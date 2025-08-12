Sikorski "powinien już ubiegać się o spotkanie" z Nawrockim

Bogucki: Sikorski powinien już ubiegać się o spotkanie z prezydentem Źródło: TVN24

W sobotę szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker poinformował, że "w oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 roku".

Nawrocki "ma kontakty w Waszyngtonie"

W "Jeden na jeden" na antenie TVN24 Agata Adamek spytała szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego, czy prezydent zamierza konsultować z premierem i ministrem spraw zagranicznych tematy, które chce podjąć w czasie zaplanowanego na 3 września spotkania z Donaldem Trumpem.

- Myślę, że wicepremier Sikorski powinien już ubiegać się o spotkanie z panem prezydentem. I to samo powinien robić Donald Tusk, bo oni nie potrafili się spotkać od kilkunastu miesięcy z jednym z liderów wolnego świata, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych - odparł Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta wskazał, że Nawrocki "ma swoją agendę, swoją politykę, swoje kontakty w Waszyngtonie".

Ciężar polityki międzynarodowej "przygniótł rząd"

- Pan prezydent czeka, żeby minister spraw zagranicznych w randze wicepremiera, być może sam premier, wreszcie zrozumiał, że skoro sami nie mają żadnych kontaktów z administracją w Waszyngtonie, a to jest fatalne dla polskiego interesu narodowego, dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, dla polskich interesów gospodarczych, to powinni poprosić pana prezydenta o to spotkanie - powiedział Bogucki.

- Nie będzie prezydent, głowa państwa zabiegał o to, żeby minister spraw zagranicznych, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, opowiadał mu o tym, jak się nie wywiązuje ze swoich obowiązków - dodał Bogucki.

Prowadząca wskazała, że to na barkach rządu, zgodnie z konstytucją, spoczywa prowadzenie całej polityki. - Właśnie na tych barkach, na których spoczywa ta odpowiedzialność, niecała, bo jednak w polityce międzynarodowej pan prezydent ma stosowne kompetencje i prerogatywy konstytucyjne, to ten ciężar, ten rząd, tego ministra i tego premiera przygniótł - odparł Bogucki.

