Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trzaskowski: doprowadzili do tego i teraz krzyczą, że za późno ich złapano za rękę

Rafał Trzaskowski
"Teraz krzyczą, że za późno ich złapano za rękę"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
- Próba stawiania znaku równości pomiędzy tymi, którzy aferę wywołują, a tymi, którzy później muszą doprowadzić sprawę do sądu, to jest coś absolutnie niebywałego - ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Odniósł się w ten sposób do afery związanej ze sprzedażą działki pod CPK pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości.

W 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Transakcję przeprowadzono za 22,8 mln zł, choć wartość gruntu może wzrosnąć nawet do 400 mln zł - ujawniła Wirtualna Polska.

Trzaskowski: klasyczne odwracanie kota ogonem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził w "Faktach po Faktach" TVN24, że próby polityków PiS, aby obarczyć winą za tę aferę obóz rządzący, "to nieprawdopodobna bezczelność". - Dlatego że jest to przekręt PiS-owski, bo na to wszystko wskazuje, albo transakcja, która jest niesłychanie podejrzana. I teraz zarzut jest kierowany w stosunku do Koalicji Obywatelskiej, że za wolno tropiony jest przekręt PiS-owski. Być może rzeczywiście za wolno, natomiast próba stawiania tutaj znaku równości to jest klasyczne odwracanie kota ogonem - ocenił były kandydat KO na prezydenta.

Trzaskowski przyznał, że niektóre afery PiS-u mogłyby być szybciej napiętnowane i szybciej rozliczone. - Natomiast próba stawiania znaku równości pomiędzy tymi, którzy aferę wywołują, a tymi, którzy później muszą doprowadzić sprawę do sądu, to jest coś absolutnie niebywałego - podkreślił.

Jak mówił gość TVN24, politycy PiS "doprowadzili do bardzo dziwnej transakcji w momencie, kiedy nie powinni rządzić, i teraz krzyczą, że za późno ich złapano za rękę".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
CPK
Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania
2910N104V CPK ZABLOTNIA 05
Co z odkupem? "Jestem gotowy do rozmów"
BIZNES
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
"Każda osoba może wpłacać pieniądze na fundusz wyborczy"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

"Nie mam nic absolutnie wspólnego z tą sprawą"

Prezydent Warszawy odniósł się także do doniesień, że nabywca działki wpłacił pieniądze na jego kampanię wyborczą, gdy ubiegał się o urząd prezydenta Polski. - Każda osoba może wpłacać pieniądze na fundusz wyborczy - tłumaczył gość programu. - Jaki ja mam wpływ, jako prezydent Warszawy, na to, jak sprzedawane są gdzieś pod Łodzią działki? - zapytał.

Trzaskowski potwierdził, że firma Dawtona sponsorowała Campus Polska Przyszłości. - Jest jednym z naszych partnerów i to jest wszystko jasne i transparentne - oświadczył. Dodał, że odwiedzał firmę Dawtona, podobnie jak "150 innych firm", podczas kampanii wyborczej.

- Jeszcze raz powtarzam, nie mam nic absolutnie wspólnego z tą sprawą. Prezydent Warszawy nie ma żadnej władzy, jeżeli chodzi o te decyzje, o których mówimy - podkreślił gość TVN24. - Dobrze by było, żeby po prostu ta działka jak najszybciej wróciła w ręce państwa, po to, żeby mógł ten projekt (CPK - red.) być realizowany - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż i duża zmiana w Sejmie
Joanna Mucha
Chce zastąpić Hołownię. Właśnie ogłosiła swój start
konferencja w ramach debaty pt. "Demokracja równych szans. Rozmowy o wyzwaniach rozwojowych dla Polski"
Tusk o dwukadencyjności w samorządach: odwołajcie tę niemądrą decyzję PiS-u

"Życzyłbym naszym partnerom, żeby weszli do Sejmu"

W dalszej części programu Trzaskowski wyraził zadowolenie rosnącą popularnością Koalicji Obywatelskiej w sondażach, ale przyznał, że martwi go niskie poparcie dla koalicjantów. - Życzyłbym naszym partnerom, żeby weszli do Sejmu - podkreślił.

Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", na KO zamierza oddać swój głos 30,4 procent badanych, na PiS - 27,6 procent, a 15 procent na Konfederację. Lewica uzyskała wynik 6,7 procent, PSL - 4,1 procent, a Polska 2050 - 1,3 procent.

Ponadto prezydent Warszawy zapewnił, że lotnisko Okęcie będzie rozbudowywane, a po otwarciu CPK "będzie pełniło funkcję, która dla miasta będzie istotna". Jako gospodarz stolicy powtórzył też, że nie chce, aby Narodowe Święto Niepodległości było monopolizowane przez jedną stronę sceny politycznej.

Trzaskowski krytycznie odniósł się także do tych członków Koalicji 15 października, którzy mają wątpliwości, czy należy znieść dwukadencyjność osób wybieranych do władz samorządów, którą wprowadziło PiS. - Wolałbym, żeby samorządowcy byli zależni od woli wyborców, a nie partii politycznych - podkreślił.

OGLĄDAJ: Partner Campusu Polska kupił teren ważny dla CPK. Trzaskowski komentuje
pc

Partner Campusu Polska kupił teren ważny dla CPK. Trzaskowski komentuje

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Rafał TrzaskowskiCPKPrawo i SprawiedliwośćKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
shutterstock_2470127991
Globalna awaria. Problemy również w Polsce
BIZNES
imageTitle
Nie żyje Bogdan Nather
EUROSPORT
Piotr Zgorzelski
"Słabo to wygląda, panie Zbyszku". Wicemarszałek Sejmu w "Kropce nad i" o kolejnych krokach
Polska
imageTitle
Kilka dni walczył o życie. W końcu nastąpił przełom
EUROSPORT
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem
Tu może silnie wiać. Alarmy IMGW w trzech województwach
METEO
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Miliardy dla Polski. Jest decyzja Brukseli
BIZNES
shutterstock_2462179363
5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord
BIZNES
Park, noc, jesień, latarnia
Nocą możliwe są lokalne zamglenia i opady
METEO
Park Wiecha z lotu ptaka
Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne
WARSZAWA
Maciej Lasek
Czy działka pod CPK zostanie odzyskana? "Liczę, że dojdzie do porozumienia"
Polska
imageTitle
Olimpijski debiut. Tę dyscyplinę zobaczymy w programie igrzysk po raz pierwszy
EUROSPORT
Jerome Powell
Druga taka decyzja podczas drugiej kadencji Trumpa
BIZNES
Policja poszukuje tych osób
Strzały w nocy, uszkodzone szyby. Szukają tych mężczyzn
Szczecin
imageTitle
Kolejna kontuzja w Barcelonie. Traci na dłużej Pedriego
EUROSPORT
Kolumbijczyk musi wyjechać z Polski
Po wyrokach za drogowe przestępstwa musi opuścić Polskę
Kielce
Ursula von der Leyen i Kaja Kallas w Brukseli
"Walka o władzę" na szczytach Komisji. "Von der Leyen rozstrzygnęła ją na swoją korzyść"
Świat
imageTitle
Nie znosi idiotów i niekompetencji, kocha NBA. Mirosław Noculak w Podcaście Eurosportu
EUROSPORT
Huragan Melissa uderzył w Kubę. Ogromne zniszczenia w mieście Santiago de Cuba
Spustoszył Kubę, sunie w kierunku Bahamów
METEO
2910N104V CPK ZABLOTNIA 05
Co z odkupem? "Jestem gotowy do rozmów"
BIZNES
25 lat bez przeglądu technicznego
25 lat bez przeglądu technicznego
Kielce
schwedt rafineria shutterstock_2206193965
Sankcje na rosyjskich gigantów. USA robią wyjątek
BIZNES
imageTitle
Real Madryt będzie domagał się odszkodowania od UEFA
EUROSPORT
Dwa owczarki same w centrum miasta
Dwa owczarki same w centrum miasta. "Wskoczyły na tylne siedzenie radiowozu"
Katowice
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Odprawiał mszę, wtedy okradziono plebanię. Zniknęły pieniądze z tac, na opłaty cmentarne, misje i remont
WARSZAWA
grob sadzenie shutterstock_2378125733
Tyle kosztuje sprzątanie grobu
BIZNES
Pomnik bachantki Zdrowitki przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Bachantka Zdrowitka budziła kontrowersje, przed szpitalem już jej nie ma
Lubuskie
imageTitle
Transparent obok Koloseum. Uderzyli w reprezentanta Polski
EUROSPORT
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
BIZNES
Nietypowe nagranie premiera Donalda Tuska
Tusk: niezły ten żurek. Odpowiada Żurek 
Polska
Krzysztof Lach
Poszukiwany w sprawie znęcania się i zgwałcenia
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica