Przyszłość Dudy, Nawrockiego i koalicji rządzącej. Co może się wydarzyć?

Co Andrzej Duda będzie robił, gdy przestanie być prezydentem? Czy Karol Nawrocki jest zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego? Czy Szymon Hołownia zdradzi koalicję 15 października?

To był wyjątkowy odcinek "Podcastu politycznego", bo nie tylko w TVN24+, ale także na 13. edycji Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie. To właśnie tam dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki i reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska opowiadali o ostatnich wydarzeniach na polskiej scenie politycznej oraz odpowiadali na pytania o najważniejszych graczy.

Co Andrzej Duda będzie robił, gdy przestanie być prezydentem?

- Odpowiem jednoznacznie, 7 sierpnia o nazwisku Andrzej Duda wszyscy w Polsce zapomną. Nie ma miejsca dla niego w polskiej polityce, mimo że zaczynał z potężnym kapitałem, jeśli chodzi o głosy wyborców - oceniła Zalewska. Według niej może on być komentatorem politycznym.

Jednakże, według nieoficjalnych informacji, Duda zabiegał o to, by zostać kolejnym premierem w rządzie PiS i Konfederacji. Taki był jego plan.

Właściwie żadnemu prezydentowi po prezydenturze kariera polityczna się nie udała i raczej schodzili ze sceny politycznej - zwracał uwagę Piasecki. I choć Andrzej Duda widział siebie na funkcji premiera, to stało się to po fiasku jego planów związanych z karierą w organizacjach sportowych.

- Mniej więcej półtora roku temu usłyszałem, że Andrzej Duda chciałby zostać prezesem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a jeśli nie prezesem, to przynajmniej członkiem władz MKOl. I rzeczywiście zaczęły się pewne zabiegi, pewne prace. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zaoferował mu pomoc i był taki moment parę miesięcy temu, kiedy PKOl zgłosił Andrzeja Dudę jako kandydata do MKOl. Ale w MKOl raczej chwycono się wtedy za głowę i powiedziano: żadnych szans - mówił dziennikarz.

Dodał, że "jeszcze były próby umiejscowienia Andrzeja Dudy w jakimś związku sportowym, który by mu ułatwił karierę w międzynarodowych strukturach sportowych, ale to też się mało powiodło". - Więc rzeczywiście jest tak, że Andrzej Duda dzisiaj, powiedzmy to wprost, nie ma szczególnie dobrego pomysłu na to, co się z nim będzie dziać - dodał.

Czy Karol Nawrocki jest zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego?

Mogłoby się wydawać, że Pałac Prezydencki jest świetnym miejscem do budowania kapitału politycznego, do budowania swojej siły politycznej. Ale Andrzej Duda i też wcześniejszy prezydent Bronisław Komorowski pokazują, że budowanie polityki w Pałacu Prezydenckim jest niebywale trudne - opisywała Zalewska. Jak mówiła, w Pałacu Prezydenckim to, co można robić, to po prostu budować pewne wpływy, przedstawiać inicjatywy. Ale bardzo trudno budować pozycję lidera politycznego.

- Nie udało się to nawet Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który wchodził do Pałacu Prezydenckiego jako lider swojej formacji politycznej - zauważył Piasecki. A kolejni prezydenci, jak Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda byli - w ocenie dziennikarza - uważani za niegroźne postaci dla liderów.

- Natomiast mam wrażenie, że Karol Nawrocki może tę złą passę prezydentów przerwać - dodał. I objaśniał: - Karol Nawrocki wchodząc do Pałacu Prezydenckiego jako polityk ze strony opozycyjnej, jako polityk, który nie jest tak mentalnie zależny od Jarosława Kaczyńskiego, który oczywiście ma swoje długi do spłacenia Prawu i Sprawiedliwości, bo wszak to ono go wskazało na prezydenta, zarazem ma na siebie pomysł polityczny, który moim zdaniem wykracza poza ramy, które Prawo i Sprawiedliwość chciałoby mu zbudować.

Według reporterki "Faktów" TVN Nawrocki chce - i jest to również plan Prawa i Sprawiedliwości - zbudować w Pałacu Prezydenckim alternatywny rząd do Donalda Tuska.

Jak mówiła, "on od 6 sierpnia, kiedy rozpoczyna bycie prezydentem, w kolejnych dniach będzie zgłaszał inicjatywy poselskie, będzie organizował Rady Gabinetowe, będzie wokół siebie gromadził doradców, w tym polityków PiS-u", którzy będą "przyciskać Donalda Tuska i rząd Donalda Tuska do muru". I będzie tak robił przez kolejne miesiące - dodała.

- Pytanie, czy będzie rósł? Moim zdaniem będzie rósł bardzo i w pewnym momencie stanie się, czy może się stać zagrożeniem dla Jarosława Kaczyńskiego. Bo na niego będą orientować się ci młodzi politycy PiS-u, którzy oczywiście dopóki Jarosław Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości, dopóki wygrywa wybory, będą stali obok niego. Ale Karol Nawrocki jest już dzisiaj w ich zainteresowaniu i będą się na niego pozycjonować - komentowała.

Czy Szymon Hołownia zdradzi koalicję 15 października?

Autorzy "Podcastu politycznego" zastanawiali się, jaka przyszłość czeka koalicyjny rząd i jaki będzie ruch Szymona Hołowni. - Uważam, że nie zdradzi. Ale uważam, że może zdradzić Donalda Tuska - mówiła Zalewska. Według jej informacji lider Polski 2050 nie pójdzie do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.

- Nie pójdzie, bo nie ma w tym interesu dzisiaj. Ale ma interes, żeby budować się w ramach tej koalicji i ma interes w tym, żeby zmienić premiera Donalda Tuska - dodała.

Zdaniem Piaseckiego "wiele będzie zależało od tego, czy Donald Tusk będzie trwał na fotelu premiera". - Bo mam wrażenie, że coraz bardziej koalicjanci będą próbowali grać na to, żeby jednak zmienić premiera i na nowym szefie rządu opierać swoje nadzieje na polityczne odbicie i przynajmniej przyzwoity, o ile niezwycięski, wynik w wyborach w 2027 roku - przekazał. Jednakże - ocenił - jeśli to by się nie udawało i jeśli rządzenie nie przysparzałoby popularności partiom, które wchodzą koalicję, to bardzo wiele jest możliwe.

A wieczorne spotkanie Hołowni z Kaczyńskim w mieszkaniu Adama Bielana może właśnie "zwiastować, co się w polskiej polityce może stać". - Jeśli po prawej stronie od Prawa i Sprawiedliwości jest Grzegorz Braun i Konfederacja, to może tak być, że Prawo i Sprawiedliwość uzna, że to są na tyle trudni dla niego potencjalni koalicjanci, że lepiej zacząć szukać koalicjantów w centrum - konkludował Piasecki.

