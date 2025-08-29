Kilkadziesiąt sekund akrobacji i kula ognia. Nowe nagranie katastrofy F-16 w Radomiu

Samolot F-16 rozbił się w Radomiu w czasie próby do Air Show. Do tragicznego wypadku, w którym zginął doświadczony i nagradzany pilot major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Air Show został odwołany.
Na kanale EPRA Skyline w serwisie YouTube pojawiło się nowe nagranie z momentu tragedii. Widać na nim, jak pilot wykonuje w powietrzu akrobacje oraz moment, kiedy maszyna zderza się z ziemią.
Ile zajmie wyjaśnienie przyczyn wypadku
Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Pawlak mówił w piątek, że z jego doświadczeń wynika, że na wyjaśnienie przyczyn wypadku zajmie prawdopodobnie miesiące. Sprawą zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
Jednocześnie śledztwo w sprawie wypadku prowadzi 8 Wydział do Spraw Wojskowych.
