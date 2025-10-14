Logo strona główna
Polska

"Wszechmocne" reporterki "Faktów" TVN. Dostały nagrodę

14 2150 wszechmocne-0015
Magda Łucyan i Katarzyna Górniak nagrodzone na Gali Wszechmocne
Źródło: TVN24
Reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak zostały nagrodzone podczas Gali Wszechmocne organizowanej przez WP Kobieta. Zwyciężyły w kategorii Wszechmocne w dziennikarstwie.

We wtorek odbyła się uroczysta Gala Wszechmocne, która zakończyła czwartą edycję plebiscytu organizowanego przez redakcję WP Kobieta. Kategorię #Wszechmocne w dziennikarstwie wygrały reporterki "Faktów" TVN Magda Łucyan i Katarzyna Górniak.

Magda Łucyan i Katarzyna Górniak
Magda Łucyan i Katarzyna Górniak
Źródło: TVN24

Magda Łucyan i Katarzyna Górniak w 2021 roku stworzyły reportaż "Taka twoja uroda" opowiadający o tym, czym jest endometrioza, jak wygląda życie kobiet, które na nią chorują i z czym muszą się mierzyć, gdy szukając pomocy u lekarzy. W lutym tego roku premierę miała książka "Taka twoja uroda. Jak endometrioza niszczy życie Polek", w której reporterki przedstawiły historie dziewięciu kobiet walczących z tą chorobą.

OGLĄDAJ: Taka twoja uroda
Endometioza CNB

Taka twoja uroda

"Ta nagroda jest o dwóch rzeczach"

- Gdy po nieudanej operacji leżałam w łóżku i płakałam, nie byłam wszechmocna, wręcz przeciwnie, byłam całkowicie bezsilna - mówiła Magda Łucyan po odebraniu nagrody. - Gdy dowiedziałam się, jak wygląda życie z endometriozą w Polsce, byłam wściekła. Gdy poznawałam każdą kolejną historię chorych kobiet, stawałam się coraz bardziej zdeterminowana, w zasadzie stawałyśmy się, bo niemal od początku byłyśmy w tej historii razem - dodała.

- Dziś jestem bardzo szczęśliwa, nie tylko dlatego, że trzymamy w rękach te wyjątkowe statuetki, ale przede wszystkim, że nasza praca realnie wpłynęła na los miliona kobiet, w tym kraju, bo zmieniło się prawo. Powstał system, który po latach ignorowania chorych kobiet mówi im dzisiaj, że "nie taka jest wasza uroda" - wskazała Łucyan.

Premiera książki reporterek "Faktów" TVN. "System wciąż nie widzi kobiet z endometriozą"
Premiera książki reporterek "Faktów" TVN. "System wciąż nie widzi kobiet z endometriozą"

Katarzyna Górniak mówiła z kolei, że "ta nagroda jest o dwóch rzeczach" - Jest o sprawczości, którą chorym kobietom odbiera choroba, którą kobietom próbują zabrać różne ruchy polityczne i o której my same często zapominamy, a nie powinnyśmy. Jest też o dziennikarstwie, o pracy takiej jak nasza, obliczonej na lata, nie na kilka sekund atrakcyjnego kontentu, która jest oparta na bliskiej relacji z drugim człowiekiem, nie na promptach ze sztuczną inteligencją i która u podstaw ma wiedzę w zalewie bezwartościowych treści - mówiła.

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: tvn24.pl, Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

endometrioza
