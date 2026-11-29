KAWA NA ŁAWĘ "Obiecał, że będzie prezydentem milionów Polaków, a jest prezydentem milionerów". Komentują weto do zmian w podatkach Kuba Koprzywa |

Biedroń: Nawrocki obiecał, że będzie prezydentem milionów, a jest prezydentem milionerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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Politycy w "Kawie na ławę" w TVN24 komentowali weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach. Przepisy zakładały podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzały drugi próg do 150 tysięcy złotych i nową stawkę podatkową.

Piotr Zgorzelski: weto prezydenta dotyczy nauczycieli

- Gdyby prezydent podpisał tę ustawę, to można byłoby w ciągu roku zarobić 10 tysięcy więcej, płacąc 12 procent podatku - komentował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Mówił, że "to jest oczekiwanie ponad trzech milionów obywateli, w których głos pan prezydent niestety się nie wsłuchał".

Zgorzelski powiedział, że "wśród tych obywateli jest bardzo istotna grupa społeczna", czyli nauczyciele. - Jak szacuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, może to dotyczyć nawet 35 procent nauczycieli - mówił.

- To jest bardzo dużo, bo w momencie, kiedy będą dochodzili do tego progu, staną przed dylematem, czy para w gwizdek, czy zrezygnować z pracy, a przy luce pokoleniowej, która towarzyszy temu zawodowi, jest to po prostu bardzo niepokojące - zwracał uwagę.

Zgorzelski: prezydent nie wsłuchał się w głos trzech milionów obywateli Źródło: TVN24

Anna Zalewska: nauczyciele tyle nie zarabiają

Anna Zalewska, europosłanka PiS, odpowiadając Zgorzelskiemu powiedziała, że "to jest nieprawda". - Żeby wejść w ten mechanizm, o którym pan marszałek mówił, trzeba zarabiać około 14-15 tysięcy brutto miesięcznie - powiedziała i dodała, że "żałuje, że nauczyciele tyle nie zarabiają".

- Takie kwoty zarabia po pierwsze dyrektor z łaskawym organem prowadzącym, który daje dobry dodatek funkcyjny, ewentualnie nauczyciel na dwóch etatach - twierdziła była ministra edukacji w rządach PiS.

Zalewska mówiła dalej, że koalicja rządząca zapowiadała "kompleksową zmianę podatków, systemu podatkowego". - Miała się odbyć szeroka debata. Nie odbyła się - dodała. Jej zdaniem propozycja rządu jest po to, by "byle jak, szybko załatać dziury i poinformować świat, który daje coraz słabsze ratingi, że coś próbuje się w systemie zrobić".

Zalewska: nauczyciele tyle nie zarabiają Źródło: TVN24

Katarzyna Lubnauer: decyzja prezydenta to pogoda dla bogaczy i zimny prysznic dla klasy średniej

- W zeszłym roku szkolnym spotkaliśmy się w sumie z ponad 24 tysiącami nauczycieli - powiedziała Katarzyna Lubnauer (KO), wiceministra edukacji. - Nie było spotkania, na którym nie padałby argument dotyczący drugiego progu od nauczycieli - dodała.

Mówiła też, że ministerstwo spotyka się z dyrektorami, którzy "mówią, że im się niespecjalnie opłaca być dyrektorem, bo nauczyciele, którzy pracują u nich w szkole, jeżeli mają nadgodziny, zarabiają więcej od nich".

Lubnauer przekazała, że według informacji resortu kilkadziesiąt procent nauczycieli wchodzi w drugi próg podatkowy. - Musimy zdać sobie sprawę, że to co zrobił pan prezydent, to jest pogoda dla bogaczy i zimny prysznic dla klasy średniej - oceniła.

- Jeżeli przyjrzymy się, kto zyskuje na tym, to na przykład zyskuje ryczałtowiec, czyli adwokat, programista, lekarz na kontrakcie, nie na umowie o pracę, tylko na kontrakcie, który przy pięciu milionach ma kilkaset tysięcy więcej dzięki temu wetu pana prezydenta, natomiast traci nauczyciel, któremu zabierają w ostatnich miesiącach roku tysiąc, dwa tysiące - tłumaczyła.

Zdaniem Lubnauer "bogaci zyskali, można powiedzieć, albo nie stracili nic na wecie pana prezydenta, natomiast średnia klasa została jeszcze bardziej spauperyzowana".

Lubnauer: to, co zrobił prezydent, to pogoda dla bogaczy i zimny prysznic dla klasy średniej Źródło: TVN24

Marcin Horała: rząd zdemolował finanse, dlatego musi robić fikołki

Marcin Horała (Rozwój Plus), wicemarszałek Sejmu, ocenił natomiast, że rząd "zdemolował finanse publiczne". - Rząd nie ma dobrego wyjścia i musi robić takie fikołki prawą ręką przez lewe ramię, obniżkę podatków, której efektem jest podwyżka podatków - mówił.

- To, co wy proponujecie, to wylanie dziecka z kąpielą, czyli również na przykład drobnego sklepikarza, który ma duży przychód, ale ma jeden albo dwa procent marży i on zarabia tak naprawdę mniej niż średnia krajowa, i teraz jeszcze by musiał płacić za księgowość i te wszystkie faktury, rozliczanie, przeliczanie i tak dalej - mówił.

Horała: rząd zdemolował finanse, dlatego musi robić takie fikołki Źródło: TVN24

Robert Biedroń o prezydencie: obiecał, że będzie prezydentem milionów, a jest prezydentem milionerów

- Jeżeli prezydent Nawrocki ogląda teraz naszą dyskusję, to on się z tego śmieje, bo on zrobił nas wszystkich w balona - powiedział z kolei europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Jego zdaniem Nawrocki "obiecał, że będzie prezydentem milionów Polaków, a jest prezydentem milionerów". - Chodzi o to, że prezydent Nawrocki wybrał taką, a nie inną filozofię funkcjonowania w polityce. Znaczy, jest prezydentem, który ma sprawiać, że bogaci będą jeszcze bogatsi, a najbiedniejsi będą biedowali. O to chodzi prezydentowi - mówił.

Biedroń powiedział, że "prezydent Nawrocki nie ukrywa tego, że zapisał się do fanklubu Donalda Trumpa". - Jakie kraje odwiedził teraz w Ameryce Południowej? Chile i Argentynę, w których rządzi dwóch prezydentów skrajnie prawicowych. Prezydent [Argentyny - red.] Milei tnie wszystkie wydatki socjalne - zauważył Biedroń.

- Tak jak bronił kryptowalut i oszustwa tysięcy Polaków na kryptowaluty, tak jak broni wielkich big techów, żeby nie płaciły podatków i żeby dzieci nie były bezpieczne w internecie, tak samo będzie bronił milionerów. To nie jest prezydent wszystkich Polaków, to jest prezydent skrajnej patoprawicy, która chciałaby z Polski zrobić drugą Argentynę - przekonywał.

Andrzej Zybertowicz: ustawa dotycząca podatków to była ustawka

Andrzej Zybertowicz z kancelarii prezydenta ocenił, że omawiana ustawa "to była w istocie ustawka". - Chodziło o stworzenie sytuacji, w której prezydent, odmawiając podwyższenia CIT-u o trzy procent, co uderzyłoby w polskie firmy, a nie w zachodnie koncerny, będzie zmuszony do zawetowania także rozwiązań korzystnych dla podatników, czyli PIT-u - przekonywał.

- Gdyby te dwie ustawy poszły osobno, to ta, która przynosi ograniczone, mniejsze niż to mówi koalicja rządząca, ale jednak rzeczywiste korzyści dla podatników, byłaby prawdopodobnie zaakceptowana - powiedział.

Zybertowicz: ta ustawa to była w istocie ustawka Źródło: TVN24

- Zrobienie dwóch w jednym, dwóch różnych warstw systemu podatkowego, nie może być traktowane inaczej jak ustawka, żeby sprowokować prezydenta do weta i potem zamiast rozwiązywać problemy, uruchomić kampanię, co widzimy we wpisach wielu osób, parlamentarzystów Platformy, uruchomić kampanię ataku - mówił Zybertowicz.

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