Polska

"Szczyt hipokryzji". Prezydent "działa pod publikę"

Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
Prezydent zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom. Witczak: działanie pod publikę
Źródło: TVN24
To działanie, aby blokować funkcjonowanie rządu i polskiego parlamentu - powiedział rozmowie z reporterką TVN24 poseł KO Adrian Witczak, komentując decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Decyzji Nawrockiego bronią politycy PiS. - My mamy być naiwni i dawać się wykorzystywać? - pytał Marek Suski.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem

W ocenie posła KO Adriana Witczaka "prezydent realizuje politykę Prawa i Sprawiedliwości". - Te działania, które widzimy ze strony prezydenta, to są działania pod dyktando Prawa i Sprawiedliwości, aby blokować funkcjonowanie rządu i polskiego parlamentu - stwierdził w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek.

- My nie mamy ustroju prezydenckiego, a dzisiaj tak to wygląda, że prezydent próbuje nam narzucać rozwiązania - powiedział poseł, dodając, że "system prezydencki nie jest najlepszym systemem dla demokracji".

Weto Nawrockiego. "Działanie pod publikę"

W jego opinii "ta ustawa była bardzo dobrze przygotowana". - Ona przedłużała ochronę obywateli ukraińskich, ale również wskazywała, że osoby, które pracują na terenie naszego kraju, mogą otrzymywać 800 plus - mówił. Jego zdaniem weto prezydenta w tej sprawie to "wyłącznie działanie pod publikę".

Na uwagę, że w rzeczonej nowelizacji nie ma zapisu dotyczącego warunkowania wypłaty 800 plus od pracy rodziców na terenie Polski, Witczak odparł, że "te rozwiązania są przygotowywane". - Przedłużenie tej ustawy, która była, dotyczącej wsparcia obywateli Ukrainy, jest konieczne, bo chcemy, aby obywatele Ukrainy mogli uciekać przed wojną i mogli się u nas schronić - tłumaczył.

Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polskie obywatelstwo po 10 latach? Prezydent proponuje

"Szczyt hipokryzji"

W kampanii prezydenckiej i Rafał Trzaskowski, i inni politycy mówili o tym, że trzeba uzależnić wypłatę 800 plus od tego, czy rodzice pracują w Polsce, czy nie. Dopytywany, dlaczego nie znalazło się to ostatecznie w tej ustawie, Adrian Witczak stwierdził, że "ta ustawa jest przedłużeniem ochrony obywateli, którzy z Ukrainy przebywają na terenie naszego kraju". - Natomiast to rozwiązanie, o którym mówiliśmy, ono jest przygotowywane i za chwilę wejdzie w życie - zapewnił.

Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Przypomniał, że to były szef MSWiA, a obecnie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker "przygotował takie rozwiązania dotyczące wypłaty 800 plus, żeby były wypłacane wszystkim, nawet tym, którzy nie przebywali na terenie naszego kraju".

- Pamiętam sytuację, gdzie dzięki działaniom pana Szefernakera osoby przyjeżdżały tu na chwilę, rejestrowały się, wyjeżdżały na Ukrainę i pobierały 800 plus, więc dzisiaj to jest po prostu szczyt hipokryzji - ocenił polityk Platformy Obywatelskiej.

Weto prezydenta do zmian w podatkach. "Nie godzę się na to"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Weto prezydenta do zmian w podatkach. "Nie godzę się na to"

BIZNES

Co dalej po wecie Nawrockiego? "Będziemy szukać rozwiązań"

Adamek zwróciła uwagę, ze jeśli rząd i prezydent się nie dogdają w tej sprawie i nie wypracują jakiegoś kompromisu wokół ustawy, to "z końcem września nie będzie żadnych zasad".

- My będziemy szukać rozwiązań, aby tę sytuację doprowadzić do końca i aby to wsparcie dla obywateli Ukrainy było. Przygotujemy również rozwiązania dotyczące wypłaty 800 plus dla osób tylko pracujących na terenie naszego kraju - zapowiedział Witczak.

Suski po wecie prezydenta: mamy być naiwni?

Politycy PiS bronią decyzji Karola Nawrockiego. - Niestety tak jest, że w każdym narodzie są uczciwi, prawi obywatele i są tacy, którzy nadarzającą się okazję próbują wykorzystać. Prezydent tą nadarzającą się okazję zablokował i bardzo słusznie. Polacy tego oczekiwali - powiedział reporterce TVN24 Agacie Adamek poseł Marek Suski.

Na uwagę, że w czasie, kiedy Paweł Szefernaker był w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, na początku wypłacania 800 plus dla Ukraińców nie było obostrzeń, Suski odparł, że "nie było, ponieważ ten program został wtedy wprowadzony i nie było wtedy patologii".

Suski o wecie prezydenta: Polacy tego oczekiwali
Źródło: TVN24

- One się pojawiły po jakimś czasie i państwo ma obowiązek reagować - stwierdził. - My mamy być naiwni i dawać się wykorzystywać, a nawet okradać niektórym nieuczciwym obywatelom Ukrainy? Ci, którzy są uczciwi, pracują, dostają, nikt im tego prawa nie odbiera - zaznaczył. - A ci, którzy tu przyjeżdżają, żeby wziąć pieniądze i wyjechać, po prostu nie powinni dostawać - przekonywał.

Suski powiedział, że PiS wprowadził 800 plus dla Ukraińców, bo chciał ich wesprzeć, ale "pojawiło się wykorzystywanie tej sytuacji w sposób nieuczciwy". - To trzeba przeciąć - skwitował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica