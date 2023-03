Rok wyborczy i walka o głosy. "Każda partia polityczna z głównego nurtu walczy o coś innego"

Marciniak: trwa testowanie tematów, które mogą być atrakcyjne da partii i wyborców

- Z drugiej strony czas polityczny bardzo przyspiesza i może budzić chaos, chaos poznawczy - stwierdziła. Według politolożki przez to "wyborcy koncentrują się na dwóch głównych partiach politycznych, bo szybciej można podjąć decyzję". - Dzieje się dużo, szybko, intensywnie w sensie tematycznym, ale może to budzić chaos poznawczy i wyborcy mogą uciekać w absencję - dodała.

Kuisz: każda partia polityczna walczy o coś innego

- Chyba za mało mówimy o tym, że każda partia polityczna z głównego nurtu walczy o coś innego - powiedział Jarosław Kuisz. - PiS walczy o to, żeby się nie znudzić. Dwie kadencje to do tej pory maksimum tego, co osiągano. (...) Chodzi o to, by pokazać, że cały czas jesteśmy w grze - dodał.