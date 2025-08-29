Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent zawetował nowelizację lex Kamilek

Karol Nawrocki
Bogucki o zawetowanej nowelizacji lex Kamilek
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw - poinformował Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. To nowelizacja tak zwanego lex Kamilek.

To siódma zawetowana przez Karola Nawrockiego ustawa od dnia objęcia urzędu, czyli od 6 sierpnia.

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik

Co było w nowelizacji lex Kamilek

Nowela przewidywała, że szkoły miały nie wymagać od opiekunów dzieci między innymi zaświadczenia z KRS, a jedynie oświadczenia.

Zawetowana przez Karola Nawrockiego nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich znosiła też obowiązek podwójnego sprawdzania danej osoby, na przykład szkoła miała nie weryfikować trenera, który już wcześniej został sprawdzony w rejestrach karnych przez klub sportowy czy firmę, w której pracuje.

Zgodnie z nowelizacją obowiązku przedstawiania zaświadczeń nie miałyby też przychodzące do szkoły osoby, od których z założenia wymagana jest niekaralność, między innymi policjanci, adwokaci, radcy prawni czy sędziowie. Zaświadczeń nie mieli też potrzebować goście zaproszeni na zajęcia szkolne, w których uczestniczyłby nauczyciel.

Nowe przepisy znosiły także opłaty za zaświadczenia o niekaralności z KRK dla między innym wolontariuszy, uczniów, słuchaczy, studentów odbywających obowiązkowe praktyki.

Nowelizacja przyznawała też pracownikowi miejsca zakwaterowania zbiorowego, na przykład hotelu, prawo zażądania od osoby, z którą przebywa małoletni, przedstawienia dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość małoletniego, a w przypadku jego braku przedstawienia dokumentu publicznego zawierającego dane i wizerunek dziecka albo wskazania imienia, nazwiska, numeru PESEL małoletniego i relacji, w jakiej jest on z osobą dorosłą.

CZYTAJ: KAMIL CIERPIAŁ, A GDZIE WY WTEDY BYLIŚCIE? REPORTAŻ MAŁGORZATY GOŚLIŃSKIEJ >>>

Bogucki o powodach weta

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił na konferencji prasowej, że "nie ma zgody na podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta z wielu powodów".

- Te powody wskazywała również pani rzecznik praw dziecka, przypomnę, rzecznik praw dziecka wybrana głosami tej większości parlamentarnej. Od samego początku rzecznik praw dziecka wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy, czyli obniżanie ochrony praw dzieci - powiedział.

- Pan prezydent nie zgadza się, i podziela w tym zakresie stanowisko rzecznika praw dziecka, na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrocki
Czytaj także:
Donald Trump
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
Michał Sznajder
Donald Trump
Obowiązywała prawie 90 lat. Trump zniósł "śmiertelną lukę prawną"
BIZNES
Mężczyzna próbował zatrzymać pociąg
Stanął na torowisku, bo chciał zatrzymać pociąg i do niego wsiąść
Katowice
Energia z Bogdanki "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
FAŁSZEnergia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
Michał Istel
imageTitle
Nowy selekcjoner ogłosił pierwsze powołania
EUROSPORT
F-16
PILNEDowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi 20 lat pozbawienia wolności
Podszedł i bez powodu wymierzył ciosy. Jeden z mężczyzn stracił oko, drugi ma złamaną żuchwę
Poznań
Były dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz
Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany
imageTitle
Człowiek stworzony na takie turnieje. Ponitka znów włączył dodatkowe moce
EUROSPORT
kremowe ciastka klonowe
Ciastka wycofane. Ostrzeżenie
BIZNES
Powodów pracoholizmu jest kilka – dopiero po ich zbadaniu można próbować terapii
Co piąty Polak to pracoholik. "Człowiek jedzie i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu"
Zdrowie
Wstrzymali egzamin i pomogli nieprzytomnemu kierowcy
Zauważył nieprzytomnego mężczyznę, wstrzymał egzamin i ruszył w pomocą
Trójmiasto
Burza
Gdzie jest burza? Tu pogoda mocno się
METEO
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Owinęła noworodka w koc i umieściła na półce szafki na ubrania
Lubuskie
Sławomir Mentzen
Morawiecki słuchał Mentzena i "nie wierzył własnym uszom"
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły. Ponad 100 km/h na wąskiej drodze
Kraków
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
WARSZAWA
Trzy tygrysice amurskie urodziły się w opolskim zoo
Trzy młode tygrysice amurskie przyszły na świat w opolskim zoo
Opole
shutterstock_2279231855
Najważniejsze liczby budżetu na 2026 rok
BIZNES
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
WARSZAWA
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
WARSZAWA
imageTitle
W akcji Sabalenka i Alcaraz. Plan transmisji 6. dnia US Open
EUROSPORT
Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
"Myślała, że zginie wraz ze swoimi przyjaciółmi"
Świat
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
WARSZAWA
Zatrzymany 35-latek
Ukradł auto i pijany spowodował kolizję. A miał już nigdy nie siedzieć za kółkiem
Wrocław
imageTitle
Niespodziewanie przegrał i zaatakował rywala. "Pożałuje swoich słów"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Zakrzówku
Wszedł na 10-metrową skałę i nie umiał zejść
Kraków
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
WARSZAWA
Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Nowe nagranie katastrofy F-16 w Radomiu

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica