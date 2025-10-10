Logo strona główna

Polska

Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu

Radosław Sikorski
Sikorski: mimo że Rosja nie jest w stanie wygrać z Ukrainą, musimy się przygotowywać
Źródło: TVN24
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki jako "jeden z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów".

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Dziekan wydziału stosunków międzynarodowych tej uczelni Markijan Malski nazwał szefa MSZ jednym z najwybitniejszych dyplomatów współczesności.

- Witamy dziś w ścianach naszego uniwersytetu jednego z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów - powiedział Malski, który w przeszłości był ambasadorem Ukrainy w Polsce.

Sikorski przybył do Lwowa z niezapowiadaną wizytą w piątek rano. Rozpoczął ją od złożenia kwiatów w miejscu budynku mieszkalnego w podlwowskiej Łapajówce, zniszczonego w trakcie ostatniego rosyjskiego ostrzału Lwowa. "Wizytę w Ukrainie rozpocząłem upamiętnieniem ofiar rosyjskiej agresji w Łapajówce" - napisał wicepremier na platformie X.

Sikorski wziął także udział we Lwowskim Forum Dyplomacji, poświęconym 95. rocznicy powołania wydziału stosunków międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

W 2015 r. Sikorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu NOVA w Lizbonie. Został wówczas wyróżniony za wkład w demokratyczne przemiany w Polsce oraz integrację europejską.

"Niezwykle odważny". W TVN24 wspomnienie profesora Strzembosza
Adam Strzembosz
Autorka/Autor: az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Radosław SikorskiUkraina
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica