Pumy w polskich lasach? "Efekt kuli śnieżnej"

W połowie lipca schwytano pumę, przed którą ostrzegano mieszkańców gminy Polanów (Zachodniopomorskie). Wcześniej zwierzę widziane było w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo, na nagraniu drapieżnego kota uwiecznił jeden z myśliwych. Spotkał je w lesie w nocy z 7 na 8 lipca.
Jak mówi nam młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, do tej pory nie ustalono, jak zwierzę znalazło się w lesie.
Te pumy nie istniały
Pumą, choć w innym kontekście, zajmują się też policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie).
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