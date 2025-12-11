Profesor Matczak o prezydencie: nie może łapać za kierownicę, bo powoduje niebezpieczeństwo

Prof. Marcin Matczak był pytany w "Tak jest" w TVN24 o to, kto zgodnie z konstytucją rządzi w Polsce. - Rząd. Rząd rządzi w Polsce i to jest absolutnie jednoznaczne - odparł. - Konstytucja wskazuje, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną, i jednocześnie mówi, że władze mają ze sobą współpracować. (...) Ale jak jest, to widać - dodał.
- W sprawie polityki zewnętrznej to prezydent powinien raczej konsultować się z rządem, czy nie wkłada kija w szprychy. To znaczy, czy nie prowadzi takich działań, które mogą wywrócić na przykład politykę rządu - mówił.
Prof. Matczak: to prezydent powinien konsultować się z rządem
Prof. Matczak obecną sytuację konfliktu rządu z prezydentem określił tak: - Ja bym to porównał do takiej sytuacji, w której rząd kieruje pojazdem, samochodem. Z boku siedzi prezydent, który może pomagać w tym zakresie. Natomiast nie może łapać za kierownicę, nie może nią kręcić, dlatego że to po prostu powoduje niebezpieczeństwo, ryzyko tego, że samochód skończy w rowie.
Jak ocenił, przykładem "łapania za kierownicę" jest wykład Karola Nawrockiego w Pradze, w którym prezydent przedstawił "polski program dla Unii Europejskiej".
- Nasz prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, ale ma pełnić rolę, która wspiera władzę wykonawczą - zauważył.
W kwestii polityki zagranicznej prof. Matczak powiedział, że "jest zupełnie odwrotnie, niż prezydent Nawrocki sobie to wyobraża". - To on powinien, przed wypowiedzeniem się w zakresie polityki zagranicznej w szczególności, skonsultować się z rządem, czy to, co będzie mówił, jest zgodne z polityką, którą prowadzi rząd - wyjaśnił.
- Traktuję raczej działania prezydenta jako wymuszanie docenienia tego, że on jest ważny - ocenił.
"To jest misja na obalenie rządu"
Jak prof. Matczak ocenia politykę Nawrockiego? - Myślę, że to jest oczywiście strategia po to, żeby naginać i rozszerzać te kompetencje, które prezydentowi przysługują - mówił.
Zapytał też, czy prezydent "przez to realizuje dobro wszystkich obywateli, czy dobro swojego ugrupowania politycznego"? - Niestety mam wrażenie, że to jest misja na obalenie rządu - dodał.
W sprawie wet Nawrockiego, Matczak powiedział, że "jeżeli prezydent wetuje, nie myśląc o tym, że ma współdziałać z innymi władzami, o czym mówi preambuła, jeżeli wetuje, nie rozumiejąc tego, że to Rada Ministrów prowadzi politykę i jeżeli będzie wetował cały czas bez uzasadnienia dobrem narodu, to wtedy jakby wytrąci w ogóle możliwość kierowania państwem".
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24