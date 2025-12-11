Profesor Matczak o prezydencie: nie może łapać za kierownicę, bo powoduje niebezpieczeństwo

Prof. Matczak: w sprawie polityki zewnętrznej to prezydent powinien konsultować się z rządem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prof. Marcin Matczak był pytany w "Tak jest" w TVN24 o to, kto zgodnie z konstytucją rządzi w Polsce. - Rząd. Rząd rządzi w Polsce i to jest absolutnie jednoznaczne - odparł. - Konstytucja wskazuje, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną, i jednocześnie mówi, że władze mają ze sobą współpracować. (...) Ale jak jest, to widać - dodał.

Prof. Marcin Matczak Źródło: TVN24

- W sprawie polityki zewnętrznej to prezydent powinien raczej konsultować się z rządem, czy nie wkłada kija w szprychy. To znaczy, czy nie prowadzi takich działań, które mogą wywrócić na przykład politykę rządu - mówił.

Prof. Matczak: to prezydent powinien konsultować się z rządem

Prof. Matczak obecną sytuację konfliktu rządu z prezydentem określił tak: - Ja bym to porównał do takiej sytuacji, w której rząd kieruje pojazdem, samochodem. Z boku siedzi prezydent, który może pomagać w tym zakresie. Natomiast nie może łapać za kierownicę, nie może nią kręcić, dlatego że to po prostu powoduje niebezpieczeństwo, ryzyko tego, że samochód skończy w rowie.

Jak ocenił, przykładem "łapania za kierownicę" jest wykład Karola Nawrockiego w Pradze, w którym prezydent przedstawił "polski program dla Unii Europejskiej".

- Nasz prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, ale ma pełnić rolę, która wspiera władzę wykonawczą - zauważył.

W kwestii polityki zagranicznej prof. Matczak powiedział, że "jest zupełnie odwrotnie, niż prezydent Nawrocki sobie to wyobraża". - To on powinien, przed wypowiedzeniem się w zakresie polityki zagranicznej w szczególności, skonsultować się z rządem, czy to, co będzie mówił, jest zgodne z polityką, którą prowadzi rząd - wyjaśnił.

- Traktuję raczej działania prezydenta jako wymuszanie docenienia tego, że on jest ważny - ocenił.

"To jest misja na obalenie rządu"

Jak prof. Matczak ocenia politykę Nawrockiego? - Myślę, że to jest oczywiście strategia po to, żeby naginać i rozszerzać te kompetencje, które prezydentowi przysługują - mówił.

Zapytał też, czy prezydent "przez to realizuje dobro wszystkich obywateli, czy dobro swojego ugrupowania politycznego"? - Niestety mam wrażenie, że to jest misja na obalenie rządu - dodał.

W sprawie wet Nawrockiego, Matczak powiedział, że "jeżeli prezydent wetuje, nie myśląc o tym, że ma współdziałać z innymi władzami, o czym mówi preambuła, jeżeli wetuje, nie rozumiejąc tego, że to Rada Ministrów prowadzi politykę i jeżeli będzie wetował cały czas bez uzasadnienia dobrem narodu, to wtedy jakby wytrąci w ogóle możliwość kierowania państwem".

OGLĄDAJ: Prof. Matczak: mam wrażenie, że to misja, by obalić rząd