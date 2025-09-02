Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki leci do USA. Przydacz zapowiada "małą niespodziankę"

Nawrocki
Przydacz o wizycie Nawrockiego w USA
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki leci do USA, gdzie w środę spotka się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informując o agendzie wizyty, powiedział o "małej niespodziance, o której będziemy zapewne jutro dyskutować".

Kilka minut po godzinie 15 prezydent Karol Nawrocki wszedł na pokład samolotu, którym leci do USA.

W środę spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykański przywódca powita Karola Nawrockiego w Białym Domu o godzinie 11 czasu lokalnego. W Polsce będzie to godzina 17. - Później będzie miała miejsce ceremonia przedstawienia delegacji, wpisu w księdze pamiątkowej. To jest taki standard protokolarny - mówił Przydacz na konferencji prasowej przed wylotem do Waszyngtonu.

- Później mamy dla państwa małą niespodziankę, o której będziemy zapewne jutro dyskutować - przekazał.

Następnie zaplanowano rozmowy obu prezydentów, w których będą uczestniczyli członkowie delegacji.

Skład polskiej delegacji

Przydacz przekazał, że w składzie polskiej delegacji poza nim będą także: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz, europoseł PiS Adam Bielan, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i wiceszef gabinetu Jarosław Dębowski.

- Całość wizyty organizowana jest wspólnie przez Kancelarię Prezydenta i protokół dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę - mówił Przydacz.

- Oczywiście w wizycie będzie uczestniczyła pani dyrektor protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po całości wizyty odpowiednia notatka trafi do MSZ - stwierdził Przydacz. Dodał, że jeżeli MSZ będzie chciało uzyskać dodatkowe informacje ze spotkania, to jest gotów na dyskusję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta"

"Impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta"

Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy

Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy

Prezydent Karol Nawrocki wchodzi na pokład samolotu
Prezydent Karol Nawrocki wchodzi na pokład samolotu
Źródło: TVN24

Tematy rozmów Trump - Nawrocki

Przydacz poinformował, że w głównej mierze rozmowy będą dotyczyć spraw bezpieczeństwa. - Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także i dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. Jak wiemy, także i po ostatnich decyzjach szczytu w Hadze, wydatki zbrojeniowe Europejczyków w końcu zaczną się zwiększać, choć ten proces będzie trwał prawie dekadę. Do tego czasu ważne jest, abyśmy utrzymywali jak najlepsze relacje z Amerykanami, bo to Amerykanie stanowią o sile Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił.

- Rozmowa dotyczyć będzie także sytuacji po rozmowach na Alasce i wokół tych wszystkich negocjacji dotyczących Ukrainy. Jasnym jest, że polskie stanowisko będzie prezentowane w odpowiedni sposób, wskazując na przyczyny tej agresji, wskazując na agresora, jakim jest Federacja Rosyjska. Oczywiście będziemy starali się także zaprezentować nasze, pana prezydenta, pomysły na ewentualne dalsze działanie w ramach rozmów negocjacyjnych - kontynuował.

Marcin Przydacz
Marcin Przydacz
Źródło: TVN24

Szef Biura Polityki Międzynarodowej dodał, że poruszona zostanie też kwestia "współpracy gospodarczej, w tym w wymiarze bezpieczeństwa energetycznego". - Stany Zjednoczone są jednym z kluczowych partnerów, jeśli chodzi o dostawy skroplonego gazu poprzez gazoport w Świnoujściu, ale są także ważnym partnerem przy budowie elektrowni jądrowej, która jest już nie tylko w planach, co mamy nadzieję, że będzie w najbliższym czasie już fizycznie realizowana - powiedział.

Przekazał, że rozmowy będą także dotyczyć "współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych". - Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia i to jak najszybciej. Te kontrakty, które zostały jeszcze zawarte przez pana wicepremiera (byłego szefa MON-red.) Mariusza Błaszczaka, muszą być jak najszybciej wypełnione i z takim przesłaniem pan prezydent Karol Nawrocki udaje się do Waszyngtonu - powiedział Przydacz.

- Co do przyszłości, jesteśmy tutaj absolutnie otwarci, natomiast bez przesądzania w konkretach zarówno w wymiarze dotyczącym energetyki, jak i w wymiarze dotyczącym przemysłu zbrojeniowego i tego sprzętu, który ma być zakupowany. Wszystko będzie zależało od konkretnych ofert i te oferty zapewne będą wspólnie z rządem rozpatrywane - zaznaczył.

Wskazał, że prezydent poruszy także tematykę Trójmorza oraz Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Przydacz: po wizycie notatka trafi do MSZ

Mówił, że po wizycie "odpowiednia notatka trafi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych". - Jeśli będzie chciało polskie MSZ mieć dodatkowe informacje, zarówno ja, jak i moi dyrektorzy jesteśmy otwarci na taką dyskusję, po to, żeby wymieniać się informacjami - dodał.

- Ja też w ostatnim czasie zarówno z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych byłem w bezpośredniej relacji, po to, aby móc maksymalnie spójnie przedstawiać polski głos w tym zakresie - przekazał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, akr/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiMarcin PrzydaczUSADonald Trump
Czytaj także:
shutterstock_2184966315
W Polsce powstanie fabryka rakiet. "Będziemy się mocno rozwijać"
BIZNES
Policjanci ze Śródmieścia szukają mężczyzny ze zdjęcia
Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają mężczyzny ze zdjęcia
WARSZAWA
imageTitle
Mistrzyni z rozładowanymi bateriami. Kopecky nie obroni tytułu
Najnowsze
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wiele zabitych i rannych
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs
METEO
Zabezpieczony przez policję nóż do tapet
Groził przechodniom nożykiem do tapet
Białystok
Kierowca jechał ponad 165 km/godz.
Jechał z prędkością 165 km/h tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy
Poznań
Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski
Co dalej z rozmowami pokojowymi? "Putin i Zełenski nie są gotowi"
Świat
Prezydent Turkmenistanu Serdar Berdymuchamedow bierze udział w ceremonii złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza przy Murze Kremlowskim w Moskwie, Rosja, 10 czerwca 2022 r.
Muszą kupować zegarki z prezydentem. Nowa forma wymuszania łapówek
BIZNES
Takim przedmiotem 40-latek uderzył kobietę
Na ulicy "wyjął radio z wózka i uderzył nim kobietę"
WARSZAWA
shutterstock_2547603107
Uciekała przed "napastnikami". Okazało się, że to ćwiczenia
Poznań
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
Chiny. Gwardia honorowa na lotnisku w Pekinie przed paradą wojskową
Parada wojskowa w Pekinie. "Ostentacyjna demonstracja potęgi militarnej"
Świat
imageTitle
Wielki sukces Polaka na mistrzostwach świata
EUROSPORT
Naprawa autostrady A1 koło Pyrzowic od tego roku
Pofałdowana autostrada. Jest zapowiedź wiceministra
BIZNES
Policja zatrzymała dwie osoby (zdjęcie ilustracyjne)
50-latek zmarł w izbie wytrzeźwień. Sprawę wyjaśnia prokuratura
Katowice
Utrudnienia po zderzeniu na S2
Zderzenie na moście, potężny korek na obwodnicy
WARSZAWA
rower hulajnoka kask kaski shutterstock_2578738917
Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu
BIZNES
burza-000212
Wstrzymane loty, tysiące odbiorców bez prądu
METEO
shutterstock_265901390
Depresja i zaburzenia lękowe przyczyniają się do zawału. Co jeszcze wykazało najnowsze badanie?
Zdrowie
imageTitle
Polscy snookerzyści rozpędzają się w Chinach. Dwóch już z awansem, trzeci w grze
EUROSPORT
apteka leki shutterstock_1061861099
Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja
Piotr Wójcik
Rusza modernizacja ośrodka sportowego Namysłowska
Rusza modernizacja ośrodka Namysłowska
WARSZAWA
Protest w Belgradzie, Serbia. Czerwiec 2025
Serbia "na krawędzi wojny domowej"? "Bardzo tego pragną"
Świat
pekin
Rosjanie wjadą bez wizy. "Zapraszamy więcej przyjaciół"
BIZNES
19-latek ubrany w komżę tamował ruch
Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta
WARSZAWA
Konkret24: "Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta?
"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki
Były prezydent z zarzutami. Miał narazić miasto na straty
Lubuskie
Skradzione klocki i zabawki
Znaleźli skradzione zabawki. "Wielkość łupu jest znacząca"
BIZNES
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w centrum stolicy
WARSZAWA
Marcin Przydacz
"Impertynencje jednego z niedoszłych kandydatów na urząd prezydenta"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica