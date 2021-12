Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przed podkomisją Kongresu USA

Trzaskowski: Polska jest polem bitwy między wolnością a autorytaryzmem

Trzaskowski na początku swojego wystąpienia nawiązał do wystąpienia Lecha Wałęsy w Kongresie w listopadzie 1989 roku i słynnych słów "we, the people" (My, naród - red.). - Dziś obecne władze, przepisując historię na nowo, chce usunąć Lecha Wałęsę z podręczników do historii - powiedział. - I tylko dzięki odwadze naszych nauczycieli polskie dzieci wciąż uczą się o naszym historycznym bohaterze - dodał.