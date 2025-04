Sikorski o rozmowie z Rubio: Amerykanie mówią o tym otwarcie

Radosław Sikorski wygłosił exposé w Sejmie. Politycy PiS nie klaskali Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

Strona amerykańska mówi o tym otwartym tekstem, że jest zniecierpliwiona słabym postępem negocjacji - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w "Tak Jest" w TVN24.

W środę szef MSZ rozmawiał z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. "Podczas rozmowy omówiono stan negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie i scenariusze rozwoju sytuacji, możliwości presji na Rosję, sytuację na granicy z Białorusią" - poinformował później resort.

Oświadczenie po rozmowie wydała też rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce. Przekazała, że ministrowie "omówili dalszą współpracę w celu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej", a Rubio "wyraził nadzieję Stanów Zjednoczonych, że propozycja pokojowa przedstawiona ukraińskim i rosyjskim urzędnikom zostanie zaakceptowana i doprowadzi do trwałego pokoju na Ukrainie".

W czwartek Sikorski był pytany w "Tak Jest" w TVN24 o efekty tej rozmowy oraz o ewentualne wycofanie się strony amerykańskiej z negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

- To nie jest żadna tajemnica, bo strona amerykańska mówi o tym otwartym tekstem, że jest zniecierpliwiona słabym postępem negocjacji - powiedział szef MSZ.

Jednocześnie podkreśli, że "Stany Zjednoczone jeszcze nie zdefiniowały, co by oznaczało to umycie rąk".

