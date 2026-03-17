Prokuratura umarza dwa wątki śledztwa w sprawie "zdrady dyplomatycznej"

Katastrofa smoleńska poruszyła serca Polaków. Widać to w archiwalnych wypowiedziach Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Kierownik Zespołu Śledczego nr 1 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa prowadzonego między innymi w sprawie tak zwanej zdrady dyplomatycznej. Decyzja zapadła 4 marca, ale informacja o niej została podana dopiero teraz.

Śledztwo zostało wszczęte 31 sierpnia 2016 roku i jest wielowątkowe. Jak informuje prokuratura, postanowienie o częściowym umorzeniu dotyczy dwóch wątków.

Nie ma dowodów na "ustną umowę" między Polską a Rosją

Pierwszy został zainicjowany złożeniem w 2010 r. dwóch pisemnych zawiadomień od osób fizycznych. Zawiadamiający wskazali, iż w 10 kwietnia 2010 r., w trakcie rozmowy telefonicznej pomiędzy premierem (wówczas Donaldem Tuskiem) lub marszałkiem Sejmu tymczasowo wykonującym obowiązki prezydenta (Bronisławem Komorowskim) a prezydentem Federacji Rosyjskiej (Dmitrijem Miedwiediewem), miało dojść do zawarcia ustnej umowy dotyczącej wspólnego prowadzenia przez prokuratorów polskich i rosyjskich śledztwa w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M.

Zdaniem zawiadamiających tego samego dnia premier lub marszałek Sejmu miał odstąpić od umowy, również ustnie, co - w ich ocenie - stanowiło działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 129 k.k. (przestępstwo "zdrady dyplomatycznej").

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Cztery śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej

Prokuratura poinformowała, że w wyniku przeprowadzonych czynności nie uzyskano żadnego dowodu potwierdzającego zawarte w zawiadomieniach twierdzenia. Wskazano też, że w kwietniu 2010 r. prokuratura była organem niezależnym od rządu, a funkcja Prokuratora Generalnego była oddzielona od funkcji ministra sprawiedliwości. W konsekwencji ani premier, ani prezydent nie mieli uprawnień do zawierania umów dotyczących sposobu prowadzenia śledztwa, "przekazywania śledztwa" czy tworzenia lub wnioskowania o powołanie wspólnych międzynarodowych zespołów śledczych - podała PK.

Sprawa "wspólnego zespołu śledczego"

Drugi umorzony przez prokuraturę wątek dotyczy zaniechania wystąpienia przez polskiego Prokuratora Generalnego do Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o utworzenie wspólnego zespołu śledczego do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż niewystąpienie z takim wnioskiem do władz rosyjskich wynikało przede wszystkim z ustaleń i ocen poczynionych w 2010 r. w Prokuraturze Generalnej, iż wniosek taki byłby nieskuteczny z uwagi na brak odpowiednich regulacji prawnych po stronie rosyjskiej. Jak uzasadniono, Federacja Rosyjska nie była stroną aktów prawa międzynarodowego przewidujących powoływanie wspólnych zespołów śledczych.

Prawomocna decyzja

Umarzając ten wątek postępowania, prokurator z Zespołu Śledczego nr 1 ocenił, iż niewystąpienie w 2010 r. z wnioskiem do władz Federacji Rosyjskiej o utworzenie wspólnego zespołu śledczego nie wyczerpywało znamion żadnego przestępstwa, w tym w szczególności "zdrady dyplomatycznej" z art. 129 k.k. czy poplecznictwa z art. 239 k.k. - przekazała PK.

Kierownik Zespołu Śledczego nr 1 Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej.



Decyzja dotyczy dwóch czynów z kwietnia 2010 r.



— Prokuratura (@PK_GOV_PL) March 17, 2026

Decyzja o częściowym umorzeniu śledztwa jest prawomocna. W toku pozostaje główny wątek śledztwa dotyczącego tzw. zdrady dyplomatycznej, a więc działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od kwietnia 2010 r. do stycznia 2011 r. przez polskich funkcjonariuszy publicznych poprzez zawarcie niekorzystnej umowy międzynarodowej z Federacją Rosyjską dotyczącej wyboru mechanizmu prawnego właściwego dla prowadzenia badania przyczyn katastrofy samolotowej.

Opracował Kuba Koprzywa /lulu