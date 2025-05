Remigiusz Mróz zachęca do udziału w wyborach. Złożył wyjątkową obietnicę

Lasota: wśród młodych ludzi zaangażowanie polityczne jest coraz bardziej zaangażowaniem stałym, codziennym Źródło: TVN24

W niedzielę 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która zakończy się po głosowaniu w niedzielę (o godzinie 21). W tym czasie zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej. Można za to zachęcać do udziału w głosowaniu, nie wskazując, na kogo głos powinien być oddany.

Z tej okazji skorzystał znany twórca kryminałów Remigiusz Mróz. "Czy pójście jutro na wybory może być niebezpieczne? Owszem. Gmina bowiem, w której frekwencja okaże się najwyższa, stanie się miejscem zbrodni w jednej z moich nadchodzących książek" - napisał pisarz w sobotę na portalu x.

"Zabierajcie więc do urn wyborczych znajomych, rodzinę i przypadkowych przechodniów. Warto. I to bynajmniej nie dlatego, by w okolicy pojawili się nasi ulubieni śledczy" - dodał.

