Dziemianowicz-Bąk o rekonstrukcji. "Byle szybko i do przodu" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy była pytana w TVN24 o to, jaki jest cel planowanej na lipiec rekonstrukcji rządu.

- Celem rządu musi być sprawne rządzenie i realizacja umowy koalicyjnej, realizacja postulatów. Także tych obietnic, które złożyliśmy wszyscy, jako każda partia koalicyjna, wyborcom i wyborczyniom - powiedziała.

- To, jaki kształt ma mieć ten rząd, jest sprawą drugorzędną. I oczywiście to jest sprawa premiera, to jest sprawa liderów koalicji. To jest sprawa całej koalicji, bo nie ma premiera bez partii koalicyjnych, nie ma poszczególnych ministrów z partii koalicyjnych bez premiera i koalicji wiodącej czy całej koalicji rządzącej - kontynuowała.

Podkreśliła, że "jeśli rekonstrukcja jest potrzebna, to musi być dokonana". - Ja robię swoje. W moim resorcie wszyscy ci, którzy pracują i współpracują ze mną, mają określony zakres zadań i z tych zadań się wywiązują - przekonywała.

Dziemianowicz-Bąk: jeśli rekonstrukcja jest potrzebna, to musi być dokonana Źródło: TVN24

"Byle szybko i do przodu"

Szefowa MRPiPS mówił też, że "jeżeli zmiany w funkcjonowaniu rządu powinny zajść, to one powinny służyć temu, żeby rząd działał szybciej i sprawniej".

- Ja jestem gorącą zwolenniczką deregulacji procesu legislacyjnego. Moim zdaniem poszczególne ustawy - dobre, dobrze przygotowane, dobrze przekonsultowane - zbyt długo przemierzają drogę przez ścieżkę legislacyjną rządu - dodała.

Na uwagę, że przy zmianach władzy zazwyczaj zmienia się układ w resortach, odpowiedziała: - Właśnie dlatego uważam, że jeśli rekonstrukcja, to byle szybko i do przodu. - Zamknijmy ten temat, przestańmy zajmować się sami sobą, bo to jest najgorsza rzecz, która może się trafić w polityce. Naprawdę niezależnie od tego, kto rządzi, ile jest koalicyjnych partii. Politycy zajmujący się politykami (to - red.) największa zmora polityki. Politycy mają zajmować się sprawami ważnymi dla Polek i Polaków - zaapelowała.

Dziemianowicz-Bąk o rekonstrukcji. "Byle szybko i do przodu" Źródło: TVN24

Przekazała, że "nie wie", jak dokładnie zmieni się Rada Ministrów. - Dlatego, że rozmowy na ten temat trwają. Ja się nie fascynuję tym. To nie jest tak, że ja teraz zawiesiłam swoje obowiązki i będę śledzić - dodała.

- Uważam, że każdy minister i każdy wiceminister, każdy sekretarz i podsekretarz stanu, każdy polityk, który decyduje się na wzięcie władzy czy części władzy i odpowiedzialności w swoje ręce, powinien każdy dzień swojej pracy w tym miejscu traktować jak dzień ostatni. I wyciskać z niego jak najwięcej - dodała.