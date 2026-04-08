Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kara pieniężna dla przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej

|
Małgorzata Manowska
Sędzia Rosati: I prezes SN musi zwołać pełen skład Trybunału najpóźniej do 4 kwietnia
Źródło: TVN24

Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie wymierzył karę swojej przewodniczącej Małgorzacie Manowskiej. Musi zapłacić karę porządkową oraz zwołać posiedzenie pełnego składu Trybunału w ciągu najbliższych tygodni.

Trybunał Stanu miał rozpoznać pytania w sprawie wniosku o wyłączenie jednego z sędziów wyznaczonych do sprawy byłego przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego. O skierowaniu takich pytań zadecydowali w początkach marca sędziowie TS: Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski.

Rosati zobowiązał wówczas pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, która z urzędu pełni funkcję przewodniczącej TS, do zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału "w terminie nie dłuższym niż do 4 kwietnia, pod rygorem zastosowania kary porządkowej".

Na środowym posiedzeniu Rosati poinformował, że Manowska uchyliła marcowe zarządzenia w tej sprawie i nie zwołała w wyznaczonym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału.

Manowska ukarana przez Trybunał Stanu

Rosati powiedział, że Manowska "nie spełniła ciążącego na niej obowiązku" zwołania posiedzenia pełnego składu TS, co prowadzi do "zwłoki rozpoznania zagadnień prawnych, naruszając istotny interes publiczny". Wobec tego Trybunał nałożył na Manowską pieniężną karę porządkową w wysokości trzech tysięcy złotych. Jednocześnie zobowiązał ją ponownie do zwołania posiedzenia pełnego składu TS w terminie nie dalszym niż do 11 maja - również pod rygorem kary.

Ponadto TS zarządził do 12 maja przerwę w posiedzeniu w sprawie wyłączenia sędziego ze sprawy Świrskiego.

Chcą skończyć z monowładzą Manowskiej. O co chodzi? Przeczytaj w artykule Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej >>>

Przewodnicząca Manowska w oświadczeniu wydanym jeszcze w połowie marca tego roku pisała, iż "oczekiwanie, że zagadnienie dotyczące wyznaczania składów orzekających w TS zostanie rozpoznane przez półtora miesiąca, można byłoby uznać za przejaw naiwności, gdyby nie to, że całokształt okoliczności wskazuje, iż chodzi raczej o działanie o wyraźnie politycznym podłożu".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Małgorzata ManowskaTrybunał Stanusędziowie
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Arena olimpijska w ogniu
Najnowsze
Skutki izraelskiego ataku na Bejrut (08.04.2026)
"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"
Świat
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei
WARSZAWA
47-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Miał odurzać, gwałcić i nagrywać żonę. Polak zatrzymany po reportażu w CNN
Lublin
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
BIZNES
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
METEO
Pete Hegseth
Hegseth: Trump wybrał miłosierdzie
RELACJA
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
BIZNES
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
WARSZAWA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
"Cykada" - nowy subwariant Omikrona. Bardziej zaraźliwy dla dzieci
Zdrowie
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
Świat
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
WARSZAWA
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout
Tak powstaje nowy serial o "Harrym Potterze"
Kultura i styl
vance na uczleni
"Jeżeli nie zrobią tego samego...". Vance o Trumpie i "pogrywaniu"
Świat
Włochy. Władze Turynu walczą z paleniem na świeżym powietrzu. Nowy zakaz
Nie tylko zachowanie. Palenie w ciąży może wpływać na zdrowie psychiczne dzieci
Zdrowie
Policjanci zatrzymali podejrzanych o pobicie
Zwabili go do mieszkania. Dusili, bili i okradli
Trójmiasto
imageTitle
Szokująca klęska Miedwiediewa. Rosjanin wpadł w furię, ucierpiała rakieta
EUROSPORT
8 min
pc
Sekretarz wojny USA: Iran poniósł miażdżącą porażkę
Opinie i wydarzenia
Donald Trump
"Nie będzie wzbogacania uranu". Nowy wpis Trumpa
Świat
Donald Trump
Trump grozi cłami "ze skutkiem natychmiastowym"
BIZNES
shutterstock_1709019151
Duży wzrost cen mieszkań w kilku miastach Polski
BIZNES
Prof. Ewa Lech-Marańda (Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
12 milionów złotych na zmiany w hematologii. Powstanie 19 ścieżek terapeutycznych
Piotr Wójcik
Sejm
Jutro ślubowanie. Znamy treść zaproszenia dla Nawrockiego
Mikołaj Gątkiewicz, Kuba Koprzywa
Takim pojazdem poruszała się obywatelka Czech
Pijana jechała na samych felgach i gubiła części
Wrocław
Orban i Putin na plakacie węgierskiej opozycji
Politico o nieznanym wcześniej porozumieniu Węgier i Rosji
Świat
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Śnieg spadł w Tatrach
Szczypnie mróz. Miejscami spadnie 15 centymetrów śniegu
METEO
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
WARSZAWA
imageTitle
Świątek zabraknie, ale rywalki dalekie od lekceważenia Polek
EUROSPORT
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy miliony kierowców na lodzie. "Nigdy nie drożało w tym tempie"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

