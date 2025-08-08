Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bąkiewicz usłyszy zarzuty. "Termin jest ustalony"

Robert Bąkiewicz na sali Sądu Rejonowego w Warszawie na ławie oskarżonych za naruszenia nietykalności cielesnej młodej kobiety podczas protestu Strajku Kobiet w 2020 r.
Żurek: spotkam się z prokuratorem krajowym w sprawie zarzutów dla Bąkiewicza
Źródło: TVN24
Robert Bąkiewicz zapowiedział, że stawi się w prokuraturze w Gorzowie Wielkopolskim. Prokuratura Regionalna w Szczecinie zleciła postawienie działaczowi środowisk narodowych zarzutów znieważenia funkcjonariuszy mundurowych.

Bąkiewicz przekazał w piątek w Warszawie dziennikarzom, że zgłosił prokuratorowi referentowi, że pojawi się na wezwanie. - W tej chwili termin, który jest ustalony, to jest 18 sierpnia. Tego dnia mam być w prokuratorze - poinformował.

W czwartek jego pełnomocnik, adwokat Krzysztof Wąsowski przekazał, że prokurator w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął realizację polecenia służbowego dotyczącego postawienia zarzutu znieważenia mundurowych. Bąkiewicz został wezwany do prokuratury. Ustalony został też termin, kiedy się tam stawi.

Robert Bąkiewicz do żołnierzy: "macie honor? Ile macie tego honoru w sobie?"
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

Bąkiewicz ma usłyszeć zarzut w śledztwie w sprawie incydentu na słubickim moście granicznym z 29 czerwca. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, a tę jednostkę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Pod koniec lipca szczecińska prokurator regionalna Jadwiga Kułakowska-Gorczyńska poleciła postawić Bąkiewiczowi zarzut.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ramię w ramię z PiS. "Na lęku i strachu budują swoją pozycję polityczną"

Ramię w ramię z PiS. "Na lęku i strachu budują swoją pozycję polityczną"

Michał Tracz
To prawdziwy cel Bąkiewicza na granicy? "Wyobrażasz sobie, ja jestem psem"

To prawdziwy cel Bąkiewicza na granicy? "Wyobrażasz sobie, ja jestem psem"

Tomasz Pupiec

Robert Bąkiewicz usłyszy zarzuty znieważenia funkcjonariuszy

Zarzut, jaki przewiduje polecenie, dotyczy znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Brunatni nietykalni
pc

Brunatni nietykalni

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Gorzowski prokurator wyznaczony do wykonania polecenia, tj. postawienia zarzutu, złożył w zeszłym tygodniu wniosek o wyłączenie go od wykonania tej czynności, wskazując między innymi, że w jego ocenie materiał dowodowy wymaga uzupełnienia. W środę prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił tego wniosku.

Prokurator działa w sprawie Bąkiewicza. Wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokurator działa w sprawie Bąkiewicza. Wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy

Lubuskie

Prokurator krajowy ocenił, że polecenie wykonania czynności było zgodne z przepisami, a prokurator referent nie przedstawił we wniosku żadnych przesłanek mogących stanowić podstawę jego wyłączenia.

OGLĄDAJ: Sojusznicy
pc

Sojusznicy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Bąkiewicz o zamiarze postawienia zarzutów: decyzja polityczna

Bąkiewicz, działacz środowisk narodowych, na granicy polsko-niemieckiej pojawiał się w ramach tzw. patroli obywatelskich. Powołał samozwańczy tzw. Ruch Obrony Granic, który na swojej stronie internetowej informuje, że jest "ogólnopolską inicjatywą społeczną", a jej celem jest "obrona Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bąkiewicz jako "obrońca Kościoła" kontra "barbarzyńcy". Tu nie ma przypadku

Bąkiewicz jako "obrońca Kościoła" kontra "barbarzyńcy". Tu nie ma przypadku

Michał Istel
Niemcy "przemycają emigrantów do Świnoujścia"? Mamy wyjaśnienie

FAŁSZNiemcy "przemycają emigrantów do Świnoujścia"? Mamy wyjaśnienie

Gabriela Sieczkowska

Zdaniem Bąkiewicza decyzja szczecińskiej prokuratury jest "polityczna" i nie ma "żadnych podstaw w faktach".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
Robert BąkiewiczProkuraturaStraż GranicznaPrzejścia graniczne
Czytaj także:
"Salli", reż. Chien-Hung Lien (2023)
Aplikacja randkowa zmieniła wszystko. Nowy film zwraca uwagę na realny problem
Kultura i styl
imageTitle
Kolejny talent opuścił Legię. Podpisał kontrakt z klubem Bundesligi
EUROSPORT
pakistan panorama miasto Kweta shutterstock_1288698400
Wyłączono sieć komórkową na obszarze większym od Polski 
Świat
Zaatakował dyżurującego lekarza i uciekł ze szpitala
SOR to nie przychodnia, NFZ apeluje
Zdrowie
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
WARSZAWA
Turyści zostali uwięzieni w ateńskich portach przez silny wiatr
Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs
METEO
Policjant zatrzymał mężczyznę w czasie wolnym od służby (zdjęcie ilustracyjne)
Trzyletnia dziewczynka spacerowała środkiem ulicy
Katowice
Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł
Potrącił kobietę z dzieckiem na pasach i uciekł
Szczecin
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
WARSZAWA
Karol Nawrocki w Kolbuszowej
Prezydent zgłasza kolejny projekt
BIZNES
imageTitle
Niedozwolony środek w organizmie polskiej kolarki. Grozi jej długa dyskwalifikacja
EUROSPORT
J.D. Vance i David Lammy
Wiceprezydent USA na rybach. Od razu się pochwalił
Świat
imageTitle
Brennan wygrywa sprinterski finisz w Zakopanem
EUROSPORT
thumbnail_IMG_2475
Zginął 23-letni motocyklista. Jego narządy uratowały życie kilku osób
Zdrowie
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
WARSZAWA
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (P) oraz prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk (L)
W samorządzie zagości sztuczna inteligencja. Pierwsze takie porozumienie
BIZNES
Wraca złota, polska jesień
Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW
METEO
kobieta wino kieliszek shutterstock_395177092
Nowe etykiety alkoholi? Senat zdecydował
Anna Bielecka
Zamach na World Trade Center
Niemal 24 lata po zamachach zidentyfikowano trzy ofiary
Świat
Lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Czterolatka pogryziona przez psa. "Częściowo zdjęta skóra głowy"
Lublin
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
WARSZAWA
imageTitle
Polacy powalczą o awans do cyklu Speedway Grand Prix
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Co z pieniędzmi na obietnice? Nawrocki: lepiej się przygotujcie na dzisiaj
Polska
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
WARSZAWA
Liban. Od lewej premier Nawaf Salam i prezydent Joseph Aoun w trakcie posiedzenia gabinetu w Pałacu Prezydenckim w mieście Babda (07.08.2025 r.)
Zielone światło dla planu zakończenia wojny
Świat
USA. Śmigłowiec spadł na barkę, nie żyją dwie osoby
Śmigłowiec spadł na statek w USA, ofiary śmiertelne
Świat
Policja ustala, dlaczego kierowca wjechał w rowerzystę
Jechali w jedną stronę, rowerzysta nie żyje
Lublin
shutterstock_734265295
Nowe zjawisko we Włoszech. Coraz mniej turystów wybiera te plaże
BIZNES
Pożary we Francji
"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"
METEO
imageTitle
Startuje Letnie Grand Prix. Ostatnie Kamila Stocha
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica