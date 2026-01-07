Reforma edukacji. Czy prezydent wiedział, co wetuje?

- Trzy tygodnie temu prezydent zdecydował o zawetowaniu zmian w Prawie oświatowym. Nowelizacja, na którą się nie zgodził, miała być kluczowa dla losów tak zwanego Kompasu Jutra, czyli reformy edukacji rządu Donalda Tuska.
- Tuż przed podjęciem decyzji Pałac Prezydencki odwiedziło kilkadziesiąt - głównie konserwatywnych - organizacji pozarządowych, które stanowczo domagały się weta.
- Z opublikowanego na stronie prezydenta uzasadnienia dla weta wynika, że ich głos został wysłuchany. Problem polega jednak na tym, że części rozwiązań, które miały przesądzić o zawetowaniu ustawy, w ogóle w niej nie było.
- - To przypomina sytuację sprzed kilku miesięcy, gdy hierarchowie kościelni do ataku na edukację zdrowotną również wykorzystywali nieistniejące zapisy - ocenia Katarzyna Lubnauer. Pisaliśmy o tym w TVN24+ wiosną.
- To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci - ocenił Karol Nawrocki. Te słowa padają na nagraniu, które prezydent opublikował w mediach społecznościowych 18 grudnia wieczorem.
Rządowa reforma to tak zwany Kompas Jutra, która od 1 września 2026 roku ma objąć przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych.
Urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej już na początku grudnia byli przekonani, że prezydent ustawy nie podpisze i od początku szykowali plan "B". Kierownictwo resortu cały czas powtarzało jednak, że zakres tego planu będzie zależny od tego, co znajdzie się w uzasadnieniu prezydenta.
Ustawa, o której mowa, to około 90 stron przepisów, ale do niej załączonych było około 800 stron projektów aktów wykonawczych.
Z naszej analizy prezydenckiego uzasadnienia wynika, że prezydent - a w praktyce podlegli mu urzędnicy, którzy tego typu dokumenty przygotowują - w kilku przypadkach odwołał się do nieistniejących zapisów.
Jak to możliwe?
Zapytaliśmy o to Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, Pawła Szefernakera, szefa gabinetu prezydenta oraz Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta. Czekamy na odpowiedź.
Kto będzie uczył w przedszkolach?
Pierwszy taki przypadek znajdujemy już na drugiej stronie prezydenckiego dokumentu. Zanim jeszcze prezydent zacznie podnosić przesłanki ideologiczne.
Czytamy: "Ustawa przewiduje również rozszerzenie możliwości zatrudnienia w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami".