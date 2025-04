Pytania o organizatora obchodów 1000-lecia. Komunikat kancelarii premiera

Tysiąclecie Korony Polskiej. Premier zapowiada obchody Źródło: X/@donaldtusk

Kancelaria premiera oświadczyła, że nie jest organizatorem obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej. Przekazała, że nie zawierała żadnych umów z Domem Mediowym AM Studio ani jej prezesem Andrzejem Moebusem. Media pisały, że to "zaufany człowiek Platformy Obywatelskiej".

Kluczowe fakty: Obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego zaplanowane są na 26 kwietnia

KPRM poinformowała, kto będzie organizować to wydarzenie

Kancelaria premiera odniosła się też do doniesień w sprawie umów z Domem Mediowym AM Studio i jej prezesa Andrzeja Moebusa

Piknik z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego ma odbyć się 26 kwietnia w Warszawie. Do udziału w nim zapraszał premier Donald Tusk. W poniedziałek "Rzeczpospolita" podała, że za organizację obchodów Tysiąclecia Korony Polskiej odpowiedzialna ma być spółka AM Studio, której prezesem jest Andrzej Moebus, "zaufany człowiek Platformy Obywatelskiej". Napisała, że spółka Moebusa "od lat prowadzi Platformie Obywatelskiej duże wydarzenia partyjne, w tym wiece - także w kampanii".

Premier objął wydarzenie honorowym patronatem

Kancelaria premiera opublikowała w środę oświadczenie, w którym napisała, że wydarzenie ma na celu upamiętnienie jednej z najważniejszych dat w historii naszego kraju - jubileuszu koronacji Bolesława Chrobrego. KPRM wskazała, że przygotowania do obchodów trwają od wielu miesięcy, a premier objął wydarzenie honorowym patronatem.

Przekazała też, że nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Jak wyjaśniła, w toku przygotowań prowadzone były rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące organizacji jubileuszowego koncertu przez Telewizję Polską oraz części piknikowo-artystycznej, którą miała zająć się Polska Fundacja Narodowa. Ostatecznie PFN nie podjęła się organizacji wydarzenia z uwagi na brak środków finansowych - podała KPRM.

Rolę sponsora generalnego wydarzenia - poinformowała kancelaria premiera - przejęła Grupa Orlen oraz sześć spółek: PZU, PKO Bank Polski, PGE, Enea, Tauron i Totalizator Sportowy. "To właśnie te spółki, wspólnie z wykonawcami, którymi są Fundacja OCR i AM Studio, odpowiadają za realizację wydarzenia" - zaznaczyła KPRM.

KPRM "nie zawierała żadnych umów z Domem Mediowym AM Studio"

Doprecyzowała, że w organizację wydarzenia zaangażowanych jest blisko 150 podmiotów.

"Za większość elementów produkcyjnych odpowiada Fundacja OCR - w tym za organizację historyczno-edukacyjnego pikniku (atrakcje, scenografia, technika, nagłośnienie, oświetlenie), pokaz laserowy, zabezpieczenie sanitarne oraz kwestie ochrony. AM Studio, jako jeden z podwykonawców, odpowiada m.in. za dokumentację związaną z przeprowadzeniem wydarzenia, zmianę organizacji ruchu, pokazy na Moście Świętokrzyskim i Wiśle oraz pokaz dronów" - podała KPRM. Dodano, że organizatorem koncertu na błoniach PGE Narodowego jest Telewizja Polska.

Kancelaria premiera zapewniła też, że nie zawierała żadnych umów ani z Domem Mediowym AM Studio, ani z jej prezesem Andrzejem Moebusem.

W ramach Pikniku Tysiąclecia 26 kwietnia w Warszawie planowana jest między innymi parada historyczna oraz największy w Polsce pokaz dronów. Zapraszając w mediach na to wydarzenie, premier mówił między innymi, że będą to "iście królewskie obchody, których nie powstydziłby się sam Bolesław Chrobry" oraz że to "nie tylko spojrzenie w przeszłość, ale także pełne nadziei spojrzenie w przyszłość - przez pryzmat historii, wspólnych wartości i poczucia wspólnoty".

Grabiec: zarzuty absurdalne

Janusz Cieszyński (PiS) po kontroli poselskiej w KPRM na początku tygodnia powiedział, że według informacji uzyskanych w kancelarii, organizatorem Pikniku Tysiąclecia jest Orlen, a Dom Mediowy AM Studio jest wykonawcą.

Posłowie PiS Szymon Szynkowski vel Sęk i Łukasz Schreiber przeprowadzili też kontrolę poselską w Orlenie. Skierowali do spółki 12 pytań, na które odpowiedzi mają otrzymać do końca przyszłego czwartku. Poinformowali, że pytania dotyczą "wyjaśnienia szczegółów tego przedsięwzięcia, w szczególności wyboru wykonawcy, kwoty, tego kto jest inicjatorem tego projektu, jakie spółki uczestniczą w realizacji tego projektu i jakie są uzgodnienia między nimi".

Szef KPRM Jan Grabiec (KO) powiedział we wtorek w Radiu Zet, że zarzuty, iż do współpracy ze spółką AM Studio doszło po znajomości są absurdalne. "Decyduje cena i jakość, a nie kto kogo zna" - zaznaczył. Również we wtorek Sławomir Nitras ze sztabu wyborczego kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego zapowiedział w RMF FM, że aby "nie było jakichkolwiek wątpliwości" sztab nie będzie do końca kampanii w żaden sposób współpracować ze spółką AM Studio.

Zaznaczył, że sztab Trzaskowskiego nie wiedział o współpracy tej firmy z instytucjami rządowymi. Według Wirtualnej Polski to jego firma miała wynająć halę sportową na piątkową debatę prezydencką w Końskich.