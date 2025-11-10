Logo strona główna
Polska

Razem "pohandluje" z Czarzastym? Czekają na "ofertę" 

Włodzimierz Czarzasty
Stożek: musimy poczekać na to, czy Czarzasty będzie potrzebował na tyle naszych głosów, żeby złożyć nam jakąś ofertę
Źródło: TVN24
Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, czy zagłosujemy za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 Marta Stożek z koła Razem. - Musimy poczekać na to, czy pan marszałek będzie potrzebował naszych głosów na tyle, żeby złożyć nam jakąś ofertę - dodała.

Posłanka Razem Marta Stożek została zapytana w "Tak jest" w TVN24, czy zagłosuje za kandydaturą współlidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu. 13 listopada marszałek Szymon Hołownia (Polska 2050) ma złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji ma go zastąpić Czarzasty. Do zmiany na stanowisku marszałka ma dojść na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 19 listopada.

Hołownia już pożegnał się z posłami. Dziękował i przepraszał >>>

Stożek: to są rzeczy, które nas interesują

- Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji - powiedziała Stożek. - Musimy poczekać na to, czy pan marszałek będzie potrzebował naszych głosów na tyle, żeby złożyć nam jakąś ofertę - sprecyzowała.

Dopytywana, o jaką ofertę chodzi, posłanka odparła, że "na przykład wycofania alkoholu z restauracji sejmowej, wprowadzenia nowych zasad rozliczania kilometrówek". - To są rzeczy, które nas interesują - podkreśliła.

Obie sprawy były ostatnio przedmiotem dyskusji. Wydatki posłów - w tym kilometrówki - prześwietlili reporterzy "Czarno na Białym", Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski. Zobacz cykl reportaży "Drogie posłanki, drodzy posłowie" w TVN24+

Jeśli chodzi o alkohol Sejmie, to zdecydowana większość Polaków uważa, że w budynkach Sejmu nie powinno być miejsca na sprzedaż alkoholu.

Marta Stożek dopytywana, czy Razem chce "troszkę w politycznym sensie pohandlować, jeżeli chodzi o to poparcie", odpowiedziała: - Oczywiście.

- Ja bym poparł, nie handlował - skomentował drugi gość programu, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu
Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu

Za darmo poparcia Czarzastego nie będzie. Posłanka Razem o atrakcyjnej "ofercie"
Za darmo poparcia Czarzastego nie będzie. Posłanka Razem o atrakcyjnej "ofercie"

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Razem Włodzimierz Czarzasty
