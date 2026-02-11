Szef MON: widać próbę obrzydzenia programu SAFE

Władysław Kosiniak-Kamysz: program SAFE to sukces polskiej prezydencji w UE

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- To nie jest tylko program dla wojska. To jest program dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dla Straży Granicznej, czy dla policji. To jest program dla infrastruktury, dla połączeń transgranicznych i dla mobilności militarnej, która bez dróg czy szlaków kolejowych nie może być realizowana - wymieniał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej poświęconej programowi SAFE. Szef MON podkreślił, że powstał on z inicjatywy Polski, która w trakcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej "powiedziała wyraźnie: obronność, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu".

Ocenił też, że w przestrzeni publicznej da się zauważyć "próbę obrzydzenia" programu SAFE. Jego zdaniem taki atak przyniesie "gigantyczne, polityczne straty" tym, którzy się go dopuszczają. - Fakty i dowody są po stronie naszej, po stronie tych, którzy wymyślili program SAFE, wynegocjowali 44 miliardy i będą to implementować w polskim przemyśle zbrojeniowym - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE Źródło: PAP/Paweł Supernak

Pożyczka dla Polski tematem RBN

Program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, w dużej mierze produkowanego w Europie. Został on zatwierdzony w maju 2025 roku. Ma wspierać państwa UE, a także zmniejszać ich uzależnienie od uzbrojenia z USA. Największym beneficjentem programu jest Polska, która wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro.

Temat pożyczek dla Polski na zbrojenia z programu SAFE będzie jednym z tematów środowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanego przez prezydenta Karola Nawrockiego na środowe popołudnie.

Po spotkaniu z amerykańskim ambasadorem

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do swojego wtorkowego spotkania z ambasadorem USA w Polsce. Odbyło się ono w cieniu zerwania przez Thomasa Rose'a kontaktów z marszałkiem Sejmu po tym, jak Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia wniosku o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa.

Szef MON podkreślił, że wydarzenia te nie mają wpływu na współpracę militarną obu krajów. - Chciałbym was wszystkich zapewnić o sile sojuszu polsko-amerykańskiego - podkreślił.

- Dbamy o ten sojusz, ja osobiście robię wszystko, żeby ten sojusz w dziedzinie militarnej, obronności, geopolityki, strategii był utrzymany i rozwijał się, bo Europa jest zależna od Stanów Zjednoczonych pod względem militarnym - powiedział Kosiniak-Kamysz.

OGLĄDAJ: "Polityczny teatr" prezydenta. Minister: nie zrobił na mnie wrażenia

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ads