Reforma edukacji. Czy prezydent wiedział, co wetuje?

- To reforma prowadząca do chaosu, ideologizacji szkoły i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci - ocenił Karol Nawrocki. Te słowa padają na nagraniu, które prezydent opublikował w mediach społecznościowych 18 grudnia wieczorem.

Rządowa reforma to tak zwany Kompas Jutra, która od 1 września 2026 roku ma objąć przedszkola oraz pierwsze i czwarte klasy szkół podstawowych.

Urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej już na początku grudnia byli przekonani, że prezydent ustawy nie podpisze i od początku szykowali plan "B". Kierownictwo resortu cały czas powtarzało jednak, że zakres tego planu będzie zależny od tego, co znajdzie się w uzasadnieniu prezydenta.

Ustawa, o której mowa, to około 90 stron przepisów, ale do niej załączonych było około 800 stron projektów aktów wykonawczych.

Z naszej analizy prezydenckiego uzasadnienia wynika, że prezydent - a w praktyce podlegli mu urzędnicy, którzy tego typu dokumenty przygotowują - w kilku przypadkach odwołał się do nieistniejących zapisów.

Jak to możliwe?

Zapytaliśmy o to Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, Pawła Szefernakera, szefa gabinetu prezydenta oraz Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta. Czekamy na odpowiedź.

UZASADNIENIE PREZYDENTA DO WETA. CAŁY DOKUMENT >>>

Kto będzie uczył w przedszkolach?

Pierwszy taki przypadek znajdujemy już na drugiej stronie prezydenckiego dokumentu. Zanim jeszcze prezydent zacznie podnosić przesłanki ideologiczne.

Czytamy: "Ustawa przewiduje również rozszerzenie możliwości zatrudnienia w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami".