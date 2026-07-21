Prokuratura czeka, Doda nie przychodzi. Poszło o "leczenie" hashimoto

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Zdrowe, lśniące włosy, nieskazitelna cera, długie paznokcie - czyli to, czego często nie mogą mieć osoby chorujące na hashimoto. Znana wokalistka i celebrytka staje przed kamerą i ogłasza: "też chorowałam, ale wyzdrowiałam". Cudownym "lekiem" miały okazać się żelki, które swoją twarzą promuje Doda.

Po obejrzeniu reklamy na platformach społecznościowych burzą się lekarze i farmaceuci. Bo przecież produkt, który sprzedaje artystka, hashimoto nie wyleczy. Zawiadamiają prokuraturę. Śledczy sprawdzają "lek" i podejmują, jak się udało ustalić TVN24+, pierwsze decyzje - wydają postanowienie o postawieniu zarzutów.

Za co konkretnie?

I czy Doda będzie musiała skończyć z reklamowaniem "leku" na chorobę Hashimoto?

"Słodki deserek" zamiast leku

"Zdiagnozowano u mnie hashimoto. Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną" - powiedziała do swoich dwóch milionów obserwatorów w social mediach Doda. Był maj 2025 roku.

Choroba, o której mówiła, to stan zapalny tarczycy.