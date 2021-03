Prokuratura chce uchylenia immunitetu trzem sędziom Sądu Najwyższego

Prokuratura Krajowa poinformowała, że wystąpiła o uchylenie immunitetów trzem sędziom Sądu Najwyższego, którzy "doprowadzili do bezprawnego pobytu dwóch osób w zakładach karnych". Chce im postawić zarzuty "nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Śledczy: w rezultacie zaniechania sędziego bezzasadnie przetrzymywano mężczyznę przez niemal miesiąc

Prokuratura pisze dalej, że "mimo ciążącego na nim obowiązku sędzia nie podjął działań zmierzających do ustalenia, czy w momencie, gdy wydawał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku, skazany odbywa karę". "Tymczasem karę taką zaczął on odbywać od 3 września 2019 r. Dopiero 15 listopada 2019 r wskutek interwencji obrońcy skazanego wydano nakaz zwolnienia mężczyzny. W rezultacie zaniechania sędziego mężczyzna był bezzasadnie przetrzymywany w zakładzie karnym przez niemal miesiąc" - piszą w komunikacie śledczy.

Sprawa dotycząca sędziów Andrzeja Stępki i Włodzimierza Wróbla

Kolejna sprawa dotyczy sędziów Andrzeja Stępki i Włodzimierza Wróbla. Wróbel w 2020 roku był jednym z kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To on podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN otrzymał najwięcej głosów spośród kandydatów na to stanowisko.