Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent uprawia "politykę bejsbolową". "Od weta do weta"

Kropka nad i
Zgorzelski: Nawrocki ma do wykonania dwa proste zadania
Źródło: TVN24
Widać, że Karol Nawrocki po prostu chodzi od ściany do ściany i wetuje, co popadnie - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego Nawrocki "ma do wykonania dwa proste zadania".

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki: podpisałem pięć kolejnych ustaw, trzy zawetowałem

Joński: Nawrocki uprawia politykę bejsbolową

O tej sprawie dyskutowali w pierwszej po wakacyjnej przerwie "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oraz wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski.

- Widać, że on (prezydent - red.) po prostu chodzi od ściany do ściany i wetuje, co popadnie - ocenił Joński.

 Zdaniem europosła nowy prezydent "uprawia politykę bejsbolową". - Po prostu od weta do weta. Każdego dnia musi być jedno weto i wtedy on się lepiej czuje. Proszę zobaczyć - on wychodzi na konferencję w tym samym składzie, w takich warunkach cieplarnianych. Nikt mu nie może zadać pytania, coś odpowie, wyjdzie sobie i zakończy - mówił dalej.

- I wetuje kolejne ustawy, tak jakby się nic nie działo, pokazując, że on tu będzie rządził. Coś się panu Nawrockiemu pomyliło i musi zejść na ziemię. Myślę, że to schodzenie na ziemię będzie go bolało - mówił Dariusz Joński.

Zgorzelski: Nawrocki ma do wykonania dwa proste zadania

Decyzję prezydenta komentował też Piotr Zgorzelski.

- Powtórzę (za prezydentem - red.) - "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" - pan Karol Nawrocki przyzwyczaił nas do tego hasła. Tylko kiedy przyszło co do czego, aby to hasło wypełnić treścią, to chcę powiedzieć także panu prezydentowi, że to weto jest jak najbardziej antypolskie. Bo jeżeli chodzi o Polskę, o bezpieczeństwo Polski, to zostało bardzo mocno nadwyrężone - ocenił.

- Więc panie prezydencie, jeżeli na ustach pana było "po pierwsze Polacy", to nie zadbał pan tym wetem o bezpieczeństwo Polaków - kontynuował.

Zdaniem Zgorzelskiego Karol Nawrocki "ma do wykonania dwa proste zadania". 

 - Pierwsze - doprowadzić do tego, aby upadł rząd koalicji 15 października, partii demokratycznych. I będzie robił wszystko, nie tylko poprzez weta, ale poprzez całe instrumentarium, które należy mu się z konstytucji i nie tylko - mówił. 

- Drugie zadanie - jeżeli się nie uda wykonanie zadania pierwszego - to doprowadzić do takiej sytuacji politycznej, żeby w 2027 roku PiS i Konfederacja wygrały wybory.  Dla mnie to jest jasne i oczywiste - stwierdził wicemarszałek Sejmu.  

OGLĄDAJ: Dariusz Joński, Piotr Zgorzelski
pc

Dariusz Joński, Piotr Zgorzelski

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiDariusz JońskiPiotr ZgorzelskiUkraina
Czytaj także:
imageTitle
Jedyny polski singlista wkracza do gry na US Open
EUROSPORT
shutterstock_2377544639
Siły zbrojne "muszą być przygotowane". "To nasze suwerenne prawo"
Francja. Śmigłowiec wpadł do stawu podczas próby nabrania wody do gaszenia pożaru
Nabierał wodę do gaszenia pożaru, runął do stawu. Katastrofa śmigłowca
Świat
Powodzie w południowym Jemenie
Lało przez dwa dni. "Wszędzie zniszczone samochody, zalane domy"
METEO
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Tak nie działa odpowiedzialny prezydent"
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
WARSZAWA
Starlinki na niebie
Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty
BIZNES
imageTitle
Padły data i godzina. Kiedy Urban ogłosi powołania
EUROSPORT
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję
BIZNES
Benjamin Netanjahu
Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu o "tragicznym wypadku"
Świat
imageTitle
Nieoczekiwany problem na US Open. "Największa wada tego turnieju"
EUROSPORT
TAK JEST
Obraźliwe słowa posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?"
Noc, deszczowo
Nocą miejscami przydadzą się parasole
METEO
Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Z pieczy zastępczej zniknęło dziecko i nastoletnia matka. Poszukiwania odwołane
Katowice
Krzysztof Gawkowski
Szef prezydenckiej kancelarii odpowiada wicepremierowi
BIZNES
Donald Trump
Dlaczego Putin nie chce się spotkać z Zełenskim? Wyjątkowo krótka odpowiedź Trumpa
shutterstock_2250571743
Kupon Lotto będzie droższy? "Totalizator Sportowy jest gotowy do wprowadzenia zmian"
BIZNES
Mieszkańcy obserwują akcję gaśniczą w gminie Avion w Galicji
Płomienie blisko domów. "Prowincja stoi w ogniu"
METEO
Kim Dzong Un i Donald Trump spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku
Trump: nie mogę się doczekać spotkania z Kimem
Świat
2112_ESP-65
W wypadku awionetki zginął młody polski lekkoatleta
EUROSPORT
imageTitle
Faworyci pogodzeni. Niespodzianka na mecie trzeciego etapu Vuelty
EUROSPORT
Uczestnik Światowej Konferencji Robotycznej 2025 w Pekinie ogląda humanoidalnego robota bionicznego, Chiny, 12 sierpnia 2025 r.
W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction
Zuzanna Karczewska
Upalna aura
Pół Polski na pomarańczowo
METEO
shutterstock_526598209
Tutaj nie kupisz chipsów po 20:00. Nowy zakaz
BIZNES
Zatrzymany w Finlandii tankowiec Eagle S
Mieli "wpaść w panikę", inni mówią o sabotażu. Oficerowie przed sądem
Świat
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
WARSZAWA
imageTitle
Chwilowa zapaść nie wybiła z rytmu. Awans Polek
EUROSPORT
pap_20250820_0QF
Chiny szykują się na 3 września. Media o apelu rządu Japonii
Świat
Prawie 300 tysięcy złotych "na start" dla ukraińskich firm? Dezinformacja
300 tysięcy złotych "na start" dla Ukraińca, dla Polaka mniej? Potrójna manipulacja
Michał Istel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica