Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sikorski kpi z rosyjskich kłamstw. "W które mamy uwierzyć?"

pap_20250910_1E9
Rosyjskie drony nad Polską zestrzelone. Tusk o tym, jak zaczęły się nocne wydarzenia
Źródło: TVN24
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ strona rosyjska powtarzała tłumaczenia, że zasięg rosyjskich dronów uniemożliwia ich dotarcie do Polski. "Rosyjski rząd sugeruje, że drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski przez pomyłkę" - zauważył na platformie X minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. "W które rosyjskie kłamstwo mamy wierzyć?" - spytał retorycznie.

W piątek późnym wieczorem zakończyło się zwołane na wniosek Polski nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Było to pierwsze w historii spotkanie Rady zorganizowane w tej formule dotyczące Polski, choć Polska była wielokrotnie współwnioskodawcą debat RB w przeszłości, m.in. w sprawie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

Polskę reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Oświadczył on, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jest naruszeniem prawa międzynarodowego i destabilizującą eskalacją konfliktu.

Strona rosyjska natomiast powtarzała tłumaczenia, że celem Rosji nie była Polska, a zasięg rosyjskich dronów uniemożliwia ich dotarcie do naszego kraju.

W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W ONZ o Polsce, "Wielki Bu" zatrzymany, nowy szef NIK

Reakcja Sikorskiego

We wpisie na platformie X szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski ocenił, że Rosja przedstawia dwie sprzeczne wersje naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Rosyjski rząd sugeruje, że rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski przez pomyłkę, podczas gdy rosyjski ambasador przy ONZ twierdzi, że rosyjskie drony fizycznie nie mogą dotrzeć do Polski" - zauważył. "W które rosyjskie kłamstwo mamy wierzyć?" - spuentował.

Do posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ odniósł się też na X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Debata na forum ONZ to było święto prawdy. Rosyjski przekaz nienawiści i kłamstwa został zmiażdżony przez Marcina Bosackiego" - napisał Kierwiński.

Komunikat Dowództwa

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo – to pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Dyskusja wśród sojuszników
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powietrzna strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Dyskusja wśród sojuszników

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował w piątek, że według informacji Kancelarii Prezydenta polską granicę przekroczyło 21, a nie 19 rosyjskich dronów. Doniesienia te potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - W czwartek przekazywałem w Sejmie informację o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej. Później była informacja ze strony wojska, po kolejnej analizie, że mogło dojść do 21 naruszeń przestrzeni powietrznej – zaznaczył.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Radosław SikorskiRosjaOrganizacja Narodów ZjednoczonychUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Wojna o nasze umysły. "Rosja oblicza takie działania na kilkanaście lat do przodu"
Polska
imageTitle
Pierwsza sensacja na siatkarskim mundialu. Wynik ważny dla Polaków
EUROSPORT
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Bardzo ważne jest, żeby z takimi komunikatami nie zostawiać dzieci samych"
Polska
Charków. Rosyjskie drony Szached zestrzelone przez armię Ukrainy, kwiecień 2025
Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje
Michał Istel, Jan Kunert
imageTitle
Świątek powitana w Seulu. Poznała drabinkę
EUROSPORT
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
"Frustracja" klientów, "dezorganizacja" pracy sklepów
BIZNES
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Pracował w ogrodzie. Postawił na nogi służby
WARSZAWA
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
METEO
Do incydentu doszło w urzędzie miasta przy placu Wszystkich Świętych
Drażniąca substancja rozpylona w urzędzie. Blogerzy: to był odświeżacz
Kraków
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
METEO
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
"Absolutnie niewyobrażalna" operacja. Amerykanie dowiedzieli się w ostatniej chwili
Świat
imageTitle
Szeremeta na pierwszy ogień. Kiedy polskie finały mistrzostw świata w boksie?
EUROSPORT
plaza bengail portugalia shutterstock_2395611183
Ten kraj zyskuje na popularności. Tysiące turystów z Polski
BIZNES
Rosyjskie wojsko
Już nie tylko kolumny pancerne. "Musimy zmienić myślenie"
Polska
Carlos Alcaraz ma w dorobku sześć triumfów w turniejach Wielkiego Szlema. Na razie sześć
Potrafi wszystko. Czy oglądamy tenisistę wszech czasów?
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Pomogła dyskwalifikacja. Sztafeta mieszana powalczy o medal
EUROSPORT
Kim Dzong Un podczas wizyty w bazie szkoleniowej Koreańskiej Armii Ludowej (2.10.2024 r.)
Egzekucje za oglądanie filmów. Zaostrzają represje, by "zamknąć oczy i uszy"
Świat
imageTitle
Przykra niespodzianka w Meksyku. Fręch nie obroni tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Ździebło blisko podium lekkoatletycznych mistrzostw świata
EUROSPORT
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
METEO
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy
Świat
Złodziej Lexusa
Zatrzymanie na lotnisku. Policja: to podejrzewany o kradzież samochodu premiera
Trójmiasto
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Walki o Kupiańsk i nieczynny gazociąg. Rosjanie sięgają po sprawdzoną taktykę
Świat
Strefa Gazy. Atak Izraela na miasto Gaza
500 celów w tydzień. Kolejne ofiary izraelskich ataków
Świat
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
METEO
Posłowie PiS Marek Ast i Przemysław Czarnek na posiedzeniu sejmowej komisji
Sejm odrzucił zgłoszonych przez PiS kandydatów na sędziów TK
Polska
Magda zmarła dwie godziny po wypadku
"Zaczęłam krzyczeć do telefonu 'Madzia', ale ona już nie odpowiadała"
Klaudia Ziółkowska
imageTitle
40 sekund gry i koniec. Niecodzienne sceny w tenisowym Szczecin Open
EUROSPORT
shutterstock_2138962781
Śmierć polskiego turysty na wyspie w archipelagu Madery
Świat
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Sędzia o stosowaniu Pegasusa: niedopuszczalne
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica