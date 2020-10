"Jestem matką dwóch córek i nie pozwolę, żeby tak nas nie szanowano". Polki mówią, dlaczego protestują

Jesteśmy zmęczeni tym, co robi partia rządząca. Mamy ich serdecznie dość. Mamy dość ich zakłamania, powiązań z Kościołem - mówiła protestująca, która w poniedziałek manifestowała swój sprzeciw wobec decyzji Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji. - Jestem lekarką, jestem kobietą, jestem matką dwóch córek i nie pozwolę na to, żeby tak nas nie szanowano - mówiła uczestniczka protestu w Poznaniu. Kobiety w całej Polsce mówią o tym, dlaczego wychodzą na ulice.

"Mamy ich serdecznie dość"

W poniedziałek doszło do blokad w wielu miastach Polski. Biorące w nich udział kobiety tłumaczyły, czemu decydują się na wzięcie udziału w proteście. - To jest ten moment, w którym tej władzy trzeba powiedzieć: nie. Jestem lekarką, jestem kobietą, jestem matką dwóch córek i nie pozwolę na to, żeby tak nas nie szanowano - mówiła manifestująca w Poznaniu. - Ja już nie walczę o siebie, ja walczę o lepsze jutro dla mojej córki - powiedziała inna poznanianka.