"Lekceważący" ton, tezy "nie do obrony". Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego o referacie Czarnka

"Więcej szkód niż korzyści"

Rada zauważyła, że referat Czarnka zwraca uwagę, że "należy odrzucić przepełnione kompleksami spoj­rzenie na uniwersytety zagraniczne. To zakompleksienie gdzieś u nas niestety pokutuje. Zwłaszcza zakompleksienie w stosunku do uniwersytetów amerykańskich". "Deprecjonowanie amerykańskich uczelni oceną, że tam 'prawdziwe jest tylko to, co przynosi korzyść' jest nie do obrony chociażby wobec liczby nagród Nobla zdobywanych przez ich pracowników w dziedzinie nauk podstawowych, czy przełomowych odkryć dotyczących np. starożytnych kultur. Bardzo pouczające są także przykłady prowadzonych w tych uczelniach badań nad COVID-19" - napisała Rada.