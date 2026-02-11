Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MON: widać próbę obrzydzenia programu SAFE

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Władysław Kosiniak-Kamysz: program SAFE to sukces polskiej prezydencji w UE
To temat kluczowy, przełomowy, to wielki sukces Polski, który odnieśliśmy podczas polskiej prezydencji - tak o programie SAFE mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w przestrzeni publicznej da się zauważyć "próbę obrzydzenia" tego programu.

- To nie jest tylko program dla wojska. To jest program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla Straży Granicznej, czy dla policji. To jest program dla infrastruktury, dla połączeń transgranicznych i dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana - wymieniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej poświęconej programowi SAFE. Szef MON podkreślił, że powstał on z inicjatywy Polski, która w trakcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej "powiedziała wyraźnie: obronność, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu".

Ocenił też, że w przestrzeni publicznej da się zauważyć "próbę obrzydzenia" programu SAFE. Jego zdaniem taki atak przyniesie "gigantyczne, polityczne straty" tym, którzy się go dopuszczają. - Fakty i dowody są po stronie naszej, po stronie tych, którzy wymyślili program SAFE, wynegocjowali 44 miliardy i będą to implementować w polskim przemyśle zbrojeniowym - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Pożyczka dla Polski tematem RBN

Program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Został on zatwierdzony w maju 2025 roku. Ma wspierać państwa UE, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Największym beneficjentem programu jest Polska, która wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro.

Temat pożyczek dla Polski na zbrojenia z programu SAFE będzie jednym z tematów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanego przez prezydenta Karola Nawrockiego na środowe popołudnie.

Strategia na RBN. Jeśli prezydent "zaatakuje za bardzo", Czarzasty ma mówić to
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strategia na RBN. Jeśli prezydent "zaatakuje za bardzo", Czarzasty ma mówić to

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski

Po spotkaniu z amerykańskim ambasadorem

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do swojego wtorkowego spotkania z ambasadorem USA w Polsce. Odbyło się ono w cieniu zerwania przez Thomasa Rose'a kontaktów z marszałkiem Sejmu po tym, jak Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa.

Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują

Szef MON podkreślił, że wydarzenia te nie mają wpływu na współpracę militarną obu krajów. - Chciałbym was wszystkich zapewnić o sile sojuszu polsko-amerykańskiego - podkreślił.

- Dbamy o ten sojusz, ja osobiście robię wszystko, żeby ten sojusz w dziedzinie militarnej, obronności, geopolityki, strategii był utrzymany i rozwijał się, bo Europa jest zależna od Stanów Zjednoczonych pod względem militarnym - powiedział Kosiniak-Kamysz.

OGLĄDAJ: "Polityczny teatr" prezydenta. Minister: nie zrobił na mnie wrażenia
pc

"Polityczny teatr" prezydenta. Minister: nie zrobił na mnie wrażenia

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejPolska Prezydencja w UEAmbasada USA w PolsceWojsko Polskie
Czytaj także:
Siedziba Prokuratury Krajowej
Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób
Kraków
Gezani
Gezani uderzył. Są ofiary śmiertelne
METEO
pap_20260211_0CH
Szefowa KE: niektóre kraje wciąż akceptują korespondencję wyłącznie faksem
BIZNES
Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli"
Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
On się bawi, inni cierpią. To nie jest nagranie w przyspieszonym tempie
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"
Polska
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Były prezes spółki komunalnej odpowie za nielegalne składowisko odpadów
Katowice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant poskarżył się, że musi sprzątać, ogrzewać i odśnieżać. Odwołano komendanta
Olsztyn
Donald Tusk
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Polska
imageTitle
Polscy kombinatorzy szykują się do drugiej części rywalizacji
RELACJA
Trzech mężczyzn zatrzymanych przy granicy
Próba uprowadzenia 23‑latki. Pościg policji zakończył się przy granicy
Wrocław
Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Król Franjo koronowany po raz trzeci. Wielki wyczyn Von Allmena
EUROSPORT
Kierowca wyprzedzał przed pasami
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagranie ku przestrodze
Katowice
Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Złapała się za klatkę piersiową, upadła przed komendą. Nagranie
Białystok
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
BIZNES
Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności
Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi
Białystok
Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Wojna o most. W tle spotkanie człowieka Trumpa z miliarderem
Świat
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
WARSZAWA
imageTitle
Na metę wjechał tyłem. Kontrowersyjna radość ze złota
EUROSPORT
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę
Poznań
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
BIZNES
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
BIZNES
Thomas Rose
"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie
Polska
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
Przygotowania do "masowego zamachu". 18-latek może spędzić wiele lat za kratami
Polska
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
WARSZAWA
Donald Trump
"Zdecydowanie za duży". Co zasłoni łuk Trumpa?
Świat
Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Kolizja radiowozu z autem osobowym. Policjant trafił do szpitala
Trójmiasto
smartfon w ręce kobiety
Newslettery coraz popularniejsze. Najważniejsze informacje codziennie w twojej skrzynce
Ciekawostki
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica