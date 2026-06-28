Polska Problemy na kolei. Przez upał Oprac. Adrian Szczepański |

Usterka sieci trakcyjnej. Ewakuowano pasażerów pociągów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: lumofoto/Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z licznymi awariami sieci trakcyjnej spowodowanymi wysokimi temperaturami i utrudnieniami w ruchu PKP Intercity w trosce o komfort pasażerów odwołuje część pociągów i organizuje zastępczą komunikację autobusową dla wybranych połączeń” - poinformowało w niedzielę wieczorem PKP Intercity.

Przewoźnik zaznaczył, że najwięcej opóźnień jest na liniach: Łódź - Warszawa, Gdańsk - Warszawa, Wrocław - Katowice i Kołobrzeg - Piła - Poznań, a utrudnienia te są od niego niezależne.

PKP Intercity przypomniało też, że do 30 czerwca klienci mogą zwrócić niewykorzystany bilet bez kosztów, a podróżnym w opóźnionych pociągach wydawana jest bezpłatnie woda.

"Skala utrudnień na sieci kolejowej może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie Intercity.pl, aplikacji mobilnej PKP Intercity i Portalu Pasażera" - dodał przewoźnik kolejowy.

Problemy przez upał

Wcześniej w niedzielę PKP PLK informowały o wstrzymaniu ruchu pociągów na niektórych liniach kolejowych. Na kilku innych ruch odbywał się po jednym torze. Wedle ostatniego komunikatu (opublikowanego po godzinie 19) na linii nr 25 Łódź Olechów, linii nr 216 Gągławki – Olsztyn, linii nr 38 Giżycko – Siedliska i linii nr 137 Strzegom – Jaworzyna Śląska ruch pociągów jest wstrzymany. Na liniach nr 3 Swarzędz – Kostrzyn Wielkopolski i nr 274 Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód pociągi kursują po jednym torze. "Przyczyną są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej. Wysokie temperatury nie zatrzymują służb PLK S.A. Pomimo wymagających warunków i upału pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych nieprzerwanie usuwają skutki awarii oraz dbają o jak najszybsze przywrócenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury" - informowała spółka.

OGLĄDAJ: Polityczne podsumowanie tygodnia