Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Problemy na kolei. Przez upał

|
Mężczyzna uderzył kierowniczkę pociągu podczas kontroli biletów
Usterka sieci trakcyjnej. Ewakuowano pasażerów pociągów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: lumofoto/Shutterstock
PKP Intercity odwołało część pociągów z powodu awarii sieci trakcyjnej wywołanych wysokimi temperaturami. Organizowane są zastępcze autobusy. Wcześniej PKP Polskie Linie Kolejowe informowały o wstrzymaniu ruchu na niektórych liniach.

"W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” - poinformowało w niedzielę wieczorem PKP Intercity.

Przewoźnik zaznaczył, że najwięcej opóźnień jest na liniach: Łódź - Warszawa, Gdańsk - Warszawa, Wrocław - Katowice i Kołobrzeg - Piła - Poznań, a utrudnienia te są od niego niezależne.

PKP Intercity przypomniało też, że do 30 czerwca klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez kosztów, a podróżnym w opóźnionych pociągach wydawana jest bezpłatnie woda.

"Skala utrudnień na sieci kolejowej może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie Intercity.pl, aplikacji mobilnej PKP Intercity i Portalu Pasażera" - dodał przewoźnik kolejowy.

Problemy przez upał

Wcześniej w niedzielę PKP PLK informowały o wstrzymaniu ruchu pociągów na niektórych liniach kolejowych. Na kilku innych ruch odbywał się po jednym torze. Wedle ostatniego komunikatu (opublikowanego po godzinie 19) na linii nr 25 Łódź Olechów, linii nr 216 Gągławki – Olsztyn, linii nr 38 Giżycko – Siedliska i linii nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska ruch pociągów jest wstrzymany. Na liniach nr 3 Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski i nr 274 Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód pociągi kursują po jednym torze. "Przyczyną są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. Wysokie temperatury nie zatrzymują służb PLK S.A. Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii oraz dbają o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury" - informowała spółka.

OGLĄDAJ: Polityczne podsumowanie tygodnia
W kuluarach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
Dwie strony
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: PAP
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
kanadaGettyImages-2283742579
Walka na całego. Trwa pierwszy mecz fazy pucharowej
RELACJA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów mamy szanować
Świat
Skutki niedzielnych burz w Strzelcach Krajeńskich
Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Po gwałtownej burzy
METEO
upal krakow shutterstock_2645530655
"Nie przywiązujmy się do rekordów. Globalne ocieplenie przyspiesza"
Fakty po Faktach
Burza, niebezpieczne warunki
Gdzie jest burza? Może dochodzić do podtopień
METEO
imageTitle
"Lewandowski podpisze kontrakt". Mamy komentarz z otoczenia piłkarza
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny set w Gliwicach. Polacy przyjęli bolesny cios
RELACJA
Jak sen wpływa na emocje, pamięć i zdrowie psychiczne?
Dlaczego ambitni nie potrafią spać? Ekspert tłumaczy
Anna Bielecka
Karol Nawrocki
"Czuję się dzisiaj zobowiązany". Nowa inicjatywa Nawrockiego
Polska
Upalna niedziela w centrum czeskiej Pragi
Prawie 42 stopnie w Czechach, w Niemczech niewiele mniej
METEO
imageTitle
Świątek utrzymała pozycję, ale presja rośnie. Ranking WTA tuż przed Wimbledonem
EUROSPORT
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Pęknięcia nawierzchni, pas startowy wyłączony. Mogą być opóźnienia
Polska
imageTitle
Najlepszy piłkarz mundialu? Zaskakujący lider rankingu
EUROSPORT
S3, Kozielice, zachodniopomorskie - zderzenie samochodów
Zderzenie na S3. Po wypadku "sytuacja kryzysowa" przez upał
Kozielice
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: sojusz musi potwierdzić swoją jedność
Świat
imageTitle
Upał nie zatrzymał drifterów. Popis Przygońskiego w Warszawie
EUROSPORT
Upał na horyzoncie
Najgorętsze punkty w Polsce. Zobacz mapę
METEO
Gorące Słubice
"Możemy mówić o nowym rekordzie". Pomiary IMGW
METEO
Upały dają się we znaki. Na masce samochodu można usmażyć jajko
20 minut i jajka usmażone. Na masce samochodu
Wrocław
imageTitle
Russell najszybszy w Austrii. Verstappen rozdzielił Mercedesy
EUROSPORT
imageTitle
Przeraźliwy krzyk, koledzy łapali się za głowy. Mecz nagle przerwany
EUROSPORT
Upał w mieście
Zabójcze fala upałów. Niepokojące dane WHO
METEO
Magda Linette zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie
Osobiste wyznanie Linette. "Żałuję, że zrobiłam to tak późno"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Niezwykły wyczyn "Polskiego Forresta Gumpa". 50 maratonów w rekordowym czasie
EUROSPORT
shutterstock_610066631
Czego nie brać do samolotu? To teraz największe zagrożenia pożarowe
BIZNES
Nieubranych klientów nie obsługujemy. Sopot walczy z golasami
Wakacyjny problem wraca do kurortów. Chodzi o ubiór turystów
Trójmiasto
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Historia jest inna
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Ale zmyśla
Michał Istel
imageTitle
Serena Williams wraca. "Tenis potrzebuje takich gwiazd"
EUROSPORT
imageTitle
Kiedy i o której pierwszy mecz Świątek na Wimbledonie?
EUROSPORT
Ras-Tanura-mapa
Rozbił się śmigłowiec Saudi Aramco. Nie żyje 14 osób
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica