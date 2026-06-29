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Nawrocki opisał "moment grozy" w trakcie kampanii. Jest ruch prokuratury

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Rzeszów, 08.05.2025, wybory Prezydenta RP 2025 - kampania, Karol Nawrocki
Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające po wywiadzie Karola Nawrockiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Po tym, jak Karol Nawrocki w wywiadzie opisał "moment grozy" w trakcie kampanii prezydenckiej, prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające. Dotyczy ono "podejrzenia narażenia" Nawrockiego "na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Nie słyszałem, żeby pan prezydent wcześniej zgłaszał to zdarzenie odpowiednim służbom - przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w rozmowie z tvn24.pl.

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wyjaśniła, że postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Jego podstawą są informacje medialne, według których 15 maja 2025 roku, w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa, "miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu".  

Wywiad z Karolem Nawrockim. Opisał zasłabnięcie i ostrzeżenia

Komunikat pojawił się po publikacji fragmentu wywiadu rzeki prezydenta Karola Nawrockiego z profesorem Andrzejem Nowakiem. Ma on tytuł "Skąd się wziął Karol Nawrocki", a premiera planowana jest na początek lipca.

W cytowanej przez media rozmowie Nawrocki opisał "moment grozy" w trakcie aktywności kampanijnych w Ząbkowicach Śląskich. Jak relacjonował prezydent, w trakcie spotkania z wyborcami jego samopoczucie miało ulec pogorszeniu. Z opisu Nawrockiego wynika, że zasłabł, będąc już w kampanijnym autokarze.

Poniżej wspomniane fragmenty.

Karol Nawrocki w czasie kampanii prezydenckiej w maju 2025 roku
Karol Nawrocki w czasie kampanii prezydenckiej w maju 2025 roku
Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP
"Kończę mówić i nagle czuję, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm"
- wspominał prezydent przemówienie w Ząbkowicach Śląskich. 

Nawrocki miał poprosić następnie swoich współpracowników o wodę i zaprowadzenie do autokaru.

"Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu - i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek (współpracownicy Nawrockiego w kampanii). W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko - kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko" 
- mówił dalej Nawrocki.

Prezydent wspomniał również o tym, jak po wszystkim te chwile relacjonowali świadkowie zdarzenia w autokarze.

"Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu "Egzorcysta" - kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut"
- opowiadał prezydent.

Nawrocki wspomniał też o ostrzeżeniach ochrony, jakie miał otrzymywać w kampanii. Według prezydenta jedno z takich zaleceń miało dotyczyć tego, że nie powinien całować kobiet w rękę w trakcie spotkań z wyborcami oraz że może to być sposób na próbę jego otrucia. 

Dobrzyński: dziwię się, że ponad rok później przypomniał sobie o tym

Zwróciliśmy się do ABW i rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego z pytaniami, czy służby otrzymały w trakcie i po kampanii prezydenckiej informacje o zdarzeniu w Ząbkowicach Śląskich lub o innym zagrożeniu bezpieczeństwa dla Karola Nawrockiego.

"Nie słyszałem, żeby Pan Prezydent wcześniej zgłaszał to zdarzenie odpowiednim służbom. Dziwię się, że ponad rok później przypomniał sobie o tym, opowiadając publicznie w wywiadzie, jak się wtedy źle poczuł i wymiotował. Mam nadzieję, że przynajmniej jego współpracownicy wezwali wówczas karetkę pogotowia i lekarze udzielili mu właściwej pomocy. Uważam, że naturalnym jest, że każdy w sytuacji, gdy podejrzewa "zamach" na swoje życie, natychmiast zgłasza to oficjalną drogą - na przykład policji" - odpowiedział na nasze pytania Jacek Dobrzyński.

Policja również nie otrzymała zgłoszeń w sprawie otruć w tym czasie. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji, w odpowiedzi na pytania tvn24.pl, przekazał, że po sprawdzeniu "w dostępnych systemach informatycznych, zarówno w powiecie Ząbkowickim jak i w powiatach ościennych, w omawianym okresie, nie odnotowano zgłoszeń dotyczących otruć lub podobnych zdarzeń".

O sprawę zapytaliśmy również prezydenckich ministrów: szefa gabinetu prezydenta Pawła Szafernakera - w trakcie kampanii był szefem sztabu Nawrockiego, sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Adama Andruszkiewicza - odpowiadał za kampanię w internecie, a także rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza i szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.

Kancelaria prezydenta poinformowała nas, że nie komentuje sprawy z uwagi na to, że zdarzenie nie obejmuje okresu prezydentury.

Poseł PiS o słowach Nawrockiego: nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał 

Ujawnione fragmenty wywiadu komentował w poniedziałek w radiu RMF FM poseł PiS Janusz Cieszyński. - Za wyjaśnianie tego, co dokładnie się tam wydarzyło, w normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy, więc jest oczywiste, że nikt tego nie wyjaśni - mówił jeszcze przed komunikatem prokuratury. 

Dopytywany, czy ta sprawa nie powinna być zgłoszona, poseł PiS przekonywał, że "wtedy był zupełnie inny cel: odsunąć fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, od możliwości objęcia funkcji prezydenta".  - Nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał - twierdził. 

Cieszyński wspomniał również, że jego bliscy współpracownicy byli świadkami złego samopoczucia prezydenta i "mówili, że to wyglądało bardzo niepokojąco". 

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Karol Nawrocki
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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