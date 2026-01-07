Logo strona główna
Reforma edukacji. Czy prezydent wiedział, co wetuje?

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Źródło: Leszek Szymański/PAP
W uzasadnieniu do weta ustaw, które miały wprowadzić reformę edukacji, prezydent Karol Nawrocki odnosi się do kwestii, których w ogóle w tym dokumencie nie było i krytykuje zapisy, które już obowiązują. - Czy służby prezydenta w ogóle to przeczytały? - pyta Katarzyna Lubnauer, wiceministra odpowiedzialna za reformę. I komentuje krótko: - Kompromitacja.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Trzy tygodnie temu prezydent zdecydował o zawetowaniu zmian w Prawie oświatowym. Nowelizacja, na którą się nie zgodził, miała być kluczowa dla losów tak zwanego Kompasu Jutra, czyli reformy edukacji rządu Donalda Tuska.
  • Tuż przed podjęciem decyzji Pałac Prezydencki odwiedziło kilkadziesiąt - głównie konserwatywnych - organizacji pozarządowych, które stanowczo domagały się weta.
  • Z opublikowanego na stronie prezydenta uzasadnienia dla weta wynika, że ich głos został wysłuchany. Problem polega jednak na tym, że części rozwiązań, które miały przesądzić o zawetowaniu ustawy, w ogóle w niej nie było.
  • - To przypomina sytuację sprzed kilku miesięcy, gdy hierarchowie kościelni do ataku na edukację zdrowotną również wykorzystywali nieistniejące zapisy - ocenia Katarzyna Lubnauer. Pisaliśmy o tym w TVN24+ wiosną.

- To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci - ocenił Karol Nawrocki. Te słowa padają na nagraniu, które prezydent opublikował w mediach społecznościowych 18 grudnia wieczorem.

Rządowa reforma to tak zwany Kompas Jutra, która od 1 września 2026 roku ma objąć przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych.

Urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej już na początku grudnia byli przekonani, że prezydent ustawy nie podpisze i od początku szykowali plan "B". Kierownictwo resortu cały czas powtarzało jednak, że zakres tego planu będzie zależny od tego, co znajdzie się w uzasadnieniu prezydenta.

Nawrocki kontra Nowacka. Co się stanie, gdy prezydent zawetuje reformę edukacji?
Ustawa, o której mowa, to około 90 stron przepisów, ale do niej załączonych było około 800 stron projektów aktów wykonawczych.

Z naszej analizy prezydenckiego uzasadnienia wynika, że prezydent - a w praktyce podlegli mu urzędnicy, którzy tego typu dokumenty przygotowują - w kilku przypadkach odwołał się do nieistniejących zapisów.

Jak to możliwe?

Zapytaliśmy o to Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, Pawła Szefernakera, szefa gabinetu prezydenta oraz Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta. Czekamy na odpowiedź.

UZASADNIENIE PREZYDENTA DO WETA. CAŁY DOKUMENT >>>

Kto będzie uczył w przedszkolach?

Pierwszy taki przypadek znajdujemy już na drugiej stronie prezydenckiego dokumentu. Zanim jeszcze prezydent zacznie podnosić przesłanki ideologiczne.

Czytamy: "Ustawa przewiduje również rozszerzenie możliwości zatrudnienia w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami".

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
