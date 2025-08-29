Prezydent zawetował nowelizację lex Kamilek

Bogucki o zawetowanej nowelizacji lex Kamilek Źródło: TVN24

To siódma zawetowana przez Karola Nawrockiego ustawa od dnia objęcia urzędu, czyli od 6 sierpnia.

Co było w nowelizacji lex Kamilek

Nowela przewidywała, że szkoły miały nie wymagać od opiekunów dzieci między innymi zaświadczenia z KRS, a jedynie oświadczenia.

Zawetowana przez Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich znosiła też obowiązek podwójnego sprawdzania danej osoby, na przykład szkoła miała nie weryfikować trenera, który już wcześniej został sprawdzony w rejestrach karnych przez klub sportowy czy firmę, w której pracuje.

Zgodnie z nowelizacją obowiązku przedstawiania zaświadczeń nie miałyby też przychodzące do szkoły osoby, od których z założenia wymagana jest niekaralność, między innymi policjanci, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie. Zaświadczeń nie mieli też potrzebować goście zaproszeni na zajęcia szkolne, w których uczestniczyłby nauczyciel.

Nowe przepisy znosiły także opłaty za zaświadczenia o niekaralności z KRK dla między innym wolontariuszy, uczniów, słuchaczy, studentów odbywających obowiązkowe praktyki.

Nowelizacja przyznawała też pracownikowi miejsca zakwaterowania zbiorowego, na przykład hotelu, prawo zażądania od osoby, z którą przebywa małoletni, przedstawienia dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość małoletniego, a w przypadku jego braku przedstawienia dokumentu publicznego zawierającego dane i wizerunek dziecka albo wskazania imienia, nazwiska, numeru PESEL małoletniego i relacji, w jakiej jest on z osobą dorosłą.

Bogucki o powodach weta

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił na konferencji prasowej, że "nie ma zgody na podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta z wielu powodów".

- Te powody wskazywała również pani rzecznik praw dziecka, przypomnę, rzecznik praw dziecka wybrana głosami tej większości parlamentarnej. Od samego początku rzecznik praw dziecka wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy, czyli obniżanie ochrony praw dzieci - powiedział.

- Pan prezydent nie zgadza się, i podziela w tym zakresie stanowisko rzecznika praw dziecka, na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej - dodał.

