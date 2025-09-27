Logo strona główna
Polska

Reakcja na zawiadomienie Święczkowskiego. "Próba wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów"

Bogdan Święczkowski
Premier o Święczkowskim: to nie jest w kategoriach polityki ani prawa, tylko wstydu i hańby
Źródło: TVN24
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu - stwierdziła w sobotę rzeczniczka prasowa do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek.
Kluczowe fakty:
  • Policja ma w poniedziałek doprowadzić Zbigniewa Ziobrę przed sejmową komisję śledczą do spraw Pegasusa.
  • Na doprowadzenie posła PiS zgodę wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 16 września.
  • W związku z decyzją sądu Bogdan Święczkowski skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez sędzię, która wydała orzeczenie. Według Święczkowskiego jest ono niezgodne z nieopublikowanym wyrokiem TK.

Sędzia Ptaszek odniosła się w ten sposób do piątkowego komunikatu Trybunału Konstytucyjnego, informującego, że Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie naruszającą postanowienie tymczasowe Trybunału z 8 sierpnia 2025 roku".

TK przekazał też, że Święczkowski skierował do PK zawiadomienie dotyczące "umyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalenę Wójcik, która wydała sprzeczne z orzeczeniem Trybunału postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie tzw. sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa".

Prezes TK pisze do szefa policji. Tusk o "kompletnej pogardzie dla państwa prawa"

Prezes TK pisze do szefa policji. Tusk o "kompletnej pogardzie dla państwa prawa"

Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"

Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"

Działanie Święczkowskiego "próbą wpływania na orzecznictwo sądów"

Sędzia Ptaszek poinformowała, że opisane przez TK działanie dotyczy postanowienia warszawskiego SO z 16 września 2025 roku.

"Informuję, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie jest władny wypowiadać się o zasadności lub bezzasadności orzeczenia niezawisłego sądu. Podlega ono kontroli instancyjnej sprawowanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który jest wyłącznie właściwy do oceny merytorycznej tego orzeczenia" - przekazała w wydanym w sobotę komunikacie .

Dodała, że SO w Warszawie w uzasadnieniu przedstawił ocenę prawną wniosku Sejmowej Komisji Śledczej i wyjaśnił motywy swojej decyzji, w tym odniósł się do zagadnienia postanowienia tymczasowego z 8 sierpnia 2025 roku.

"Działanie Bogdana Święczkowskiego stanowi próbę wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów powszechnych, do czego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie nadaje mu żadnych uprawnień" - podkreśliła. Przekazała też, że "to nieakceptowalne zachowanie jest obecnie analizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego".

"Nie strasz, nie strasz". Echa listu Święczkowskiego w sprawie Ziobry
"Nie strasz, nie strasz". Echa listu Święczkowskiego w sprawie Ziobry

W piątkowym komunikacie TK podkreślił, że "w myśl art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i wiążące dla wszystkich organów państwa, w tym sądów powszechnych". Dodał, że "zgodnie z podstawową zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji, sądy i inne organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a tym samym są zobowiązane do respektowania orzeczeń Trybunału".

Ponadto w komunikacie napisano, że zawiadomienie wskazuje również na "usiłowanie sprawstwa polecającego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy Policji pozostających w stosunku uzależnienia wobec sędziego".

pc

Operacja kryptonim "JASZCZURKA"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zgoda na doprowadzenie Ziobry na komisję

16 września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Posiedzenie komisji, na które Ziobrę ma doprowadzić policja, zaplanowane jest na poniedziałek 29 września.

pc

Powrót Ziobry

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Komisja chce przesłuchać Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w naszym kraju oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych. Poseł PiS już osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji. Ziobro twierdzi, powołując się na nieopublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że komisja działa bezprawnie.

Autorka/Autor: sz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

