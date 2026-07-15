Polska Przemysław Czarnek odjechał po spotkaniu władz PiS. Pokazał kilka gestów Oprac. Justyna Sochacka |

Przemysław Czarnek odjeżdża po zakończonym prezydium Komitetu Politycznego PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze PiS zebrały się w środę po południu w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał, że kierownictwo partii będzie wyjaśniało sprawę wypowiedzi wiceprezesa i kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka w sprawie pomocy dla Ukrainy.

Kamery TVN24 zarejestrowały odjazd Czarnka z ulicy Nowogrodzkiej po zakończonym spotkaniu. Pokazał kilka gestów, między innymi gest victorii i uniesionego w górę kciuka.

Przemysław Czarnek po zakończonym prezydium Komitetu Politycznego PiS Źródło zdjęcia: TVN24

Przemysław Czarnek po zakończonym prezydium Komitetu Politycznego PiS Źródło zdjęcia: TVN24

Czarnek w poniedziałek w TV Republika mówił o pomocy wojskowej dla Ukrainy. - Trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - powiedział między innymi.

Bochenek: kilkakrotnie wybrzmiało, że Czarnek jest kandydatem PiS na premiera

Po zakończonym posiedzeniu władz PiS rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział na briefingu, że temat wypowiedzi Czarnka nie był poruszany. Przekonywał, że "ta sprawa już została wyjaśniona".

Pytany, czy to pewne, że Czarnek będzie kandydatem na premiera, odpowiedział twierdząco. - Zresztą to kilkakrotnie wybrzmiało podczas prezydium Komitetu Politycznego, że naszym kandydatem na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek - oświadczył.

Podkreślił też, że Czarnek jest w "nieustannym kontakcie" z Kaczyńskim. - Panowie rozmawiali wczoraj telefonicznie, dzisiaj mieli przy okazji głosowań w Sejmie sposobność do tego, aby porozmawiać na temat tej sytuacji. Nie było tutaj żadnego sporu - dodał.

Uchwała PiS w sprawie działalności w stowarzyszeniach

Bochenek poinformował, że kierownictwo przyjęło uchwałę o "zakazie działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym".