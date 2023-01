Robert Bąkiewicz założył nową fundację. Komentarze polityków

Fundacja ma też się zajmować "promowaniem i animowaniem niezależnej debaty publicznej, działaniem na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami". Kolejny punkt to "propagowanie idei wzajemnego poszanowania, tolerancji, pomocy w najbliższym otoczeniu", a także "otwarcia na problemy innych środowisk będących w potrzebie, także za granicami kraju".

Politycy opozycji: Bąkiewicz chce wyciągnąć rządową kasę

- Ubrał się diabeł w ornat i na mszę dzwoni - komentuje rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka. - Nie ma nic wspólnego ani z tolerancją, ani z demokracją. Nawet gdyby sobie wpisał w statut tej fundacji poszanowanie praw i promocję LGBT, to pewnie i tak nikt by mu w to nie uwierzył - dodaje.