Polska

Prezydent ułaskawił Weronikę Krawczyk

Prezydent Karol Nawrocki
Czy prezydent Nawrocki chce zmienić konstytucję? Materiał magazynu "Polska i Świat"
Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec jednej osoby - poinformowała kancelaria prezydenta. Minister Mateusz Kotecki przekazał, że chodzi o Weronikę Krawczyk. Kobieta została skazana za zniesławienie lekarza.

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do Pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej" - napisał prezydencki minister Mateusz Kotecki w serwisie X.

W komunikacie zamieszczonym na stronie prezydenta poinformowano, że głowa państwa zastosowała prawo łaski wobec jednej osoby.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania" - czytamy w komunikacie.

Argumenty prezydenta za ułaskawieniem

Jak dodano, "osoba, wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo z art. 212 § 2 k.k. (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania)".

W motywach ułaskawienia podkreślono, że podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, prezydent miał na uwadze między innymi "incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną - sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne".

Sprawa Weroniki Krawczyk

Według mediów w 2016 roku Weronika Krawczyk usłyszała od prowadzącego jej ciążę lekarza, że jej nienarodzony syn ma zespół Downa. Lekarz miał wielokrotnie namawiać ją do dokonania aborcji, ale kobieta stanowczo odmówiła.

Sześć lat później, w 2022 roku, Weronika Krawczyk odpowiedziała na forum internetowym innej kobiecie poszukującej ginekologa przestrzegając ją przed tym samym lekarzem. Lekarz ten w 2008 roku został skazany za wykonywanie nielegalnych aborcji w prywatnym gabinecie w Gdańsku.

Sprawa trafiła do sądu z prywatnego aktu oskarżenia. Sąd uznał, że wpis naruszył dobra osobiste lekarza i skazał kobietę między innymi na prace społeczne oraz obowiązek przeprosin.

Ponieważ Weronika Krawczyk nie chciała przeprosić lekarza, argumentując, że chciał on doprowadzić do śmierci jej dziecka, groziło jej półtora miesiąca aresztu. 12 grudnia 2025 roku złożyła wniosek o ułaskawienie do prezydenta Karola Nawrockiego.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Błysk geniuszu. Brejk maksymalny w kwalifikacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Kolejny krok w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej 
Polska
Fakty po faktach - Paweł Kowal
Kowal: Węgry potrzebują teraz wsparcia instytucji europejskich
Polska
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca
METEO
Budapeszt, Węgry
Fala sprzedaży nieruchomości na Węgrzech. Zwrócili uwagę na terminy i ceny
Świat
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Myśleli, że to granat. Służby postawione na równe nogi
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty skrytykował Trumpa. Ostra odpowiedź ambasadora USA
Polska
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel policji
WARSZAWA
imageTitle
Trudne zadanie Barcelony. Kiedy rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów? Terminarz
EUROSPORT
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
We wtorek powieje silniejszy wiatr, u niektórych spadnie deszcz
METEO
Do zdarzenia doszło w Toruniu (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 20-latka w szpitalu. Zarzuty dla pielęgniarki
Kielce
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
BIZNES
David M. Solomon
"Gigant z Wall Street" pokazał wyniki
BIZNES
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
WARSZAWA
Japonia
"To był dla mnie szok. Moje ubrania zrobiły się kompletnie czarne"
METEO
Uratowali pacjenta ze skrajnej hipotermii
"Został prawie wskrzeszony". Po szpitalu nie miał gdzie wrócić
Łódź
imageTitle
"Piekło Północy" rozpaliło kibiców. Najwyższa oglądalność w Eurosporcie 1 od ośmiu lat
EUROSPORT
shutterstock_2693778195 Flaga Węgier z wyciętym kołem
Z taką flagą występował również Magyar. Co z niej wycięto?
Świat
Straż Graniczna
Odpalił e-papierosa w samolocie, po wylądowaniu miał problemy
Kraków
shutterstock_2751172175
Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
BIZNES
Peter Magyar na pierwszej konferencji po wyborach
Magyar o prezydencie: mianowany po to, by wszystko podpisywać
Świat
Billboard wyborczy z hasłem kampanii Fideszu: "Oni stanowią ryzyko - Fidesz to bezpieczny wybór"
Co wygrana Magyara oznacza dla Ukrainy? O miłości nie ma mowy
Tatiana Serwetnyk
18 min
pc
"Misja Artemis II się zakończyła, ale program Artemis dopiero się rozpoczyna"
KIJEK W KOSMOSIE
automaty do gier, hazard, kasyno
Sąd miał płacić za automaty do gier. Jest wyrok
Olsztyn
Nawrocki
"Żałuje pan?". Nawrocki nie odpowiedział dziennikarce
Polska
Zbigniew Ziobro
A co, jeśli uciekną do USA? Żurek o dalszych krokach
Polska
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
WARSZAWA
Przymrozki
Ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw
METEO
Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą
Anna Bielecka

