nad ranem polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z tym poderwane zostały myśliwce. Do zdarzenia doszło krótko po rozmowach Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców z Donaldem Trumpem.

"W nocy z 18 na 19 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury" - przekazało we wtorek po godzinie 4.20 na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - napisano dalej.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.

Zełenski: ta kwestia zostaje między mną a Putinem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski: ta kwestia zostaje między mną a Putinem

Świat

Spotkanie w Waszyngtonie

Do rosyjskich ataków doszło niedługo po spotkaniu w Waszyngtonie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami. Rozmowy dotyczyły perspektyw pokoju między Rosją a Ukrainą.

Po rozmowach w Białym Domu Trump zadzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne, z jego udziałem.

Trump po rozmowie z Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump po rozmowie z Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"

Prezydent USA ocenił spotkanie z przywódcami europejskimi jako dobry pierwszy krok do zakończenia wojny i dodał, że omawiano kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być udzielone przez kraje europejskie "w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi". Wcześniej mówił o ochronie podobnej do tej wynikającej z artykułu 5. NATO.

>> "Dwa istotne rezultaty", "poczucie jedności". Europejscy liderzy po rozmowach w Białym Domu

Alarm w Ukrainie

Także czasie, gdy w Waszyngtonie prowadzono rozmowy, Siły Powietrzne Ukrainy ogłosiły w całym kraju alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych przez rosyjski myśliwiec MiG-31K.

Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie schowanie się do schronów ochrony cywilnej.

OGLĄDAJ: Trump: myślę, że będzie rozsądna szansa na zakończenie wojny
Zełenski Trump

Trump: myślę, że będzie rozsądna szansa na zakończenie wojny

Zełenski Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, momo/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

