Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Dziekan wydziału stosunków międzynarodowych tej uczelni Markijan Malski nazwał szefa MSZ jednym z najwybitniejszych dyplomatów współczesności.

- Witamy dziś w ścianach naszego uniwersytetu jednego z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów - powiedział Malski, który w przeszłości był ambasadorem Ukrainy w Polsce.

Sikorski przybył do Lwowa z niezapowiadaną wizytą w piątek rano. Rozpoczął ją od złożenia kwiatów w miejscu budynku mieszkalnego w podlwowskiej Łapajówce, zniszczonego w trakcie ostatniego rosyjskiego ostrzału Lwowa. "Wizytę w Ukrainie rozpocząłem upamiętnieniem ofiar rosyjskiej agresji w Łapajówce" - napisał wicepremier na platformie X.

Sikorski wziął także udział we Lwowskim Forum Dyplomacji, poświęconym 95. rocznicy powołania wydziału stosunków międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

W 2015 r. Sikorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu NOVA w Lizbonie. Został wówczas wyróżniony za wkład w demokratyczne przemiany w Polsce oraz integrację europejską.

