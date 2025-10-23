Logo strona główna
Polska

"Oficjalnie nie ma żadnego dokumentu". Szef MSWiA o rosyjskich interesach w Polsce

Marcin Kierwiński w rozmowie z "Superwizjerem"
Wielomilionowy biznes kancelarii Putina. Marcin Kierwiński: oficjalnie nie ma żadnego dokumentu
Źródło: TVN24
Szef MSWiA Marcin Kierwiński był pytany w reportażu "Superwizjera", jak to możliwe, że w centrum Warszawy kancelaria Władimira Putina robi wielomilionowy biznes. - Oficjalnie nie ma żadnego dokumentu w tej sprawie - przekonywał. Wskazał też warunek do zajęcia się sprawą przez MSWiA i służby.

Reporter "Superwizjera" Bertold Kittel w materiale "Warszawski biznes kancelarii Putina" przyjrzał się między innymi kamienicy stojącej w bliskim sąsiedztwie kancelarii premiera.

Dziś należy ona do kancelarii Władimira Putina. Po wybuchu wojny w Ukrainie stosunek do rosyjskich majątków i aktywów w Polsce się zaostrzył, zostały objęte dodatkowymi regulacjami lub sankcjami. O budynek toczyło się postępowanie sądowe między Warszawą a Moskwą, które w 2023 roku wygrała strona polska. Rosjanie nadal go nie oddali.

"Lukratywny biznes" w warszawskiej kamienicy. "Pieniądze płyną do kancelarii Putina"
Dowiedz się więcej:

W reportażu pojawia się także wątek działki przy Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi, gdzie będą serwisowane helikoptery Apache oraz silniki czołgów Abrams (kluczowe elementy uzbrojenia naszej armii na wypadek ataku Rosji).

Szef MSWiA Marcin Kierwiński o rosyjskich interesach

Mimo że po wybuchu wojny w Ukrainie Polska wprowadziła przepisy, które pozwalają władzom na przejmowanie aktywów i majątków osób i firm wspierających rosyjską agresję, ani rosyjska firma z działką obok wojskowych zakładów, ani biznes w kamienicy w Warszawie nie zostały przejęte.

Dlaczego? Decyzje w tej sprawie wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji. Bertold Kittel próbował porozmawiać w Sejmie na ten temat z Marcinem Kierwińskim, który pełni funkcję szefa resortu.

- Chciałem zapytać o sankcje wobec podmiotów rosyjskich, które mają różnego rodzaju działalność przy obiektach strategicznych, między innymi na alei Szucha 8 - mówił reporter.

- Panie redaktorze, to do Karoliny Gałeckiej (rzeczniczki MSWiA) przesłać pytania - odparł Kierwiński.

Kittel zwracał też uwagę, że "tolerujemy fakt, że w centrum Warszawy jest kamienica, która jest administrowana i jest w dyspozycji kancelarii prezydenta Putina". Z kolei minister zapewnił, że jeżeli chce o tym "poważnie porozmawiać", to jest on "do dyspozycji".

Pytania do Marcina Kierwińskiego o sankcje wobec podmiotów rosyjskich. Fragment reportażu "Superwizjera"
Źródło: TVN24

Kilka tygodni później Kierwiński zaprosił reportera "Superwizjera" do MSWiA.

- Jakim cudem jest możliwe, że wielomilionowy biznes nieruchomościami jest robiony w centrum dzielnicy rządowej przez kancelarię Putina, która wywozi pieniądze do Rosji? - pytał Kittel.

Szef resortu ocenił, że dziennikarz "stawia tezy". - Przecież to oficjalnie mówią urzędnicy miasta stołecznego Warszawy, że kancelaria Putina zarabia na tej kamienicy - podkreślił Kittel.

Jak oznajmił Kierwiński, "oficjalnie nie ma żadnego dokumentu w tej sprawie".

- Jeżeli wpłyną jakiekolwiek dokumenty potwierdzające pana słowa, formalne, wtedy możemy wszcząć postępowanie. Jeżeli ta sytuacja będzie się przeciągać, to jako minister spraw wewnętrznych i administracji wystąpię do służb o weryfikację i wtedy będę miał podstawy do wpisania tej spółki na listę sankcyjną - przekazał.

Majątek podmiotów związanych z kamienicą i działką przy zakładach przemysłu zbrojeniowego nie został ani zamrożony, ani objęty sankcjami.

Ani Departament Bezpieczeństwa Narodowego kancelarii premiera, ani ABW nie odpowiedziały na pytania "Superwizjera" w tej sprawie. Służba Kontrwywiadu Wojskowego przekazała, że nie udziela informacji o zakresie, sposobie i założeniach wykonywanych zadań.

OGLĄDAJ: "Warszawski biznes kancelarii Putina". Reportaż Bertolda Kittla
"Warszawski biznes kancelarii Putina". Reportaż Bertolda Kittla

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

