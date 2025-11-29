Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wicepremier o paszportach Ziobry. "Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny"

Zbigniew Ziobro
Sikorski do Ziobry: panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do sytuacji związanej z paszportami Zbigniewa Ziobry, któremu śledczy chcą postawić zarzuty. Wskazywał, co mogłoby się zdarzyć w sytuacji, gdyby polityk PiS-u chciał opuścić Węgry i udać się do USA. - Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny - powiedział.

Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, wyjechał z Polski. Były minister sprawiedliwości od kliku tygodni przebywa na Węgrzech.

Wojewoda mazowiecki wdrożył procedurę unieważnienia paszportu Zbigniewowi Ziobrze. Wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski na wniosek prokuratury unieważnił Ziobrze paszport dyplomatyczny. Więcej o tej sprawie Sikorski mówił w sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Tak chcą sprowadzić Ziobrę do kraju. Żurek zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak chcą sprowadzić Ziobrę do kraju. Żurek zabrał głos

"Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny"

Wicepremier odniósł się do hipotetycznej sytuacji, w której Zbigniew Ziobro chciałby opuścić Węgry, gdyby wiosną doszło tam do zmiany władzy, i udać się na przykład do Stanów Zjednoczonych.

Był pytany o to, jak byłoby to możliwe z technicznego punktu widzenia, gdyby Ziobrze zabrano jego prywatny paszport.  

- Akurat mam uprzywilejowaną wiedzę, bo byłem kiedyś uchodźcą politycznym. Miałem azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Wtedy na podstawie genewskiej konwencji dostaje się tak zwany dokument podróży. To nie jest paszport, tylko dokument podróży - tłumaczył.

Jak mówił dalej, ten wspomniany paszport genewski wydaje ten rząd, który przyznał azyl. - Nie wiem, czy na paszporcie genewskim potrzebna jest wiza amerykańska - dodał.

 - Czyli Viktor Orban w ostatniej chwili (przed ewentualną utratą władzy - red.) mógłby wydać taki paszport genewski? - pytał prowadzący Piotr Kraśko. Sikorski przytaknął, po czym dodał: - Panie Zbyszku, zapraszamy na łono ojczyzny. 

Uchylony immunitet i zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące.

Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Co z paszportem Ziobry? Ruch wojewody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co z paszportem Ziobry? Ruch wojewody

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów. W tym celu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości. Posłowie wyrazili zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Ziobro, z którym reporter TVN24 w połowie listopada rozmawiał w Budapeszcie, nie zadeklarował jednoznacznie, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech ani że wróci do Polski.

OGLĄDAJ: USA dogadają się z Rosją? Sikorski: świeci się gospodarczy reset, to nie jest dobra wiadomość
pc

USA dogadają się z Rosją? Sikorski: świeci się gospodarczy reset, to nie jest dobra wiadomość

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiZbigniew ZiobroWęgryViktor OrbanUSA
Czytaj także:
Protesty przeciw AfD w Giessen
Protesty i starcia z policją. "Niemcy nie są jeszcze stracone"
Świat
Radosław Sikorski
"Polska nie będzie brała udziału w kupczeniu ukraińskimi ziemiami"
Polska
Satelita ICEYE SAR Gen4
Kolejne polskie satelity nawiązały łączność z Ziemią
METEO
Gęste mgły będą utrudnieniem
IMGW ostrzega w 10 województwach
METEO
imageTitle
Cracovia minimalnie lepsza od Korony. Sześć goli w Gdańsku
EUROSPORT
imageTitle
PSG zatrzymane. Pozycja lidera zagrożona
EUROSPORT
shutterstock_2469132233
Porody na dziko. "Są to przerażające informacje"
Ewa Wagner
imageTitle
Gąsienica-Daniel pokazała moc. Jest blisko czołówki na półmetku
EUROSPORT
Mroźna noc, mróz
Przed nami mroźna noc
METEO
imageTitle
"Właśnie dla takich chwil pracowałem". Polak na podium
Najnowsze
Atak ukraińskich dronów Sea Baby na tankowce rosyjskiej "floty cieni" w Bosforze
Atak na tankowce rosyjskiej floty cieni. Jest nagranie
Świat
imageTitle
Nerwowe otwarcie Trumpa i popis Chińczyka w UK Championship
EUROSPORT
imageTitle
Męczarnie Bayernu. Wygrał w doliczonym czasie
EUROSPORT
Molly
Usunęli karetcie ogromnego guza
METEO
Ławrow, jako szef dyplomacji, uczestniczy w rozmowie z Putinem w sprawie sytuacji w Kosowie. Zdjęcie z 20 marca 2004 roku
To koniec epoki Ławrowa? "Moskwa postanowiła usunąć go w cień"
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Nie pogratulował mistrzyni, pomylił imprezy. Wpadka prezesa PKOl
EUROSPORT
Powodzie w Grecji
Chaos na ulicach, brak prądu w Grecji
METEO
Wołodymyr Zełenski - Emmanuel Macron
Zełenski spotka się z Macronem. Mają rozmawiać o "sprawiedliwym i trwałym" pokoju
Świat
Barcelona - Alaves
Barcelona podniosła się po klęsce. Jest nowym liderem
EUROSPORT
imageTitle
"Trzeba to wziąć na klatę". Trener Polaków oczekuje poprawy
EUROSPORT
2611_hongkong_2 transmisja live
"Stałam tam, dzwoniąc i pisząc do mamy, ale nie było odpowiedzi"
Świat
46 min
Grzegorz Braun
"Przebija się taki brodaty mężczyzna z zasłoniętym okiem, mówiący: szczęść Boże i z gaśnicą"
Dwie strony
imageTitle
Polki zachwycają w Budapeszcie. Cztery złota w jeden dzień
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak niezadowolony. "Przynajmniej pięć pozycji na tym straciłem"
EUROSPORT
imageTitle
Piastri najlepszy w katarskim sprincie. Walka o tytuł nabiera rumieńców
Najnowsze
Policja bada okoliczności wypadku drogowego między Karolewem a Pożarowem
Po wypadku żona pomogła mu zniknąć
Katastrofa śmigłowca na Podkarpaciu
Katastrofa śmigłowca i pożar. Dwie osoby zginęły
Rzeszów
Pożar wieżowców w Hongkongu
Uwięzieni w "piekle". Tak powstała płonąca pułapka
Aleksandra Sapeta
Ekspedientka złapała 46-latka
Ekspedientka wybiegła ze sklepu i złapała złodzieja
Trójmiasto
imageTitle
Przerwany i smutny konkurs dla Polaków. Honor musiał ratować najmłodszy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica