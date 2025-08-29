Logo strona główna
Polska

Kilkadziesiąt sekund akrobacji i kula ognia. Nowe nagranie katastrofy F-16 w Radomiu

Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Katastrofa F-16 na próbie Air Show w Radomiu. Nowe nagranie
Źródło: Damian Banasik - EPRA Skyline 
Wyjaśnianie przyczyn tragedii F-16, do której doszło w czasie ćwiczeń przed Air Show w Radomiu, może zająć miesiące - przyznaje rzecznik DORSZ pułkownik Marek Pawlak. Na nowym nagraniu widać, jak doszło do wypadku wojskowego myśliwca.

Samolot F-16 rozbił się w Radomiu w czasie próby do Air Show. Do tragicznego wypadku, w którym zginął doświadczony i nagradzany pilot major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Air Show został odwołany.

Piloci przed snajperami. Praca "najbardziej narażona na ryzyko"
Dowiedz się więcej:

Piloci przed snajperami. Praca "najbardziej narażona na ryzyko"

Zobacz także inne wideo z momentu katastrofy >>>

Na kanale EPRA Skyline w serwisie YouTube pojawiło się nowe nagranie z momentu tragedii. Widać na nim, jak pilot wykonuje w powietrzu akrobacje oraz moment, kiedy maszyna zderza się z ziemią.

wideo z yt
Katastrofa F-16 na próbie Air Show w Radomiu. Nowe nagranie
Źródło: Damian Banasik - EPRA Skyline 

Ile zajmie wyjaśnienie przyczyn wypadku

Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Pawlak mówił w piątek, że z jego doświadczeń wynika, że na wyjaśnienie przyczyn wypadku zajmie prawdopodobnie miesiące. Sprawą zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Jednocześnie śledztwo w sprawie wypadku prowadzi 8 Wydział do Spraw Wojskowych.

"Na wyjaśnienie katastrofy F-16 na pewno będziemy musieli czekać miesiące"
Dowiedz się więcej:

"Na wyjaśnienie katastrofy F-16 na pewno będziemy musieli czekać miesiące"

WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Damian Banasik - EPRA Skyline

