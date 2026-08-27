Pumy w polskich lasach? "Efekt kuli śnieżnej"

Puma z gminy Polanów. Jedyna puma schwytana w te wakacje w Polsce

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W połowie lipca schwytano pumę, przed którą ostrzegano mieszkańców gminy Polanów (Zachodniopomorskie). Wcześniej zwierzę widziane było w okolicach miejscowości Karsinka i Rekowo, na nagraniu drapieżnego kota uwiecznił jeden z myśliwych. Spotkał je w lesie w nocy z 7 na 8 lipca.

Jak mówi nam młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, do tej pory nie ustalono, jak zwierzę znalazło się w lesie.

Te pumy nie istniały

Pumą, choć w innym kontekście, zajmują się też policjanci z Ostrołęki (Mazowieckie).