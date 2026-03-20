Prezydent zdecydował w sprawie nominacji oficerskich

Siemoniak: nie rozumiem, jak można było z tej kwestii uczynić bitwę polityczną

"Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW" - podało w piątek w serwisie X BBN.

Jak dodało, prezydent "wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów".

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych @NawrockiKn, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW.



Prezydent RP wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady… pic.twitter.com/mfENPOxdir — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | BBN (@BBN_PL) March 20, 2026 Rozwiń

W środę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zwracał uwagę w mediach społecznościowych, że mija pół roku, odkąd Karol Nawrocki nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW. Przypomniał, że "wnioski były składane dwukrotnie".

W piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 mówił, że "nie rozumie tego, jak można było z tej kwestii uczynić bitwę polityczną".

Konflikt o nominacje oficerskie

Na początku listopada zeszłego roku premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prezydent Karol Nawrocki niepodpisywanie nominacji uzasadniał brakiem udzielenia mu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb przez kierownictwo rządu.

W połowie stycznia prezydent spotkał się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami ABW, Agencji Wywiadu, SKW oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Szef MON zapowiedział wtedy, że wnioski w sprawie nominacji oficerskich w służbach ponownie wpłyną do kancelarii prezydenta. Dodał, że prezydent "w większości" przychyli się do skierowanych wniosków.

Opracowała Justyna Sochacka /akw, lulu