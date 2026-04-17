Polska

Rajdy Mejzy. Długa lista wykroczeń


Łukasz Mejza
Mejza: przekroczyłem prędkość, w związku z tym kara jest pożądana, kara jest adekwatna
Około 170 punktów karnych, mandaty na 18 tysięcy złotych, dziewięć drogowych wykroczeń zarejestrowanych przez same fotoradary - to niechlubny wynik posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy według wyliczeń mediów. Polityk mówi, że są ważniejsze sprawy, ale jego koledzy i koleżanki z partii zdają się mieć inne zdanie.

- Przekroczyłem prędkość na drodze szybkiego ruchu, w związku z tym kara jest pożądana i adekwatna. (...) Trzeba ponieść konsekwencje i tyle, ale zajmijmy się naprawdę ważnymi sprawami w Polsce - powiedział w środę w Sejmie poseł PiS Łukasz Mejza. W taki sposób odniósł się do faktu kolejnego złamania przepisów drogowych.

Poseł próbuje bagatelizować, ale czy notoryczne przekraczanie prędkości nie jest "ważną sprawą"? Przyjrzyjmy się drogowym wykroczeniom Mejzy.

Łukasz Mejza i jego "pirackie wybryki"

Ostatnie doniesienia o prowadzeniu auta z prędkością powyżej dopuszczanego limitu przez polityka pochodzą z mijającego tygodnia.

Łukasz Mejza został zatrzymany do kontroli na drodze ekspresowej S3 pod Zieloną Górą, po której miał jechać ponad 150 km/h, czyli o około 30 km/h za szybko. Za to przewinienie ukarano go mandatem w wysokości 800 złotych i dziewięcioma punktami karnymi. W tym przypadku parlamentarzysta karę uznał.

Kolejny rajd posła Łukasza Mejzy. Na liczniku ponad 150 km/h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny rajd posła Łukasza Mejzy. Na liczniku ponad 150 km/h

Lubuskie

Inaczej zachował się w październiku ubiegłego roku. Na tej samej drodze w okolicy Polkowic policjanci nałożyli na niego 2500 złotych kary i 15 punktów karnych za jazdę ponad 200 km/h.

Tylko że Mejza mandatu nie przyjął, zasłaniając się immunitetem poselskim. W nadesłanym nam oświadczeniu przeprosił za swoją postawę i obiecał, że "taka sytuacja się więcej nie powtórzy".

"Mandatu nie przyjąłem tylko dlatego, że spieszyłem się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno bym się spóźnił na samolot (ostatecznie i tak się spóźniłem)" - przekazał wtedy.

Łukasz Mejza
Łukasz Mejza
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Mejza deklarował wówczas jeszcze, że przy najbliższej okazji "natychmiast zrzeknie się immunitetu".

Pod koniec marca sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich stwierdziła, że poseł prawidłowo zrzekł się immunitetu ws. wniosków policji i GITD dotyczących wielokrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drogach publicznych.

Okazało się jednocześnie, że policja chce ukarania posła nie tylko za jedno wykroczenie drogowe, ale ich serię. Dziennikarze stacji RMF FM ustalili, że polityk dopuścił się łącznie 16 wykroczeń, a dziewięć z nich zostało zarejestrowanych przez fotoradary. Oto lista tych ostatnich - "pirackich wybryków polityka PiS" - według ustaleń stacji:

(data, przekroczenie prędkości, liczba punktów karnych, wysokość mandatu)

  • 11.11.2024 r. - 44 km/h - 11 pkt, 1000 zł;
  • 11.11.2024 r. - 36 km/h - 9 pkt, 800 zł;
  • 11.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł;
  • 21.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł;
  • 07.01.2025 r. - 60 km/h - 13 pkt, 1500 zł;
  • 24.01.2025 r. - 30 km/h - 7 pkt, 400 zł;
  • 06.05.2025 r. - 11 km/h - 2 pkt, 100 zł;
  • 07.07.2025 r. - 25 km/h - 5 pkt, 300 zł;
  • 20.08.2025 r. - 35 km/h - 9 pkt, 800 zł.

Niedawne wykroczenie na S3 byłoby więc 17 mandatem, którym został ukarany Łukasz Mejza. Daje to sumę około 18 tysięcy złotych i oznacza, iż polityk powinien mieć na swoim koncie - według wyliczeń RMF FM - 177 punktów karnych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek mówił o "bodajże 168 punktach karnych" posła.

"Matko Boska". Politycy komentują wykroczenia drogowe posła Mejzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Matko Boska". Politycy komentują wykroczenia drogowe posła Mejzy

Mejza ma stracić prawo jazdy

Przekroczenie poziomu 24 punktów oznacza, że Mejza straci prawo jazdy. Jak ustaliła reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Kancelaria Sejmu poinformowała Prokuraturę Generalną o zrzeczeniu się immunitetu przez posła.

PG przekazała 7 kwietnia sprawę dalej Komendzie Głównej Policji. Następnie lubuska policja ma złożyć wniosek do właściwego starostwa o odebrania prawa jazdy. Ostatecznie decyzję administracyjną wydaje starosta.

Kiedy Mejzie zostanie odebrane prawo jazdy, wówczas zostanie wezwany na obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne. Poseł będzie musiał też zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje. Jeżeli mu się nie powiedzie, będzie zobowiązany od nowa przejść kurs na prawo jazdy i dopiero wtedy ponownie podejść do egzaminu.

"Będzie już zwracał uwagę, na to jak jeździ"

Drogowa recydywa Mejzy wywołuje poruszenie w PiS. Jego kolega z klubu parlamentarnego Michał Wójcik ocenił, że to "rzecz absolutnie skandaliczna". - Powinno mu zostać odebrane prawo jazdy, czy sam powinien je oddać. Poseł Mejza nie powinien jeździć po polskich drogach - grzmiał były wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z "Super Expressem".

- Matko Boska! - tak z kolei zareagowała była premier Beata Szydło, kiedy dowiedziała się, ile poseł jej partii zgromadził punktów karnych. Dopytywana w czasie tego samego wywiadu w Radiu ZET, czy Mejza powinien być wyrzucony z klubu PiS, odparła, że "powinien zachować się honorowo". Dodała, że takim zachowaniem byłoby "zawieszenie swojej działalności, wyjaśnienie wszystkiego, uregulowanie zaległych mandatów i podporządkowanie się prawu".

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przeprowadził z Łukaszem Mejzą "rozmowę dyscyplinującą" - przekazał w piątek w RMF FM rzecznik tej partii Rafał Bochenek. - Pan poseł Mejza zreflektował się. Powiedział, że już będzie rzeczywiście zwracał uwagę na to, jak jeździ - dodał.

OGLĄDAJ: Jak Tommy Lee Jones w "Ściganym"
pc

Jak Tommy Lee Jones w "Ściganym"

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Łukasz MejzaPrawo i Sprawiedliwośćruch drogowyMandatySejm
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
To był cios w gospodarkę Chin
Maciej Michałek
imageTitle
Świątek chce wyrównać rachunki. Gra z Andriejewą w Stuttgarcie
NA ŻYWO
pap_20251224_1GI
Setki milionów złotych strat. Śledztwo w sprawie Zondacrypto
BIZNES
shutterstock_2199428875_1
Nowe przyczyny trzeciego najgroźniejszego raka na świecie. Można to zatrzymać
Zdrowie
Kanye West
Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Kultura i styl
imageTitle
Do siedmiu razy sztuka. Muchova w półfinale w Stuttgarcie
EUROSPORT
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
36 min
pc
Ziobro o premierze: boją się starcia ze mną. Mówi, kiedy wróci do Polski
imageTitle
Wygrała przez ippon. Polka z medalem mistrzostw Europy
EUROSPORT
Ziobro 2
Ziobro dla TVN24: przygotowuję się do batalii sądowej
Polska
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
METEO
Śledztwo w sprawie makabrycznego odkrycia
Makabryczne odkrycie w mieszkaniu. Nie żyje ojciec i 9-letni syn
Kielce
Ormuz – cieśnina
Tak rynek zareagował na otwarcie cieśniny Ormuz
BIZNES
Taco Hemingway
Były kontrowersje, jest decyzja. "Usunięcie fragmentów utworu"
Polska
social media shutterstock_2564867453
"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
BIZNES
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Pomyłka po przylocie z Antalyi. Straż Graniczna "wyłapywała" pasażerów
WARSZAWA
imageTitle
Wielka awantura tuż po meczu. "Dziecinada"
EUROSPORT
Policjant był nietrzeźwy na służbie (zdjęcie ilustracyjne)
Przemoc wobec praktykantki w Obornikach. Nagranie wywołało burzę
Poznań
Oskarżony o zastrzelenie psa i stalking
Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu. Zastrzelony pies i zarzut stalkingu
Trójmiasto
Muzeum Narodowe w Pradze
Bezpłatny wstęp do muzeów i galerii? Decyzja ministerstwa
Świat
burger shutterstock_1502596934
Ten typ diety zmienia strukturę mięśni ud. Wyglądają jak steki
Zdrowie
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, usłyszał zarzuty i został aresztowany
Trójmiasto
Ormuz – cieśnina
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
BIZNES
Miłosz Motyka
"3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków". Korzyści rządowego pakietu
BIZNES
Świnoujście. Podejrzany o zabójstwo 63-latki trafił do aresztu
Zabił kobietę, która dała mu schronienie i jedzenie. Akt oskarżenia
Szczecin
Łukasz Mejza
Kaczyński o Mejzie: zapłacił, przeprosił, więc dlatego jeszcze jest w PiS
Polska
Tomasz Lenz
"Prywatny zabieg na publicznym mieniu". Nowe ustalenia
Kujawsko-Pomorskie
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"
Polska
Dziewczynka miała siniaki na całym ciele
"Choroba królów". Jak z nią żyć?
Anna Bielecka
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Anegdoty, wpadki i "wielka antenowa trauma". Dziennikarze o swoich początkach w TVN24
Polska

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica