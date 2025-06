Czy profesor Strzembosz chciałby coś odpowiedzieć Dudzie? "Nie, nic"

Prezydent Andrzej Duda naśladował głos profesora Adama Strzembosza Źródło: Radio Wnet

Kluczowe fakty: Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Wnet mówił o swoich zastrzeżeniach wobec reform wymiaru sprawiedliwości.

Naśladował głos profesora Adama Strzembosza.

Były I prezes Sądu Najwyższego komentował zachowanie prezydenta. Zapytany, czy chciałby mu co odpowiedzieć, odparł: "nie, nic".

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Radia Wnet mówił o swoich zastrzeżeniach wobec reform wymiaru sprawiedliwości przygotowywanych przez rząd. - To jest wściekły bełkot pewnej elity, która straciła swoje wpływy - ocenił. Przekonywał, że należy "wszystkim sędziom, którzy byli umoczeni w komunizm, odebrać stany spoczynku".

- Bo jak powiedział pan (pierwszy prezes Sądu Najwyższego, były przewodniczący KRS, Adam) Strzembosz, "wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo". Nic się nie oczyściło. Na tym polegał cały numer - powiedział Duda. Cytując profesora Adama Strzembosza, prezydent naśladował jego charakterystyczną mowę.

Były I prezes Sądu Najwyższego zareagował na zachowanie prezydenta w rozmowie z portalem "Wirtualna Polska". Zapytany, czy chciałby coś odpowiedzieć Dudzie, stwierdził, że "nie, nic".

Następnie dodał, że "każdy działa tak, jak dyktuje mu serce i jego kultura. Dla mnie to nie jest żadne obrażanie się na pana prezydenta". "Pan prezydent przyjął taką formę wypowiedzi i ja to akceptuję" - powiedział profesor.

Jego zdaniem Duda chciał pokazać swoją niechęć w stosunku do niego. "Byłem wobec pana prezydenta bardzo niemiły w sensie zarzutów, jakie mu stawiałem. Wydaje mi się, że robiłem to kulturalnie i merytorycznie. Pan prezydent nie musi mnie lubić i rozumiem, że chciał jakoś zaznaczyć swój stosunek do mnie. Nie przywiązuję do tego rodzaju zachowań żadnej wagi. Ludzie są o różnych poglądach, postawach i różnej kulturze" - dodał profesor.

