Polska Rosja atakowała Ukrainę. Polska poderwała samoloty, w kilku powiatach zawyły syreny Oprac. Aleksandra Sapeta Justyna Sochacka Zespół autorek |

Rzecznik wojewody lubelskiego: w kilku powiatach w województwie lubelskim zawyły syreny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało przed godziną 10, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy.

Dowództwo poinformowało w komunikacie na portalu X, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego… pic.twitter.com/Xf4JKkLhme — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 13, 2026 Rozwiń

Alert RCB dla dwóch województw

W związku z rosyjskimi atakami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało najpierw alert o treści: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty".

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie pow. włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm,… pic.twitter.com/t8Yv4DEUNP — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2026 Rozwiń

Ten komunikat wysłano do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublinie, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamościu, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Białej Podlaski, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

I w województwie podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzegu, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, Rzeszowie, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, Przemyślu, przemyskim, sanockim, leskim, Krośnie, krośnieńskim, bieszczadzkim.

Kilka minut później pojawił się kolejny: "ALERT RCB: UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAGROŻENIE ATAKIEM Z POWIETRZA. UDAJ SIĘ W BEZPIECZNE MIEJSCE. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ LOKALNYCH SŁUŻB. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW".

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Wyświetl mniej pic.twitter.com/JKlJ2PY5tX — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2026 Rozwiń

Ten drugi został wysłany do osób przebywających na terenie powiatów województwa lubelskiego: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego. Około godziny 5 RCB odwołało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Natomiast po godzinie 9 w alercie wysłanym do mieszkańców wskazanych wcześniej powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego poinformowano, że "zakończył się atak na obszarze Ukrainy". "Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty" - napisano.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! UWAGA! UWAGA! Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. Śledź komunikaty.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie pow. włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski (woj. lubelskie) https://t.co/V5BV3BIV09 pic.twitter.com/Spz1Lkumps — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2026 Rozwiń

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/ZUFac8X3vS — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 13, 2026 Rozwiń

Syreny alarmowe w kilku powiatach w województwie lubelskim

- To była niespokojna noc na polskiej, wschodniej granicy - powiedział na antenie TVN24 rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.

Wyjaśniał, że w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę i operowaniem polskich siły powietrznych, mieszkańcy województwa lubelskiego oraz podkarpackiego otrzymali informację, że taki atak trwa. - Więc był to też apel o zachowanie czujności w tym okresie - dodał.

- Po godzinie 4 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało informację o tym, że powinna zostać wszczęta procedura wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w województwie lubelskim - mówił rzecznik. Dodał, że procedura dotyczyła sześciu powiatów.

Bubicz przekazał, że w tych sześciu powiatach o godzinie 4.15 zawyły syreny alarmowe. Dodał, że stan zagrożenia został odwołany przez RCB około godziny 5.

- Informacja o odwołaniu zagrożenia została nadana zarówno systemem wczesnego ostrzegania, czyli systemem alarmowym, ale także stosownymi komunikatami alertu RCB, który trafił na telefony komórkowe naszych mieszkańców z tych powiatów - dodał.

Rzecznik wojewody został zapytany, jak osoby, które po godzinie 4 rano słyszą syreny alarmowe, powinni się zachować.

- Ten alert jest kierowany zarówno do mieszkańców, którzy znajdują się w swoich domach, bo to jest godzina, o której większość z nas jest jeszcze w domach, ale też już część naszych mieszkańców, co oczywiste, pracuje, jest poza domami. Więc ci z państwa, którzy są poza domami, muszą ten alert potraktować bardzo poważnie, znaleźć bezpieczne schronienie. Tych, którzy są w domach, prosimy o zachowanie czujności, zachowanie spokoju, śledzenie dalszych komunikatów naszych służb - mówił.

Rzecznik wojewody: nie ma potwierdzonego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Pytany, czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, powiedział, że "zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma potwierdzonego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a wszystkie sygnały, które docierają do służb mundurowych w naszym województwie są oczywiście weryfikowane i nie znajdują potwierdzenia".

Odprawy na polsko-ukraińskich przejściach były wstrzymane

Rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki poinformował, że w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, w nocy wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Hrebennem.

Rzecznik podkreślił, że służby w tym czasie nie odnotowały szczególnych zdarzeń na terenie przejść granicznych.

- Mieliśmy jedynie informację od strony ukraińskiej, że w odległości około 800 metrów od przejścia w Jagodzinie dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona - dodał Sienicki.

Ukraińska armia: Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 450 dronami

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosjanie użyli w atakach ponad 450 dronów oraz czterech dronów-rakiet Banderol. Z komunikatu wynika, że zneutralizowano 409 środków napadu powietrznego, w tym 405 dronów i cztery Banderole, mające cechy drona i pocisku manewrującego. Siły Powietrzne podały, że odnotowano trafienia w 13 miejscach, nie precyzując tych lokalizacji.

Szef administracji wojskowej obwodu rówieńskiego Ołeksandr Kowal powiadomił, że spadające odłamki zestrzelonego drona wywołały pożar w jednym z przedsiębiorstw. Nie było ofiar. Obwód znajduje się w odległości około 150 kilometrów od granicy z Polską. W sobotnich rosyjskich atakach na obwód żytomierski, sąsiadujący z rówieńskim, zginęły dwie osoby, a jedna została ranna - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na komunikat policji.

Szef władz obwodu czernihowskiego (na północy kraju) Wiaczesław Czaus przekazał w niedzielę w komunikatorze Telegram, że alarm lotniczy trwa już ponad dobę. W rosyjskich nalotach zginął mężczyzna, a trzy osoby odniosły obrażenia - podał.

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 26, w tym dziecko, odniosło obrażenia w niedzielę rano wskutek rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Odessie, na południu Ukrainy - przekazał szef miejskich władz Serhij Łysak. Miasto było atakowane także minionej nocy. Ostrzał uszkodził budynki prywatne, dwie placówki oświatowe i obiekty infrastruktury.

Szef władz wojskowych obwodu charkowskiego, na wschodzie kraju, Ołeh Syniehubow poinformował, że w ostrzałach regionu ranne zostały trzy osoby. W obwodzie zaporoskim, na południowym wschodzie, w niedzielę rano odnotowano ponad 900 uderzeń na 58 miejscowości, ranne zostały cztery osoby - wynika z informacji podanych przez szefa władz regionu Iwana Fedorowa.

W sobotę wieczorem siły rosyjskie zaatakowały również magazyny w okolicy miast Boryspil i Browary w obwodzie kijowskim, wywołując pożary. W niedzielę rano trwała jeszcze akcja gaśnicza. Nie ma informacji o ofiarach.