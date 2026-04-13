Polska Prezydent ułaskawił Weronikę Krawczyk Oprac. Justyna Sochacka |

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do Pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej" - napisał prezydencki minister Mateusz Kotecki w serwisie X.

— Mateusz Kotecki (@M_Kotecki) April 13, 2026

W komunikacie zamieszczonym na stronie prezydenta poinformowano, że głowa państwa zastosowała prawo łaski wobec jednej osoby.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania" - czytamy w komunikacie.

Argumenty prezydenta za ułaskawieniem

Jak dodano, "osoba, wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo z art. 212 § 2 k.k. (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania)".

W motywach ułaskawienia podkreślono, że podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, prezydent miał na uwadze między innymi "incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną - sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne".

Sprawa Weroniki Krawczyk

Według mediów w 2016 roku Weronika Krawczyk usłyszała od prowadzącego jej ciążę lekarza, że jej nienarodzony syn ma zespół Downa. Lekarz miał wielokrotnie namawiać ją do dokonania aborcji, ale kobieta stanowczo odmówiła.

Sześć lat później, w 2022 roku, Weronika Krawczyk odpowiedziała na forum internetowym innej kobiecie poszukującej ginekologa przestrzegając ją przed tym samym lekarzem. Lekarz ten w 2008 roku został skazany za wykonywanie nielegalnych aborcji w prywatnym gabinecie w Gdańsku.

Sprawa trafiła do sądu z prywatnego aktu oskarżenia. Sąd uznał, że wpis naruszył dobra osobiste lekarza i skazał kobietę między innymi na prace społeczne oraz obowiązek przeprosin.

Ponieważ Weronika Krawczyk nie chciała przeprosić lekarza, argumentując, że chciał on doprowadzić do śmierci jej dziecka, groziło jej półtora miesiąca aresztu. 12 grudnia 2025 roku złożyła wniosek o ułaskawienie do prezydenta Karola Nawrockiego.

