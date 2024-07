Projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji ponownie w Sejmie

W uzasadnieniu projektu podano, że dąży on "do częściowej dekryminalizacji przerywania za zgodą kobiety jej ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji poprzez zmiany w Kodeksie karnym".

Sejm przeciw projektowi

Projekt zakładał uchylenie dwóch przepisów art. 152 Kk, mówiących o karze trzech lat więzienia za przerwanie ciąży w przypadkach, których nie dopuszcza ustawa, oraz nakłanianiu do tego. Wprowadzał też kary ograniczenia wolności lub więzienia do lat pięciu w przypadku aborcji, gdy ciąża trwa dłużej niż 12 tygodni. Dekryminalizował on dokonanie aborcji powyżej 12. tygodnia ciąży w przypadku stwierdzenia poważnych wad płodu, grożących życiu i zdrowiu kobiety.

Zawisza: projekt będzie składany w kółko

- Mam nadzieję też, że ten okres wakacji to będzie ten moment, kiedy w rządzie będą prowadzone rozmowy dotyczące tego, żeby ten projekt znalazł swoją większość, żeby mógł wejść w życie, ponieważ to jest jedna z największych obietnic, które wszystkie te osoby, które teraz pełnią funkcje publiczne, obiecywały Polkom, to znaczy, że to barbarzyńskie prawo, które było za Prawa i Sprawiedliwości zostanie zmienione - mówiła. Zaznaczyła, że "jesteśmy już dziewięć miesięcy później i niestety nic się nie zmieniło".