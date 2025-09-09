Sikorski o "nadmiarze służalczości". "Rozgrywanie polskiej polityki przy pomocy obcych dworów"

Sikorski: prezydent przy pomocy wizyty w USA próbował pójść w kierunku systemu prezydenckiego Źródło: TVN24

Szef polskiej dyplomacji mówił w "Faktach po Faktach" o stosunkach na linii MSZ - kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego.

Chodzi o niedawne wizyt obu polityków - Sikorskiego i Nawrockiego - w USA. W ubiegłotygodniowej delegacji prezydenckiej do Waszyngtonu nie było przedstawiciela MSZ.

Później strona rządowa i kancelaria prezydenta wzajemnie przerzucały się oskarżeniami wokół braku lub zbyt późno przesłanej rządowi notatki z rozmów głowy państwa i amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Napięcia generuje również między innymi nierozwiązana kwestia nominacji ambasadorskich.

Sikorski o postawie Nawrockiego: tu jest pies pogrzebany

- Zaproponowaliśmy (prezydentowi - red.) udział w jego podróżach, materiały MSZ-u, stanowisko Rady Ministrów. Niestety, stanowisko Rady Ministrów, poważna rzecz, zostało ujawnione mediom, traktowane jako jakiś świstek. A ambasada i resort spraw zagranicznych (zostały - red.) zupełnie wykluczone z wizyty w Stanach Zjednoczonych - powiedział Sikorski.

Szef MSZ odniósł się także do wycieku do mediów notatki, jaką przed wizytą Nawrockiego w USA przygotował jego resort. - To nie była notatka, to nie była instrukcja, to było stanowisko Rady Ministrów, które zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku jest dla pana prezydenta wiążące. I tu jest pies pogrzebany - powiedział.

Jak mówił dalej wicepremier, "pan prezydent przy pomocy wizyty w Stanach Zjednoczonych próbował faktem dokonanym pójść w kierunku, o który zabiega". - To znaczy stworzenia systemu prezydenckiego. Na razie w dziedzinie spraw zagranicznych, po to, żeby powiedzieć: proszę bardzo, on nie musi się kierować stanowiskiem rządu, może mówić, co chce - dodał.

- Nie ma na to zgody, nie zmieniliśmy jeszcze konstytucji i nie zamierzamy zmienić. Prezydent zgodnie z artykułem 133 konstytucji ma obowiązek współpracowania z rządem. W tej sprawie jego ludzie nie współpracowali - przypomniał szef MSZ.

Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Art. 133 p. 3 konstytucji

Sikorski o "rozgrywaniu polityki polskiej przy pomocy obcych dworów"

Sikorski został także zapytany o wypowiedzi przedstawicieli PiS-u i otoczenia prezydenta Nawrockiego, którzy przy okazji wizyty w USA przekonywali, że Sikorski i Tusk nie są mile widziani w Białym Domu.

- Ludzie PiS-u (...) jeszcze powiedzieli więcej - że jeśli premier Polski jest źle widziany u prezydenta Stanów Zjednoczonych, to powinien się podać do dymisji. To już nadmiar takiej służalczości. To już jest rozgrywanie polityki polskiej przy pomocy obcych dworów. Mamy taką w Polsce tradycję, ale to nie jest tradycja, którą powinniśmy pielęgnować - stwierdził.

- Prezydent Polski nie powinien się ustawiać w roli rzecznika prasowego Białego Domu. Gdyby Amerykanie chcieli zaprotestować przeciw polskiemu rządowi, to potrafią to zrobić sami. (…) Ja bym prosił kolegów z PiS-u, żeby się aż tak nie podlizywali naszemu największemu sojusznikowi - dodał.

